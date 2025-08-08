সৌর চালিত ডিভাইস চাঁদের ময়লা ইটগুলিতে পরিণত করে, চন্দ্র নির্মাণে একটি সম্ভাব্য অগ্রগতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়ই চাঁদে তাদের দর্শনীয় স্থান স্থাপন করেছে, পরের দশকের মধ্যে স্থায়ী চন্দ্র ঘাঁটিতে ভিত্তি ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে। যদিও মহাকাশে অঞ্চল দাবি করার জন্য কোনও আইনী ভিত্তি নেই, তবে যে কোনও দেশ সেখানে প্রথমে আসবে তা প্রথম মোভার সুবিধা অর্জন করবে, এটি কে কী করতে পারে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট স্থল বিধি নির্ধারণের অনুমতি দেয়।
তবে সেখানে প্রথমে পৌঁছানো কেবল অর্ধেক যুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে একটি টেকসই চন্দ্র উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা উল্লেখযোগ্য লজিস্টিকাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থাপন করে। সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি হ’ল কীভাবে দক্ষতার সাথে এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিল্ডিং উপকরণগুলি পৃথিবী থেকে একটি চাঁদ বেস নির্মাণের জন্য পরিবহন করা যায়, তবে আনহুই প্রদেশের হেফেইতে চীনের ডিপ স্পেস এক্সপ্লোরেশন ল্যাবরেটরি (ডিএসইএল) এর বিজ্ঞানীদের একটি দল ইতিমধ্যে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।
জুলাইয়ে, গবেষকরা জার্নালে একটি চন্দ্র রেগোলিথ ফর্মিং সিস্টেমের একটি প্রোটোটাইপের জন্য পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন অ্যাস্ট্রোনটিক্স। এই থ্রিডি প্রিন্টারের মতো ডিভাইসটি মুন্ডাস্ট, ওরফে লুনার রেজোলিথের বাইরে শক্তিশালী নির্মাণ ইট তৈরি করে। চাঁদে সহজেই উপলভ্য সংস্থান সহ বিল্ডিং উপকরণ উত্পাদন করতে সক্ষম হওয়ায় ডিএসইএল-এর সহ-লেখক এবং সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইয়াং হোগলুন, পৃথিবী-উত্সাহী উপকরণগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে, বলেছি চাইনিজ স্টেট মিডিয়া এজেন্সি সিনহুয়া।
ইয়াং বলেছিলেন, “এই মুদ্রণ অগ্রগতিটি চন্দ্র মাটি একমাত্র কাঁচা বিল্ডিং উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতাটিকে বৈধ করেছে, সত্যিকারের ইন-সিটু রিসোর্স ব্যবহারকে সক্ষম করে এবং পৃথিবী থেকে কোনও অতিরিক্ত উপকরণ পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে,” ইয়াং বলেছিলেন।
সিস্টেমটি সৌর বিকিরণ সংগ্রহ করার জন্য একটি প্যারাবোলিক আয়না – একটি প্রতিফলিত খাবার – ব্যবহার করে, এটিকে একটি একক বিন্দুতে ফোকাস করে, তারপরে এটি ফাইবার অপটিক কেবলগুলির বান্ডিলগুলির মাধ্যমে মজাদার করে তোলে। ফোকাস পয়েন্টে, আলোর তীব্রতা পৃথিবীর পৃষ্ঠে সূর্যের আলোয়ের স্ট্যান্ডার্ড তীব্রতার চেয়ে 3,000 গুণ বেশি, তাপমাত্রায় 2,300 ডিগ্রি ফারেনহাইট (1,300 ডিগ্রি সেলসিয়াস) এরও বেশি পৌঁছেছে, অনুসারে প্রতিদিন চাঁদ। এটি সাধারণত যথেষ্ট গরম গলে আটক।
সূর্যের আলো অনুকরণ করার জন্য বেসাল্ট এবং একটি জেনন ল্যাম্প থেকে তৈরি কৃত্রিম লুনার রেগোলিথ ব্যবহার করে একাধিক ল্যাব টেস্টে, প্রোটোটাইপ সফলভাবে রেগোলিথকে গলে গেছে এবং লাইন, পৃষ্ঠতল, দেহ এবং জটিল কাঠামো সহ শক্ত আকার গঠন করেছিল। ইয়াং দাবি করেছে যে প্রোটোটাইপ বড় আকারের, টেকসই চন্দ্র অনুসন্ধান এবং সংস্থান ব্যবহার সক্ষম করতে চন্দ্র রাস্তা, সরঞ্জাম প্ল্যাটফর্ম এবং বিল্ডিংগুলি নির্মাণকে সমর্থন করার জন্য উপকরণ তৈরি করতে পারে।
এই প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্য চন্দ্র নির্মাণ উপকরণগুলির ইন-সিটু উত্পাদন দিকে একটি বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, তবে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইয়াং মুন ডেইলি বলেছিলেন যে চন্দ্র মাটির ইটগুলি চাঁদের শূন্যতা এবং নিম্ন-মহাকর্ষ পরিবেশে চাপ বজায় রাখতে পারে না। তারা অবশ্য কঠোর এবং inflatable কাঠামো দিয়ে তৈরি চাপ-গ্রহণযোগ্য আবাসস্থল মডিউলগুলির উপর প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে, মুন ডেইলি রিপোর্টগুলি।
চীন ইতিমধ্যে ডিএসইএল গবেষকরা তাদের চন্দ্র রেগোলিথ গঠনের ব্যবস্থা পরীক্ষা করার আগে এই অঞ্চলে পদক্ষেপ নিয়েছিল। 2024 সালের নভেম্বরে, জাতি প্রেরণ স্থানের অবস্থার পরীক্ষার জন্য চন্দ্র রেজোলিথ সিমুলান্ট থেকে তার টিয়াংং স্পেস স্টেশনে তৈরি ইট প্রোটোটাইপ বহনকারী একটি কার্গো রকেট। এই কঠোর পরিবেশে তাদের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করার জন্য ইটগুলি তিন বছরের জন্য স্পেস স্টেশনের বাইরে থাকবে স্পেস ডটকম।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশগুলিও রয়েছে বিকাশ নির্মাণের জন্য লুনার রেগোলিথ ব্যবহারের পদ্ধতিগুলি, তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে চীনের অগ্রগতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, চাইনিজ লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রামটি গত বেশ কয়েক বছর ধরে নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট দিকগুলির সাথে – এবং এমনকি অতিক্রম করেছে। মার্কিন অবশ্যই চাপ অনুভব করছে।