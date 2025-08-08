স্কুল, কাজ বা গেমিংয়ের জন্য কীভাবে ল্যাপটপ কিনতে হবে (এবং প্রতিটিটির জন্য আমাদের শীর্ষ পিকগুলি)

ডান ল্যাপটপ নির্বাচন করা অপ্রতিরোধ্য বোধ করতে পারে – এমনকি আমার মতো কারও জন্য যারা বছরের পর বছর ধরে ল্যাপটপে বাস করেন এবং শ্বাস নিয়েছিলেন। আপনি এই সমস্ত বিকল্প, কনফিগারেশন এবং বৈশিষ্ট্য তালিকা পান যে নিচে থেকে উপরে না জানা অসম্ভব। সুতরাং, আপনার পক্ষে জিনিসগুলি আরও সহজ করার জন্য, আমি তিনটি বিস্তৃত ব্যবহারের বিভাগগুলি: স্কুল, কাজ এবং গেমিং ব্যবহার করে ল্যাপটপগুলি এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভেঙে দেব।
এছাড়াও: আপনি কিনতে পারেন সেরা ল্যাপটপ: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত
বেশিরভাগ ল্যাপটপগুলি এই বালতিগুলির মধ্যে একটিতে পড়ে এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত কিছু ক্রসওভার থাকলেও প্রতিটি প্রকার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। নীচে, আমি প্রতিটি বিভাগকে সংজ্ঞায়িত করে কী দিয়ে চলেছি, সন্ধান করার জন্য মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হাইলাইট করে এবং উদাহরণ পণ্যগুলি সরবরাহ করে।
মনে রাখবেন, এই পরামর্শটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে। শেষ পর্যন্ত, সেরা ল্যাপটপটি হ’ল আপনার প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে ভাল ফিট করে।
স্কুলের জন্য কীভাবে ল্যাপটপ বাছাই করবেন
কোনও স্কুল ল্যাপটপ নির্বাচন করার সময়, আপনি দুটি জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করতে চাইবেন: ব্যাটারি লাইফ এবং স্থায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের এমন কিছু পাওয়া উচিত যা ক্লাস এবং দুপুরের অধ্যয়ন সেশনের পুরো দিন ধরে চলতে পারে। আদর্শভাবে, 12 ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে সক্ষম ল্যাপটপগুলির সন্ধান করুন। আমি একটি দৃ ur ় 13- বা 14 ইঞ্চি ল্যাপটপও সুপারিশ করি যা হালকা ওজনের তবে মাঝে মাঝে বাম্প বা ড্রপ পরিচালনা করতে যথেষ্ট শক্ত।
এছাড়াও: আমি বেশিরভাগ কলেজ শিক্ষার্থীদের কাছে আমি যে ডেল ল্যাপটপটি সুপারিশ করি তা হ’ল বেস্ট বাইতে $ 350 ছাড়
পারফরম্যান্স গৌণ, বিশেষত যদি আপনি এটি কাগজপত্র লেখার জন্য এবং ওয়েব ব্রাউজ করার জন্য এটি ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। এগুলি 3 ডি রেন্ডারিং বা গেমিংয়ের মতো ভারী কাজের জন্য নির্মিত হয়নি (যদিও ক্লাসটি প্রায় কোনও কিছুর পরে চলার পরে “লিগ অফ কিংবদন্তি” এর মতো লাইটওয়েট শিরোনাম)।
একটি দুর্দান্ত স্কুল ল্যাপটপ হ’ল ডেল ইন্সপায়রন 14 প্লাস, যা 21 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ, স্ন্যাপড্রাগন এক্স প্লাস চিপসেট থেকে শক্ত পারফরম্যান্স এবং একটি প্রাণবন্ত কোয়াড এইচডি ডিসপ্লে – প্রায় $ 600 এর জন্য সরবরাহ করে।
আপনি যদি একটি দ্রুত এবং দক্ষ ক্রোমবুক পছন্দ করেন তবে লেনোভো ক্রোমবুক প্লাসের একটি চমত্কার 2 কে ওএলইডি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে এবং ম্যারাথন ব্যাটারি লাইফ রয়েছে – গুগলের অ্যাপ্লিকেশনগুলির স্যুট থেকে কাজ করা শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ।
আরেকটি শক্ত বাছাই এম 1 ম্যাকবুক এয়ারের মতো একটি পুনর্নির্মাণ ল্যাপটপের সাথে যাচ্ছে, বর্তমানে ওয়ালমার্টে $ 599 এ নেমেছে। এম 1 ম্যাকবুক এয়ারের পাতলা এবং হালকা ফ্রেমটি সবার জন্য যথেষ্ট টেকসই নাও হতে পারে তবে এটি অবশ্যই প্রায় বহন করা সহজ।
কাজের জন্য কীভাবে ল্যাপটপ বাছাই করবেন
ওয়ার্ক ল্যাপটপগুলি বিস্তৃত ডিভাইসগুলি কভার করে, তবে একটি জিনিস তাদের সবার জন্য সত্য: তাদের শক্তিশালী হওয়া দরকার। স্কুল ল্যাপটপের বিপরীতে, ওয়ার্ক কম্পিউটারগুলিকে ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও সম্পাদনা, সফ্টওয়্যার প্রোগ্রামিং, ডেটা বিশ্লেষণ এবং গ্রাফিক ডিজাইনের মতো আরও চাহিদাযুক্ত কাজগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়া দরকার।
এছাড়াও: কাজের জন্য আমার প্রিয় বাজেট ওএলইডি ল্যাপটপগুলির মধ্যে একটি আরও সাশ্রয়ী মূল্যের পেয়েছে
সুতরাং, ইন্টেলের “লুনার লেক” চিপ বা এএমডির রাইজেন এআই 300 সিরিজের একটি সিপিইউর মতো আরও শক্তিশালী প্রসেসরগুলির সাথে ল্যাপটপগুলি সন্ধান করে শুরু করুন। এগুলি হ’ল কাজের চাপের দাবিতে নির্মিত সংস্থাগুলির সর্বশেষ চিপসেট। এই জাতীয় ডিভাইসের একটি ভাল উদাহরণ হ’ল লেনোভো থিঙ্কপ্যাড এক্স 9 অরা সংস্করণ, ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 258 ভি প্রসেসর দ্বারা চালিত একটি আল্ট্রাপোর্টেবল ল্যাপটপ যা আমরা সত্যই পছন্দ করি।
যদি থিঙ্কপ্যাডটি আপনার স্টাইল না হয় তবে প্রচুর বিকল্প রয়েছে। একটি বৃহত্তর পর্দা এবং শীর্ষ স্তরের শক্তি চান? ডেল প্রিমিয়াম 16 দেখুন। এটির একটি অত্যাশ্চর্য 4 কে টাচস্ক্রিন এবং একটি এনভিডিয়া জিফর্স আরটিএক্স 5070 রয়েছে, যা 3 ডি রেন্ডারিংয়ের জন্য দুর্দান্ত গ্রাফিক্স কার্ড।
অথবা হতে পারে আপনি এমন একটি ল্যাপটপ চান যা উচ্চমানের ভিডিও কলগুলি পরিচালনা করতে পারে? আমি এইচপি এলিটবুক আল্ট্রা জি 1 আই সুপারিশ করি। এটিতে 1440p ভিডিওতে সক্ষম একটি 9 এমপি ওয়েবক্যাম রয়েছে। 120Hz রিফ্রেশ রেট সহ 2.8K OLED ডিসপ্লে এটি সমর্থন করার জন্য শক্ত হার্ডওয়্যার সহ একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
কীভাবে একটি গেমিং ল্যাপটপ বাছাই করবেন
গেমিং ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এটি যখন আসে তখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ’ল পারফরম্যান্স এবং প্রদর্শন। ব্যাটারি লাইফ সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করবেন না-এই মেশিনগুলি ডিজাইনের মাধ্যমে শক্তি-ক্ষুধার্ত এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলে, তারা বেশি দিন প্লাগড স্থায়ী হয় না।
মসৃণ গেমপ্লেটির জন্য শক্তিশালী পারফরম্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং আপনি গ্রাফিকাল সমস্যা এবং মন্দা ছাড়াই নিমজ্জনিত অভিজ্ঞতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক হার্ডওয়্যার সহ একটি ডিভাইস চাইবেন। আমি আরটিএক্স 50-সিরিজ গ্রাফিক্স কার্ড বহনকারী গেমিং ল্যাপটপগুলির জন্য বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি, তবে, পুরানো-জেনার উপাদানগুলি এখনও 2025 সালে অবশ্যই ধরে রাখে।
এছাড়াও: আমি এই উইন্ডোজ ল্যাপটপটি ক্রিয়েটিভ এবং পেশাদারদের কাছে সুপারিশ করি – এমনকি এটি গেমারদের জন্যও বোঝানো হলেও
প্রদর্শনগুলির জন্য, আমি উচ্চ রেজোলিউশনের চেয়ে উচ্চ রিফ্রেশ হারকে অগ্রাধিকার দিই। একটি 120Hz রিফ্রেশ রেট, উদাহরণস্বরূপ, মসৃণ ভিজ্যুয়ালগুলি, কম গতি অস্পষ্টতা এবং 60Hz স্ক্রিনের চেয়ে কম ইনপুট ল্যাগ সরবরাহ করে। এবং আপনার প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য সেই গতি প্রয়োজন। আমি একটি সাধারণ 1080 ডিসপ্লেতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট, তবে আপনি যদি সেরাটি চান তবে সেখানে প্রচুর পরিমাণে 1440p এবং 4K বিকল্প রয়েছে – কেবল তাদের জন্য একটি প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকুন।
এই সমস্ত শক্তিশালী হার্ডওয়্যারটির নেতিবাচক দিকটি হ’ল তারা প্রচুর তাপ উত্পন্ন করে এবং উচ্চ তাপমাত্রা ল্যাপটপকে হত্যা করে। ব্র্যান্ডগুলি তাদের গেমিং ল্যাপটপের কুলিং সিস্টেমগুলিতে প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে সমস্যাটি হ’ল শক্তিশালী কুলিং সহ কম্পিউটারগুলি খুব ব্যয়বহুল। যদি ব্যয় কোনও সমস্যা হয় তবে আমি ল্যাপটপ কুলিং প্যাড কেনার পরামর্শ দিচ্ছি।
আমি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রচুর গেমিং ল্যাপটপ পরীক্ষা করেছি এবং আমার প্রিয়, কোনও সন্দেহ ছাড়াই, এলিয়েনওয়্যার 18 এর অঞ্চল -51 হয়েছে। এটি অবিশ্বাস্যভাবে ভাল সম্পাদন করে, একটি এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স 5070 জিপিইউ সহ একটি প্রাণবন্ত প্রদর্শন এবং একটি স্নিগ্ধ নকশা রয়েছে। কেবল মনে রাখবেন যে প্রায় 10 পাউন্ড ওজনের।
আরেকটি দুর্দান্ত বিকল্প হ’ল লেনোভোর লেজিয়ান প্রো 7 আই-একটি গেমিং রিগের মধ্যে আপনি যা চান তার সাথে 16 ইঞ্চি গেমিং বেহেমথ: একটি উজ্জ্বল 16 ইঞ্চি 240Hz ওএলইডি ডিসপ্লে, 32 গিগাবাইট র্যাম, (আপগ্রেডেবল থেকে 96 জিবি), এবং 24-কোর ইন্টেল কোর আল্ট্রা 9 প্রসেসর লাইটে আরটিএক্সের সাথে 508।
আপনি যদি আরও কিছুটা নিম্ন-কী কিছু খুঁজছেন তবে আসুসের আরওজি জেফাইরাস জি 14 গেমটিতে একটি ছোট, হালকা ফর্ম ফ্যাক্টর নিয়ে আসে। আপনি একটি এএমডি রাইজেন 9 8945HS সিপিইউ এবং এনভিডিয়া জিফর্স আরটিএক্স 4060 এর সাথে ডাব্লুএইচটি 16 জিবি মেমরি এবং একটি চমত্কার 14 ইঞ্চি ওএলইডি ডিসপ্লে পেয়েছেন। এছাড়াও, আপনি গেমিং না করার সময়, এই ল্যাপটপটি অনেক বেশি দেখায় যা আপনি অফিসে নিতে পারেন।
তিনটিই কি ল্যাপটপ করতে পারে?
সত্য হিসাবে, হ্যাঁ। যদিও বিশেষায়িত ল্যাপটপগুলি একটি জিনিস সত্যিই ভাল করতে পারে, সেখানে অবশ্যই বহুমুখী মডেল রয়েছে যা কিছুটা কিছু করতে পারে।
এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে ম্যাকবুক প্রো এম 4 কাজ, স্কুল বা গেমিংয়ের জন্য একটি দুর্দান্ত ল্যাপটপ তৈরি করে। একটি ম্যাকের গেমিং গত কয়েক বছরে আরও গেমের জন্য সমর্থন এবং আরও ভাল পারফরম্যান্সকে মেটালফেক্স আপসকেলিং এবং রে ট্রেসিংয়ের জন্য সমর্থনকে আরও ভাল পারফরম্যান্সের ধন্যবাদ জানিয়েছে। যখন এটি কাজ এবং স্কুলের কথা আসে তখন ম্যাকোস 26 ইকোসিস্টেম উত্পাদনশীলতা, সৃজনশীল কাজ এবং অ্যাপলের পণ্যগুলির বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সংহতকরণের জন্য অতুলনীয়।
আর একটি বহুমুখী ল্যাপটপ হ’ল নতুন ডেল 14 প্লাস, এই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত। এটি সর্বশেষতম শিরোনামগুলির ক্ষেত্রে এই তালিকার গেমিং ল্যাপটপের সাথে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে না, তবে আপনি যদি একজন নৈমিত্তিক গেমার হন যিনি এখন এবং পরে কিছু “লীগ” খেলতে পছন্দ করেন, এই ল্যাপটপের ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 বা 9 প্রসেসর এবং 32 গিগাবাইট পর্যন্ত র্যামের কিছু শক্ত পারফরম্যান্স বহন করে। এছাড়াও, এটি প্রায় 1000 ডলারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দামের।
শেষ অবধি, বেশিরভাগ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বহুমুখী আরেকটি সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প হ’ল এসার সুইফট 16 এআই। এই পাতলা, হালকা এবং ব্যাটারি-দক্ষ ল্যাপটপে 120Hz এ একটি চমত্কার 3 কে ওএলইডি ডিসপ্লে এবং হুডের নীচে প্রশংসনীয় শক্তি রয়েছে: একটি ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 বা 9 “লুনার লেক” প্রসেসর। এটি অফিসে দুর্দান্ত, হালকা এবং স্কুলের জন্য যথেষ্ট দক্ষ এবং বিভিন্ন গেম পরিচালনা করতে পারে।
আমি এখন প্রায় 10 বছর ধরে সফ্টওয়্যার এবং গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স উভয় সম্পর্কে লিখছি এবং সেই সময়ে, আমি traditional তিহ্যবাহী অফিস থেকে হোম অফিস এবং বাড়ির উঠোন পর্যন্ত অনেকগুলি বিভিন্ন সেটিংসে কাজ করেছি। দূরবর্তী অভিজ্ঞতা আমাকে আমার প্রধান কম্পিউটার হিসাবে কী তৈরি করে সে সম্পর্কে আমাকে অত্যন্ত নির্বাচনী করে তুলেছে, কারণ আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আমি যে ডিভাইসগুলি ব্যবহার করি তা আমার প্রতিদিনের কাজগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম। আমি সারা দিন আমার কম্পিউটারগুলিতে আছি, কার্যত সপ্তাহের প্রতিটি দিন।
এছাড়াও: একটি পুনর্নির্মাণ ম্যাকবুক এটি মূল্যবান? আমি গণিত করেছি, এবং এখানে আমার কেনার পরামর্শ
আমি এমন এক পর্যায়েও আছি যেখানে আমি বাজারে প্রতিটি ধরণের ল্যাপটপ সম্পর্কে চেষ্টা করেছি। আমি জানি কী কী বিভাগগুলি সার্থক ক্রয়গুলি থেকে ল্যাপটপগুলি তৈরি করে – এবং যা একা সবচেয়ে ভাল।
আমি যে পরামর্শ দিয়েছি তা কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম নয়। তারা কেবল একটি ল্যাপটপে আপনার কী সন্ধান করা উচিত তার একটি ভিত্তি সরবরাহ করার লক্ষ্য রাখে। যেমন আমি সবসময় বলি, আপনার পক্ষে যা সবচেয়ে ভাল তা আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।
আরও দেখান