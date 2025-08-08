স্কোয়ার ভিনেট সবুজ প্রাচীর – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

বোর্দোর কেন্দ্রে দুটি মনোরম পাশের রাস্তার সংযোগস্থলে, একটি ছোট বাচ্চাদের খেলার মাঠটি শহরের বৃহত্তম হোম উদ্ভিজ্জ প্রাচীরএকটি উল্লম্ব বাগান বা সবুজ প্রাচীর।
স্কয়ার ভিনেটটি এই অঞ্চলে একটি পুনর্জন্ম প্রকল্পের অংশ হিসাবে 1970 এর দশকে তৈরি করা হয়েছিল, কিছু অবরুদ্ধ আবাসিক ভবনগুলি ভেঙে ফেলার পরে বাকী স্থানটিতে। দীর্ঘ, উল্লম্ব উদ্যানটি একটি পরবর্তী সংযোজন ছিল, এটি পুরো শহর জুড়ে গাছ এবং গাছপালা রোপণের একটি প্রচারণার অংশ হিসাবে 2005 সালে ইনস্টল করা হয়েছিল। এটি বর্গক্ষেত্রের দুটি দিক জুড়ে প্রসারিত, যা একটি বৃত্তাকার কুলুঙ্গিতে মিলিত হয়।
প্রাচীরটি প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ প্যাট্রিক ব্লাঙ্ক ডিজাইন করেছিলেন, যার অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রিন ওয়াল যা প্যারিসের কোয়াই ব্র্যানলি মিউজিয়াম অফ নেটিভ আর্টকে ঘিরে রয়েছে। বোর্দোতে ব্যবহৃত রঙ এবং টেক্সচারগুলি বাচ্চাদের খেলার মাঠের পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল।
অবশেষে, যদি আপনি এখনও সবুজ রঙের কম থাকেন তবে বোর্দো মেট্রোপলিটন কর্তৃপক্ষের সদর দফতরের কৌণিক প্রান্তগুলি ধরে চলমান মেরিয়াদেক জেলার সিটি সেন্টারের পশ্চিমে বোর্দোর একটি দ্বিতীয়, ছোট উল্লম্ব উদ্যান রয়েছে।