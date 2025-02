স্কোয়াটার কয়েক দশক ধরে মালিবু বাড়ির মালিকদের লক্ষ্য করে ক্যালিফোর্নিয়ার আইন শোষণ করে

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

একজন মালিবু রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির মালিকদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে সিরিয়াল স্কোয়াটার কয়েক বছর ধরে সৈকতফ্রন্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করার পরে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, লস অ্যাঞ্জেলেস ওয়াইল্ডফায়ার্সের পরে তিনি যে সমস্যাটি বলেছিলেন তা আরও খারাপ হতে পারে।

“আমি জানি না যে তিনি কীভাবে মালিবুতে এতক্ষণ ধরে এটি নিয়ে এসেছিলেন যে তিনি যে পরিমাণ লোকের সাথে এটি করেছিলেন,” লিজ বেনিচু, একজন মালিবু রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং এই অঞ্চলের আজীবন বাসিন্দা, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে অভিযোগগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন এলি মে ম্যাকনল্টির বিরুদ্ধে। “এটি একটি খুব ছোট, আঁটসাঁট সম্প্রদায়। আপনি একই লোক দেখতে। আপনি এই পরিচিতি পেতে। আপনি ভাবেন যে প্রত্যেকে আপনার মতো কারণ আমরা সকলেই একই কাজ করছি, তাই আপনি সেই বিশ্বাসের একরকম লাভ করেন। আপনি মালিবুতে এই বুদ্বুদে থাকেন। “

তার জীবনী অনুসারে অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকার ম্যাকন্ট্রি গত দশক ধরে কয়েক ডজন মালিবু বাড়ির মালিকদের ছিনতাই করেছিলেন বলে দুঃস্বপ্নের রুমমেট হওয়ার আগে তাদের জীবনযাত্রা মোহনীয় করে তুলেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, ভ্যানিটি ফেয়ার প্রথম রিপোর্ট।

“প্রথমত, কীভাবে তিনি ধরা না পড়ে এত বছর ধরে এটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আমি মনে করি যে কেবল তার সামগ্রিক কবজটির সাথেই করতে হবে I , “বেনিচু বলল।

ভ্যানিটি ফেয়ারের মতে, ম্যাকন্ট্রি 2021 সালে পয়েন্ট ডুমের একটি সৈকতে 65 বছর বয়সী অ্যালডেন মেরিনের সাথে দেখা করেছিলেন, যেখানে দু’জন একটি মনোরম বিনিময় ভাগ করে নিয়েছিলেন, মেরিন তার কাছে নিজের বাড়ি খোলার আগে, কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি “তার নতুন জায়গার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রস্তুত হতে। ”

তবে দিনগুলি দ্রুত কয়েক সপ্তাহের দিকে পরিণত হয়েছিল, তারপরে এক মাস, তারপরে দু’জন এবং মেরিনের বোন ম্যাকন্ট্রি পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন এবং কেন তিনি ভাড়া সরবরাহ করতে পারেননি সে সম্পর্কে তিনি অজুহাত প্রকাশ করতে থাকেন।

“লোকেরা সত্যিই মনে হয় যেন এটি খুব শক্ত-বোনা, সুরক্ষিত সম্প্রদায়। কেন কেউ এর সদ্ব্যবহার করতে চান? তবে আবার লোকেরা তা করে। এবং আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে আপনার মুখটি দেখান তবে দূরে সরে যাওয়া প্রায় সহজ, যেমন এই শিকারীটি করত বলে মনে হয়েছিল, “বেনিচু বলেছিলেন।

“এলএর লোকেরা বিশেষ বলে মনে হয় এমন লোকদের দেখতে চায়। সুতরাং আপনি এটি দ্বারা অন্ধ হয়ে গেছেন এবং এটি এমন কেউ থেকে এসেছেন যে আমি এলএতে বড় হয়েছি।

মেরিনের পরিবার দাবি করেছে যে ম্যাকন্ট্রি তার উপর “মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাসের একটি প্রচারণা চালিয়েছিলেন” যা তাকে একটি চিকিত্সা সুবিধায় অবতরণ করেছিল। তিনি যখন যত্নে ছিলেন, তখন পরিবারটি জানিয়েছিল যে ম্যাকন্ট্রি বাড়ির সমস্ত তালা পরিবর্তন করে এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে ভ্যানিটি ফেয়ারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেরিন তার প্রথম শিকার নন।

পরিবার বিষয়টি আদালতে নিয়ে যায় এবং একজন বিচারক শেষ পর্যন্ত ম্যাকন্টিকে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, ভ্যানিটি ফেয়ার জানিয়েছে। ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য ম্যাকনল্টির কাছে পৌঁছেছিল।

বেনিচু বলেছিলেন যে এটি এমন কোনও ব্যক্তির একমাত্র উদাহরণ নয় যিনি গোল্ডেন স্টেটে এই জাতীয় স্কিমগুলি টানেছেন। তিনি বলেছিলেন যে দাবানলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এরকম আরও কেলেঙ্কারী হতে পারে।

“আমি মনে করি এটি এমন কিছু যা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই, বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ায়, কারণ লোকেরা সত্যিই বড় হৃদয় রাখে এবং তারা সহায়তা করতে চায় এবং তারা মানুষের মধ্যে সেরাটি দেখতে চায়,” বেনিচু বলেছিলেন।

“এটি এমন একটি মানসিক অসুস্থতা যে তারা সত্যিই তারা কী করছে তা দেখতে পায় না It’s এটি এতটাই প্যাথলজিকাল,” বেনিচু এই ধরণের স্কোয়াটিং স্কিমগুলি চালাচ্ছেন লোকেরা সম্পর্কে বলেছিলেন। “তারা যা করেছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

ক্যালিফোর্নিয়া, যা দেশের অন্যতম ভাড়াটে-অনুকূল রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত, ভাড়াটেদের নির্দিষ্ট ভাড়া বৃদ্ধি থেকে রক্ষা করে এবং এগুলি নির্দিষ্ট ধরণের উচ্ছেদ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে পারে।

“আপনি যদি 14 দিনেরও বেশি সময় ধরে কোনও জায়গায় থাকেন তবে আমি মনে করি ছয় মাসের মধ্যে, আপনি এটি নিজের হিসাবে দাবি করতে পারেন,” ক্যালিফোর্নিয়ার ভাড়াটে আইনগুলি উল্লেখ করে বেনিচু ব্যাখ্যা করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় আইনও আদেশ দেয় যে অতিথিরা যারা কোনও বাড়িতে একটি ঘর দখল করেন, এমনকি যদি তারা অর্থ প্রদান না করে এবং কোনও চুক্তি নাও থাকে, তাদের “ইচ্ছামত ভাড়াটে” হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

রাজ্যের আইনগুলি বাড়িওয়ালাদের অন্যায়ভাবে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করা থেকে বিরত রাখতে তৈরি করা হয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিচার বিভাগের একজন মুখপাত্র ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেছিলেন যে ভাড়া প্রদান না করা, “উপদ্রব” এবং “প্রাঙ্গনে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়া” সমস্তকে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে “উচ্ছেদের একমাত্র কারণ” হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বেনিচু যেমন উল্লেখ করেছেন, উচ্ছেদগুলি কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর সময় নিতে পারে এবং পুলিশকে জোর করে কোনও বাসিন্দাকে অপসারণ করতে দেওয়া হয় না, তবে সেই ব্যক্তিকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে “রাজি” করতে পারে।

“ক্যালিফোর্নিয়া এমন একটি রাষ্ট্র যা অপরাধের প্রতি খুব নরম বলে পরিচিত এবং স্কোয়াটিং একটি অপরাধ। এটি আমার কাছে মনে হয় না যে এই সমস্ত লোক তাদের ঘর হারানোর পরে, বিশেষত আগুনের পরে অনেক কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে You আপনি পারেন You আপনি পারেন বেনিচু বলেছিলেন, ‘কেবল লোককে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে না।

বেনিচু যোগ করেছেন যেহেতু ক্যালিফোর্নিয়া একটি অভয়ারণ্য রাষ্ট্র, তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে ভাড়াটে আইনগুলি সর্বদা পরিবর্তনের জন্য এটি প্রচুর কাজ করবে।

“এই আইনগুলি পরিবর্তনের জন্য, বাড়ির মালিকের পক্ষে আরও বেশি হওয়ার জন্য এটি অনেক বেশি কাজ করবে This এটি আমি আবার সময় এবং সময় দেখি। সুতরাং যদি না বাড়ির মালিকরা সত্যই একসাথে ব্যান্ড করে এবং এই পরিবর্তনগুলি ঘটানোর চেষ্টা না করে তবে এটি ভাড়াটে ক্যালিফোর্নিয়ায় আরও বেশি হতে চলেছে কারণ এটি একটি অভয়ারণ্য রাষ্ট্র, “বেনিচু বলেছিলেন।

“এবং এটি কেবল ইমিগ্রেশন বা কোনও কিছুতেই থামে না It এটি হাউজিংয়ে অবিরত অব্যাহত রয়েছে And এবং এ কারণেই আমাদের একটি আবাসন সংকট রয়েছে, এবং এটি এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে So সুতরাং এটি আরও কিছুটা কঠিন হয়ে উঠবে আগুন, দুর্ভাগ্যক্রমে। ”

ক্যালিফোর্নিয়ায় আবাসন সংকট প্রকাশের জন্য দাবানলগুলি প্রথম সংকট ছিল না, কারণ বেনিচু বলেছিলেন যে তিনি কভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন সত্যই দুর্নীতি ও স্কিমগুলি প্রকাশ পেয়েছিলেন।

“আমি মনে করি যে এই স্থগিতাদেশের কারণে তাদের জায়গায় থাকতে সক্ষম হওয়ার কোভিডের সময় প্রচুর লোক সুবিধা নিয়েছিল। এবং আমি মনে করি এখন অনেক লোক এই (আগুন) একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“তবে তার ফ্লিপ দিকে, এমন ভাড়াটেও রয়েছে যেগুলি আমি প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম যে জমিদাররা আগুনের আগে তারা পূর্বে যে অর্থ প্রদান করছিল তার চেয়ে তাদের থেকে আরও বেশি অর্থোপার্জন করার চেষ্টা করছে। সুতরাং আগুনের পরে এখনই এই মুদ্রার দুটি পক্ষ রয়েছে। এবং এখন, এমন নতুন আইন রয়েছে যা স্থানটিতে রাখা হয়েছে যেখানে আপনি কেবল কাউকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না। তবে আমি দেখি বাড়িওয়ালারা যারা এখন এক ধরণের ভাড়াটিয়াদের তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, “বেনিচু বলেছিলেন।

বেনিচু ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের জরুরী আদেশের উল্লেখ করছিলেন যে দাবানলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে যা দাম গজ রোধ করবে এবং লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে 8 ই মার্চের মধ্যে 10% এরও বেশি দাম বাড়ানো নিষিদ্ধ করবে। বিদ্যমান ভাড়াটেদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধগুলি প্রযোজ্য এবং প্রযোজ্য আদেশ অনুযায়ী জরুরি সময়কালে নতুন ইজারা।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা আগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, “প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে আমাদের প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্য একত্রিত হওয়া উচিত, তাদের ব্যথা থেকে লাভের চেষ্টা না করে।”

ক্যাল ফায়ার জানিয়েছে যে 12,000 এরও বেশি বাড়িঘর, ব্যবসা এবং স্কুলগুলি আগুনের জন্য হারিয়ে গেছে এবং ১০০,০০০ এরও বেশি লোককে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

বন্টার কার্যালয় বলেছে যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া দাবানলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ক্যালিফোর্নিয়াদের সুরক্ষার জন্য, বিচার বিভাগটি তদন্ত করছে এবং মূল্য নির্ধারণ করছে এবং তার চেয়ে বেশি 650 টিরও বেশি সতর্কতা চিঠি পাঠিয়েছে, আরও বেশি আগত হোটেল এবং বাড়িওয়ালাদের কাছে যারা দাম গুগিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।

“এর অনেক পক্ষ রয়েছে,” বেনিচু বলেছিলেন। “এবং এটি কঠিন কারণ এখানে দুর্দান্ত ভাড়াটে রয়েছে এবং এখানে দুর্দান্ত আবাসন সরবরাহকারী রয়েছে এবং তারপরে এমন লোকেরা আছেন যারা প্রতিটি একক পরিস্থিতির সুযোগ নেন And উদাহরণস্বরূপ, মনিকার ভাড়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সুতরাং সান্তা মনিকাতে ভাড়াটে বের করা আরও কঠিন, বলুন, বারব্যাঙ্ক, যার ভাড়া নিয়ন্ত্রণ নেই।

“সুতরাং এই পুরো ভাড়াটে আবাসন সরবরাহকারীর মধ্যে এমন অনেক কিছুই রয়েছে And এবং ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে পরিবর্তিত এমন কোনও আইন না থাকলে আপনাকে এখনও সমস্ত শহরের আইন মোকাবেলা করতে হবে।”