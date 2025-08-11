স্কোচিচ: আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য উপযুক্ত ছিলাম – তাবনাক

“আমি বিজয় এবং বিশেষত কাপটি নিয়ে খুব সন্তুষ্ট,” তাবানাক বলেছিলেন। আমরা এই চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্য ছিল। ফুলটি পাওয়ার পরে, এটি কঠিন হয়ে পড়েছিল কারণ স্বাধীনতা ফিরে এসেছিল এবং পাল্টা আক্রমণগুলির দিকে তাকিয়েছিল যা আমাদের কাজকে আরও শক্ত করে তুলেছিল। যাইহোক, আমরা ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছি এবং এই বিজয় প্রাপ্য। প্রযুক্তিগত কর্মী, খেলোয়াড়, অনুরাগী এবং ক্লাবের সমস্ত কঠোর পরিশ্রমকে অভিনন্দন।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “প্রথম মিনিট থেকে আমরা গেমটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলাম এবং আমরা দৌড়ে ছিলাম। এক পর্যায়ে স্বাধীনতা পাল্টা আক্রমণগুলির সাথে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তবে আমরা অর্ডার ধারাবাহিকতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে একটি ভাল খেলা উপস্থাপন করেছি। স্বাধীনতা একজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল এবং আমি জিততে পেরে খুশি।
“আমি কোনও নির্দিষ্ট তথ্য জানি না; তিনি প্রশিক্ষণে অংশ নেননি।
“তিনি একজন খুব ভাল এবং খুব ভাল গোলরক্ষক,” তরুণ গোলরক্ষকের অভিনয় সম্পর্কে ট্র্যাক্টর কোচ বলেছেন। এমনকি বড় গোলরক্ষকরাও স্কোর। তিনি বড় ফাইনালে খেলেছেন এবং ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আমার অনেক প্রত্যাশা আছে।
“এই তুলনার জন্য এটি খুব তাড়াতাড়ি,” তিনি বর্তমান দল সম্পর্কে বলেছিলেন। আমরা কয়েকজন খেলোয়াড়কে হারিয়েছি এবং কিছু নতুন খেলোয়াড় যুক্ত হয়েছিল, তবে আমরা দেখিয়েছি যে আমরা একজন শক্ত প্রতিপক্ষ এবং প্রতিযোগীরা আমাদের উপর একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট খুলেছে। আমাদের এখনও শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি আরও ভালভাবে বোঝার সুযোগ রয়েছে। আমি গত বছর চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিশ্রুতি দিইনি, তবে আমরা কাজ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং এটিই আমার একমাত্র প্রতিশ্রুতি।