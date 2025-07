স্কটি শ্যাফলারের ছেলে ফাদার বছরের দ্বিতীয় মেজর জয়ের পরে শোটি চুরি করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গল্ফ কোর্সে স্কটি শেফলারের আধিপত্য রবিবার অব্যাহত ছিল, যখন তিনি এই বছর তার দ্বিতীয় বড় জয় উপলক্ষে ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে একটি জয়ের পথে যাত্রা করেছিলেন।

এই গল্ফ মৌসুমের শুরুর দিকে কোয়েল ফাঁকা পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপে যেমন তিনি করেছিলেন, তিনি রবিবার উত্তর আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল পোর্ট্রশে জয়ের পরে তাঁর স্ত্রী মেরেডিথ এবং তাদের ছেলে বেনেটের সাথে উদযাপন করেছিলেন।

বিখ্যাত ক্লেরেট জগটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কারণে শ্যাফলার ভিড়ের কাছ থেকে একটি বিশাল উত্সাহ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর পুত্রই তাঁর বাবার সাথে উদযাপনের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরে ভিড় পেয়েছিলেন।

বেনেট উদযাপনে তার বাবার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য রয়্যাল পোর্ট্রুশে 18 তম সবুজতে যাওয়ার চেষ্টা করার মুহুর্তে ক্যামেরাটি ধরা পড়েছিল। যাইহোক, 1 বছর বয়সী সেখানে যেতে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল।

তিনি যখন পাহাড়টি চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, বেনেট কিছুটা গণ্ডগোল নিলেন এবং ভিড় একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেলার সাথে সাথে সমস্ত চৌকিতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেফলার ক্লেরেট জগকে হাতে দিয়ে তার পথটি তৈরি করে এবং তার ছেলেকে তুলে নিয়ে ভিড়কে আরও একবার উল্লাস করে তুলেছিল।

স্কটি শ্যাফলার বলেছেন যে পৃথিবীতে 1 নম্বরের গল্ফার হওয়া ‘একটি পরিপূর্ণ জীবন নয়’

এটি শ্যাফলার পরিবারের জন্য আরও একটি গর্বিত পিতা-পুত্র মুহূর্ত ছিল-এমন মুহুর্তগুলি যা গ্রহের অন্যতম শক্ত খেলাধুলায় খুব সাধারণ হয়ে উঠছে।

প্রভাবশালী এই বছর কীভাবে শেফলার খেলছে তার জন্য এটি হালকাভাবে রাখছে এবং এটি ওপেনের বিদেশে চার রাউন্ডের জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি একটি অবিশ্বাস্য উইকএন্ডে ক্যাপ করতে এবং তার বড় পুনরায় শুরুতে যুক্ত করতে একটি চূড়ান্ত রাউন্ড 68 পোস্ট করেছেন।

কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামটি সম্পূর্ণ করতে শ্যাফলারের কেবল একটি মার্কিন উন্মুক্ত বিজয় প্রয়োজন।

শ্যাফলারও এই মৌসুমে পিজিএ ট্যুরে চারটি জয় লম্বা করেছেন, মে মাসে বায়রন নেলসন সহ যা পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপের জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। তিনি তার মামলায় আরও একটি ট্রফি যুক্ত করার জন্য স্মৃতিসৌধে বেন গ্রিফিনকেও ধরে রেখেছিলেন।

এবং এই মৌসুমে পিজিএ ট্যুরে খেলা তাঁর 15 টি ইভেন্টে, শেফলার তাদের প্রত্যেকটিতে শীর্ষ -25 সমাপ্ত করেছেন, যখন 12 টিতেও শীর্ষ -10 নম্বর অর্জন করেছেন। ফেডেক্স কাপ স্ট্যান্ডিংয়ে (4,056 পয়েন্ট) ভাল এগিয়ে থাকাকালীন তার আনুষ্ঠানিক অর্থের চিহ্ন রয়েছে।

Simply put, the world number one golfer just doesn’t seem to be slowing down, collecting yet another major and doing what any father would want in those happiest of moments.

শ্যাফলার তার পরিবারের সাথে আজীবন স্মৃতি তৈরি করা বন্ধ করতে পারে না।

