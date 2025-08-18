স্কটি শ্যাফলার 17 তম অবিশ্বাস্য চিপ শট সহ বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
স্কটি শ্যাফলার রবিবার তার পিজিএ ট্যুর মামলায় আরও একটি ট্রফি যুক্ত করেছিলেন এবং তিনি এপিক ফ্যাশনে এটি হোল 17 -এ অবিশ্বাস্য চিপ দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন।
ক্যাভস ভ্যালি গল্ফ ক্লাবটি এই শেফলার মাস্টারপিসের সাইট ছিল, যেখানে তিনি রবিবার 3-আন্ডার শুটিংয়ের পরে বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য স্কটিশ গল্ফার রবার্ট ম্যাকআইন্টিরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন টুর্নামেন্টের জন্য 15-আন্ডার-এ দুটি শট জয়ের জন্য।
শেফলারের তাঁর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রত্যাবর্তন জয়টি তার মাইন্ড-বগলিং চিপ ছাড়া 17 তম সবুজ থেকে খুব কমই সম্ভব হত না।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
পার -3 গর্তের ঘন রুক্ষের মধ্যে এটি সেরা মিথ্যা ছিল না, তবে বলটি সবুজ রঙের দিকে উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে গর্তের দিকে ঝুঁকতে শুরু করায় শেফলারের যোগাযোগটি নিখুঁত ছিল। বলের গতি অব্যাহত থাকায়, কাপের দিকে ট্র্যাকিং চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে লাইনটি নিখুঁত লাগছিল।
তারপরে, যখন এটি বাষ্প ছাড়তে দিচ্ছিল, এটি ডুবে গেল এবং শ্যাফলার বার্ডিকে সবচেয়ে অপ্রচলিত উপায়ে পেয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভিড় বন্য হয়ে উঠল। এবং এটি করতে গিয়ে তিনি ম্যাকিনটায়ারের বিরুদ্ধে বিজয়টি সিল করেছিলেন, যিনি যা দেখেছিলেন তা দেখে দৃশ্যমানভাবে হতবাক হয়েছিলেন।
স্কটি শ্যাফলারের ছেলে বেনেট ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পরে আরাধ্য উদযাপনের সাথে স্পটলাইট চুরি করে
“আমার কিছু অংশ পিনে যেতে চেয়েছিল, এবং আমি সেখানে বাম দিকে ধরে রেখেছিলাম,” শ্যাফলার 17 তারিখে তার চিপ-ইন সম্পর্কে বলেছিলেন ইয়াহু স্পোর্টস। “আমি জানতাম যে আজ সেই গর্তের উপর খারাপ স্কোর হতে পারে না। যে কোনও সময় আপনি যে কোনও চিপের মতো গর্ত, এটি বেশ সুন্দর। এটি যখন অবতরণ করেছিল তখন ভাল লাগছিল, এটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ভাল লাগছিল, এবং এটি দেখে ভাল লাগল।”
ম্যাকআইন্টির রবিবার প্রবেশকারী নেতা ছিলেন, তবে তিনি তার প্রথম পাঁচটি গর্তে 3 ওভারে গিয়ে তার পক্ষে সহায়তা করেননি। এদিকে, বিকেলের তৃতীয় গর্তটি যখন তিনি বার্ট করেছিলেন তখন শ্যাফলার সপ্তম সবুজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
শ্যাফলার জানতেন যে পার 18 বছর বয়সে বিজয়ী হতে চলেছে, এবং পিজিএ সফরে আরও একটি জয় উদযাপনের সময় ঠিক এটিই ঘটেছিল।
ফেডেক্স কাপ প্লে অফসের চূড়ান্ত রাউন্ডে এই জয়টি এই মৌসুমে তার পঞ্চম ছিল, কমপক্ষে পাঁচটি জয়ের দ্বিতীয় সরাসরি পিজিএ ট্যুর বছর চিহ্নিত করে। কেবল টাইগার উডস গত 40 বছরে এটি করতে সক্ষম হয়েছে।
শ্যাফলারের ২০২৫ মৌসুমে আরও দুটি বড় খেতাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ তিনি এর আগে ব্রিটিশ ওপেন এবং পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিলেন। দুটি মাস্টার গ্রিন জ্যাকেট সহ, শেফলারের গ্র্যান্ড স্ল্যামটি সম্পূর্ণ করতে কেবল ইউএস ওপেন ট্রফি প্রয়োজন, যা কেবল ছয়জন অন্যান্য গল্ফার তাদের ক্যারিয়ারের উপর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ররি ম্যাকিলরোয় এপ্রিলে আগস্টা ন্যাশনাল এ বিখ্যাতভাবে শেষ করেছেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ম্যাকআইন্টির সপ্তাহের জন্য 13-আন্ডার শেষ করেছেন, যখন ম্যাভেরিক ম্যাকনেলি 11-আন্ডার-এ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। টমি ফ্লিটউড এবং স্যাম বার্নস শীর্ষ পাঁচটি 10-আন্ডার-এ গোল করে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।