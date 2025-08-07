স্কাইড্যান্সের সিইও ডেভিড এলিসন মার্জার কাহিনী পরে একটি ‘নতুন প্যারামাউন্ট’ এর লাগাম নিয়েছেন

স্কাইড্যান্স মিডিয়া অবশেষে বৃহস্পতিবার প্যারামাউন্ট গ্লোবালের লাগাম নিয়েছিল-রাজনৈতিক তদন্ত এবং শেয়ারহোল্ডারদের উদ্বেগের কারণে billion বিলিয়ন ডলারের সংহতকরণের ঝুঁকির পরে একটি দীর্ঘ-বাতাসের কাহিনীকে ক্যাপ করে।
স্কাইড্যান্স প্যারামাউন্ট কর্প কর্পোরেশন নামে পরিচিত নতুন পাবলিক ট্রেড সংস্থাটি সিবিএস এবং এমটিভির মতো মিডিয়া জায়ান্টের সংগ্রামী লিগ্যাসি ব্র্যান্ডগুলি, এর প্যারামাউন্ট+ স্ট্রিমিং পরিষেবা এবং মূল্যবান ফিল্ম এবং টিভি লাইব্রেরির সাথে স্কাইড্যান্সের উত্পাদন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে একত্রিত হয়েছে।
স্কাইড্যান্সের বস ডেভিড এলিসন – যিনি সিইও এবং পিএসসিওয়ের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেবেন – তিনি “একটি নতুন প্যারামাউন্টের প্রথম দিন” বলে মনে করেছিলেন।
“আমরা এই কিংবদন্তি সংস্থার উত্তেজনাপূর্ণ পরবর্তী অধ্যায়টি শুরু করি,” বলেছেন বিলিয়নেয়ার ওরাকলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের পুত্র, উদীয়মান মিডিয়া মোগুল।
“এগিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা প্যারামাউন্টকে একটি টেক-ফরোয়ার্ড সংস্থায় রূপান্তর করতে দৃ iction ়তা এবং আশাবাদ নিয়ে কাজ করব যা সিলিকন ভ্যালির উদ্ভাবনী চেতনার সাথে হলিউডের সৃজনশীল হৃদয়কে মিশ্রিত করে।”
সংস্থাটি তিনটি বিভাগে পুনর্গঠন করা হবে: স্টুডিওগুলি, সরাসরি থেকে গ্রাহক এবং টিভি মিডিয়া।
এই চুক্তির চূড়ান্তকরণ এফসিসির ২৪ শে জুলাই অনুমোদনের অনুসরণ করেছে, যা প্যারামাউন্ট কমলা হ্যারিসের সাথে “60০ মিনিট” সাক্ষাত্কারে সিবিএসের বিরুদ্ধে তার মামলা মীমাংসা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ১ million মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হওয়ার খুব শীঘ্রই এসেছিল এবং স্কাইড্যান্স এবং প্যারামাউন্টের এক বছরেরও বেশি সময় পরে এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে গত বছরের July জুলাই এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার পরে।
স্কাইড্যান্স সিবিএস নিউজের কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য একজন লোকসম্যানকে নিয়োগ দিতে রাজি হওয়ার পরেই এফসিসির চেয়ার ব্রেন্ডন কার গ্রিন লাইট দিয়েছিলেন, যা ট্রাম্প গত বছরের নির্বাচনী দৌড়ের উত্তাপের সময় তার চেহারা আরও ভাল করার জন্য হ্যারিস সিট-ডাউন সম্পাদনা করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন।
প্যারামাউন্ট আর্থিক কারণে সংযুক্তির অনুমোদনের কয়েক দিন পরে “স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শো” এ প্লাগটিও টানেন। শীর্ষস্থানীয়-রেটেড-নাইট প্রোগ্রামটি গত $ 50 মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে বলে জানা গেছে, পোস্টটি আগে জানিয়েছে।
টাইমস স্কোয়ারে প্যারামাউন্টের সদর দফতরে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের সময়, এলিসন সিবিএস নিউজের প্রশংসা করেছিলেন এবং এটিকে “আমেরিকার অন্যতম তলা আমেরিকান সম্প্রচার সাংবাদিকতার উত্তরাধিকারের একটি বাড়ি” বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি “60 মিনিট” কে চিৎকারও করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে “নির্ভুলতা, অখণ্ডতা এবং জনসাধারণের আস্থার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পাকা সাংবাদিকদের নেতৃত্বে প্রভাবশালী প্রতিবেদনের দীর্ঘ tradition তিহ্য রয়েছে।”
এই সংহতকরণটি তার প্রয়াত কিংবদন্তি বাবা সুমনার রেডস্টোন দ্বারা জাল করা একটি সংস্থার সাথে মিডিয়া উত্তরাধিকারী শারি রেডস্টোনের সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে।
চুক্তির অংশ হিসাবে, ল্যারি এলিসন, স্কাইড্যান্স এবং গেরি কার্ডিনেলের রেডবার্ড ক্যাপিটাল রেডস্টোন পরিবারের তাদের কোম্পানির জাতীয় বিনোদনগুলির মাধ্যমে প্যারামাউন্ট গ্লোবালের% 77% শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে কিনেছিল।
রেডস্টোন তার স্টকের শীর্ষে বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি 180 মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করবে এবং পরিচালনা পর্ষদ থেকে বেরিয়ে আসবে। জাতীয় বিনোদনগুলিতে তার 20% অংশীদারিত্ব মোটামুটি অতিরিক্ত $ 350 মিলিয়ন ডলার।
সামগ্রিকভাবে, স্কাইড্যান্স রেডস্টোন পরিবারের অংশীদারদের জন্য ২.৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি, নন-এনএআই প্যারামাউন্ট শেয়ারহোল্ডারদের $ ৪.৫ বিলিয়ন ডলার এবং অতিরিক্ত $ 1.5 বিলিয়ন ডলার নতুন মূলধনকে debt ণ পরিশোধে এবং কোম্পানির ব্যালান্সশিটকে পুনর্নির্মাণে সহায়তা করার জন্য সম্মত হয়েছে, সংস্থাটি জানিয়েছে।
“এলিসন পরিবারের সাথে সর্বজনীন এবং দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ বিশ্বমানের বৌদ্ধিক সম্পত্তির মূল্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি আনলক করার সম্ভাবনা প্রতিফলিত করে কারণ এই ব্যবসায়গুলি প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এবং বিকশিত ভোক্তাদের পছন্দগুলি নেভিগেট করে,” কার্ডিনালে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন:
“আমরা গত 15 বছর ধরে ডেভিড এলিসনের সাথে সহযোগিতা করছি এবং 2019 সালে স্কাইড্যান্সে আমাদের প্রথম বিনিয়োগ করেছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা একটি মালিক-অপারেটর মডেলের শক্তি দেখেছি যা দুর্দান্ত মূল সামগ্রী তৈরির জন্য প্রতিভা-বান্ধব আবেগের সাথে প্রযুক্তিগত পরিশীলিতাকে সংহত করে।”
এই সপ্তাহের শুরুতে, স্কাইড্যান্স – যা “টপ গান: ম্যাভেরিক – এর মতো ব্লকবাস্টার হিট তৈরি করেছে – নতুন প্যারামাউন্টের জন্য তার 10 মনোনীত বোর্ড সদস্য ঘোষণা করেছে, এতে প্রাক্তন প্যারামাউন্ট পিকচারস চিফ শেরি ল্যানসিং এবং ওরাকল সিইও সাফরা ক্যাটজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এটি এর নির্বাহী নেতৃত্বের দলও সেট করে। সিএনবিসি রিপোর্টারের সাথে অনুপযুক্ত আচরণের অভিযোগে ২০২৩ সালে প্যারেন্ট কোম্পানির কমকাস্ট দ্বারা বহিষ্কার হওয়া এনবিসিইউইনভার্সালের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী জেফ শেল, যিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
বর্তমান প্যারামাউন্টের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জর্জ গালস-যিনি ট্রাম্পের সাথে প্যারামাউন্টের মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন-তিনি টিভি মিডিয়া বিভাগের সভাপতি হিসাবে নতুন সংস্থায় থাকবেন।
এলিসন বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে নতুন সংস্থাটি তার স্ট্রিমিং পরিষেবাদির শক্তি বাড়িয়ে তুলতে মনোনিবেশ করবে এবং প্যারামাউন্ট-মালিকানাধীন স্ট্রিমার্স প্যারামাউন্ট+ এবং প্লুটো টিভি ২০২26 সালে শুরু হওয়া একীভূত প্রযুক্তি স্ট্যাকের উপর কাজ করবে।
টেক স্কিয়ন প্যারামাউন্টের কেবল নেটওয়ার্কগুলির পরিকল্পনার বিষয়ে অস্পষ্ট ছিল, যার মধ্যে এমটিভি এবং ভিএইচ 1 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
“টিভি মিডিয়ার দিক থেকে, আমাদের চ্যালেঞ্জ হ’ল একটি অ-রৈখিক বিশ্বের জন্য আমাদের ব্র্যান্ডের পোর্টফোলিওটিকে পুনরায় উদ্ভাবন করা। আমরা ভবিষ্যতের ব্যবসায়ের সুযোগের ভিত্তিতে যথাযথভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছি, যার ফলে নগদ প্রবাহকে সর্বাধিক করে তোলা যাতে আমরা আমাদের বৃদ্ধির ব্যবসায়গুলিতে পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।