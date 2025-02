স্কুইড গেম ডল অভিনেতা রেগানকে সিজন 2 দৃশ্য এবং ডজস সিজন 3 প্রশ্নগুলি একটি বলরুম নৃত্যশিল্পীর অনুগ্রহের সাথে স্মরণ করে

রিগানকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি স্কুইড গেম যখন তিনি প্রথমে এটিতে তাঁর কণ্ঠস্বর ধার দিয়েছিলেন, তবে তার আইকনিক কিলার ডল ভয়েস সোশ্যাল মিডিয়ায় আঘাত হানার পর থেকে তিনি ভাইরালির প্রতিটি মুহুর্তটি ভিজিয়ে রেখেছেন। 2021 সালে যখন শোটি বিশ্বব্যাপী সংবেদন হয়ে উঠল, তখন সবচেয়ে স্মরণীয় দৃশ্যের মধ্যে একটি ছিল ইয়ং-হির সিংসং রোবট ভয়েস “রেড লাইট, গ্রিন লাইট” জপ করে খেলোয়াড়রা মারা যাওয়ার সাথে সাথে এবং দ্বিতীয় মরসুম তাকে একই খেলায় একটি মোড়ের জন্য ফিরিয়ে এনেছিল। তবে ভক্তরা যা জানেন না তা হ’ল ইংলিশ ডাবের অভিনেতা তখন কেবল 10 বছর বয়সী ছিলেন।

ইংলিশ ডাবের ইয়ং-হিকে কেবল কণ্ঠ দেওয়ার জন্যই নয়, তিনি জি-হুনের বিচ্ছিন্ন কন্যা, গা-ইওংয়ের জন্য লাইনগুলিও ডাব করেন-এমন একটি সত্য যা তৈরি করতে পারে স্কুইড গেম বরং পুনর্নির্মাণের উপর একটি নতুন উপায়ে শীতল করা। এখন 13 বছর বয়সী, 2 মরসুমের পরে সিরিজটি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা রয়েছে, তবে তিনি আরও অনেক বেশি পরিবার-বান্ধব ভাড়াতে ছড়িয়ে পড়েছেন। তিনি আরও একটি জনপ্রিয় কে-নাটকটির জন্য ডাবগুলিতে অংশ নিয়েছেন, সিসিফাস: দ্য মিথএবং পিক্সারে অংশ নিয়েছিলেন প্রাথমিক। এমনকি তিনি একটি স্মরণীয় লাইভ-অ্যাকশন ভূমিকা পালন করেছিলেন তরুণ শেল্ডন Season তু, যেখানে তিনি ছিলেন আরাধ্য মেই-টুং।

স্ক্রিনরেন্ট ইয়ং-হি এবং গা-ইওং ইন এর জন্য আবার তার অভিজ্ঞতার ডাবিং লাইনগুলির সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছে স্কুইড গেমএবং তরুণ অভিনেতা ভয়েস অভিনয়ের (বা এমনকি “লুপ গ্রুপ” অ্যানিমেশনে পটভূমির ভূমিকার জন্য রেকর্ডিং) এবং অনুবাদকৃত কাজের জন্য ডাবিংয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট সদয় ছিলেন। তিনি কী সম্পর্কে জানেন বা জানেন না সে সম্পর্কে কৌতুক ছিল স্কুইড গেম মরসুম 3, তবে তিনি তার “রেড লাইট, গ্রিন লাইট” খ্যাতি থেকে নাচ এবং প্রিয় স্মৃতিগুলির প্রতি তার আবেগও ভাগ করেছেন।

রিগান স্কুইড গেমের জন্য রেকর্ডিং লাইনের নীতিবিদ্যার ধাপগুলি ভেঙে ফেলার জন্য



স্ক্রিনরেন্ট: আপনি কীভাবে গিগ ডাবিং পেয়েছেন স্কুইড গেম? আমি পড়েছি যে আপনি জানেন না যে এটি কোন শোটি পরে ছিল।

স্ক্রিনরেন্ট: নিয়মিত ভয়েসওভার গিগ থেকে ডাব করার অভিজ্ঞতা কি অনেক আলাদা? মুখের চলাচলের সাথে মেলে আপনার কি ইয়ং-হি, পুতুল, অনস্ক্রিন দেখার দরকার ছিল? নাকি তারা বিচ্ছিন্নভাবে আপনার লাইনগুলি রেকর্ড করেছে?

রিগান টু: স্কুইড গেমটি ডাব করা এবং এলিমেন্টালের মতো কোনও কিছুর জন্য ভয়েসওভার করা সত্যিই আলাদা, কেবল এগুলি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা নয়, কারণ ডাবিং ভয়েসওভার থেকে আলাদা – যদিও এলিমেন্টাল প্রযুক্তিগতভাবে লুপ গ্রুপ ছিল।

অ্যানিমেশনে, আপনি মূলত আপনার ভয়েস রেকর্ড করেন এবং তারপরে অ্যানিমেটারগুলি আপনার কাছে অক্ষরগুলি অ্যানিমেট করে। তবে ডাবিংয়ের জন্য এটি একেবারেই আলাদা কারণ এটি মূলত অনুবাদ। স্কুইড গেমটিতে, আমি কোরিয়ানকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি, তাই আমি “রেড লাইট, গ্রিন লাইট” রেকর্ড করেছি। আমি এখন একাধিক ভাষার জন্য ডাবিং করেছি, এবং এটি সত্যিই দুর্দান্ত। আমি গতকাল একটি করেছি যা শীঘ্রই বেরিয়ে আসছে, এবং এটি খুব মজাদার ছিল।

ডাবিং কারাওকের মতো এক ধরণের, যেখানে একটি বার আছে [highlighting where in the line you are]এবং আপনাকে চরিত্রের মুখের সাথে মেলে। আপনি আসলে আপনার সামনে পর্বটি দেখতে পারেন এবং আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সবকিছু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নিখুঁত। এটা খুব বিশেষ। অবশ্যই, স্কুইড গেমটি কিছুটা সহজ কারণ তিনি এমন একটি রোবট যা সত্যই শ্বাস নেয় না। তবে এটি পুরোপুরি পুরোপুরি মেলে অবশ্যই এটি একটি চ্যালেঞ্জ।