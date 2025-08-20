You are Here
স্কিম্পি ধাতব গোলাপী বিকিনি সৈকতে শাকিরা ধ্যান করে
স্কিম্পি ধাতব গোলাপী বিকিনি সৈকতে শাকিরা ধ্যান করে

শাকিরা
বাষ্পীয় সুইমসুটে অভ্যন্তরীণ শান্তির সন্ধান করছেন !!!

শাকিরামেক্সিকোয় একটি সৈকতে তার চিত্তাকর্ষক শরীরের সাথে যোগাযোগ করা … একটি কলঙ্কজনক দ্বি-পিসে সূর্যকে ভিজিয়ে দেওয়ার সময় বালির উপর বড় শ্বাস নেওয়া।

গায়ক-গীতিকারকে বুধবার মেক্সিকো লস ক্যাবোসের একটি সৈকতে ধ্যান করতে দেখা গেছে … চোখ বন্ধ, সোজা পিছনে, সূর্য তার নির্মল মুখের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

0820-শাকিরা-মেডিটেটস-অন-বিচ-ধাতব-বিকিনি-এসইউবি 1

তিনি শীতল হয়ে যেতে পারেন, তবে তিনি এমন একটি পোশাক পরেছেন যা অবশ্যই হৃদয়ের রেসিং পাবে … একটি ছোট গোলাপী বিকিনি শীর্ষ এবং চটকদার বোতলগুলি যে তিনি বেশ কয়েকটি ফটোতে ঝাঁকুনি দিয়েছেন যেখানে তিনি উষ্ণ বালির উপর শুয়ে আছেন।


সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে শাকিরা আরও কিছুটা cover াকতে নিয়ে এসেছিল … একটি ম্যাচিং স্কার্ট এবং শীর্ষ কম্বো দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে তার পায়ের আঙ্গুলগুলি পানিতে ডুবিয়ে দেয়।

0820-শাকিরা-মেডিটেটস-অন-বিচ-ধাতব-বিকিনি-এসইউবি 3

পপ তারকাটি এখনই মেক্সিকোতে নীচে রয়েছে একটি সিরিজ শো করার জন্য … শনিবার মন্টেরেতে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি পরের সপ্তাহে মেক্সিকো সিটিতে চারটি কনসার্ট পেয়েছেন।

দেখে মনে হচ্ছে শাকিরা পারফরম্যান্সের মধ্যে কিছু জেন খুঁজে পেয়েছে … যদিও তার ভক্তরা অবশ্যই আরও উন্মত্ততায় থাকবে!

