স্কুল, কলেজগুলি সিন্ধুতে চেহলুমে বন্ধ থাকবে

করাচি: হযরত ইমাম হুসেন (আরএ) এর চেহলামের কারণে ১৫ ই আগস্ট সিন্ধুতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৮ ই আগস্ট জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ সালে স্টিয়ারিং কমিটির উপ-কমিটির একটি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদেশ প্রচারের জন্য নির্দেশনা জারি করা এই প্রদেশের স্কুলগুলিতে এই বন্ধটি প্রযোজ্য হবে।
হযরত ইমাম হুসেন (রা) এর শহীদ হওয়ার ৪০ তম দিন পরে চিহ্নিত চেলুম পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের একদিন পর অনুসরণ করে।
এই বছর, দুটি ঘটনা একটি বিরল ছুটির প্রসার তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ 14 আগস্ট দেশব্যাপী পাবলিক ছুটি, এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির শেহলামকে একটি ছুটি ঘোষণা করার অধিকার রয়েছে।
২০২৪ সালে সিন্ধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য চেলাম ছুটিও ঘোষণা করেছিলেন। যদি অন্যান্য প্রদেশগুলিতে অনুরূপ ছুটির দিনগুলি ঘোষণা করা হয় তবে এটি দেশের কিছু অংশে বর্ধিত বিরতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
এদিকে, পাঞ্জাব স্কুল শিক্ষা বিভাগ সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটি বাড়িয়েছে, 14 আগস্টের পূর্বের পুনরায় খোলার তারিখটি পিছনে ঠেলে দিয়েছে। সিন্ধুর স্কুলগুলি ইতিমধ্যে 31 জুলাই তাদের গ্রীষ্মের বিরতির সমাপ্তির পরে পুনরায় খোলা হয়েছে।