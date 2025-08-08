স্কেলের জন্য বন্যের অন্যান্য বস্তুর পাশে একেবারে বিশাল বিশাল তামাগোচি প্যারাডাইস এখানে

কোনও পণ্য লঞ্চ আমাকে নতুন তামাগোচি প্রকাশের চেয়ে বেশি উত্তেজিত করে না। সুতরাং যখন এটি পর্যালোচনা করার সময় আসে তখন আমি প্রথমে নিজেকে ডিভাইসটির সাথে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে কিছুটা সময় দিতে চাই – সেই প্রাথমিক আনন্দটি অনুভব করতে এবং সমালোচনামূলকভাবে দেখার চেষ্টা করার আগে এটি মারা যেতে দিন। এইভাবে, আমি আরও মোটামুটি মূল্যায়ন করতে পারি যে আমরা আসলে একটি খেলনা পেয়েছি যা দামের ট্যাগের জন্য মূল্যবান এবং অভিনবত্বটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কোনও ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
তবে কিছুদিন আগে তামাগোচি প্যারাডাইস এসেছিল এবং একটি যথাযথ পর্যালোচনা লাইনে নেমে আসবে, ব্যাট থেকে সরাসরি আমাদের সম্বোধন করার একটি জিনিস রয়েছে: এই জিনিসটির চোদার বিশাল।
এটি তামাগোচি পরিবারের আগের রেইনিং বিস্টের তুলনায় সামগ্রিকভাবে কিছুটা বড়, তামাগোচি পিক্স (তবে একটি চুল পাতলা)। তামাগোচি প্যারাডাইস এত বড়, এটি আমাকে বর্ণনা করার জন্য ফ্যাশন ইন্টারনেটের শর্তাবলী পুনরুত্থিত করতে চায়: পরম ইউনিট; “ওহ লড, তিনি কমিন” “; ইত্যাদি ইত্যাদি ডিভাইসের মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার নেতৃত্বে, এটি কত বড় তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন ছিল সত্যিই তাই, সুতরাং যে কেউ এখনও একটিতে তাদের হাত পাওয়ার সুযোগ পাননি, আপনি এখানে যান, আমি আপনার জন্য এটি চিত্রিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
এখানে কীভাবে তামাগোচি প্যারাডাইস আকারের সাথে তুলনা করে:
এখন, আমাকে ভুল করবেন না, তামাগোচি প্যারাডাইজের কৌতুকপূর্ণভাবে বড় বিল্ডটি কোনও খারাপ জিনিস নয়। আসলে, আমি এর মধ্যে এক ধরনের। আমার ফোন বা পানীয়ের মতো আমি যে কোনও কিছু ধরে রাখতে পারি তার সাথে এই ডিভাইসটিকে জাগ্রত করা অবশ্যই আরও শক্ত, তবে এটিতে এটির একটি সুন্দর হিট রয়েছে এবং এটি হাতে বেশ ভাল লাগে। এবং এর নিখুঁত বাল্কনেসের জন্য ধন্যবাদ, আমি সম্ভবত এটি বাড়ির চারপাশে ভুল জায়গায় রাখার সম্ভাবনা কম, কারণ আমি ছোট ছোট মডেলগুলির সাথে করতে জানি যা সহজেই পালঙ্ক কুশনগুলির মধ্যে পিছলে যায়।
আমি কি একই সাথে এই দুটি চালাচ্ছি? সম্ভবত না, যখন আমি সংযোগ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে চাই তখন সংক্ষিপ্ত মুহুর্তগুলির বাইরে। আমার ব্যাগে কেবল অনেক জায়গা আছে। তবে কি তামাগোচি প্যারাডাইস কি এত জটিল যে আমি আমার সাথে পূর্বের ভবিষ্যতের জন্য সর্বত্র একটি আনব না? আমি মনে করি আমরা সকলেই এর উত্তর জানি।