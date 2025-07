স্ক্রোল-চালিত স্টিকি শিরোনাম | সিএসএস-ট্রিকস

স্ক্রোল চালিত অ্যানিমেশনগুলি দুর্দান্ত! এগুলি একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম যা বিকাশকারীদের চলাচল এবং উপাদানগুলির রূপান্তরকে সরাসরি ব্যবহারকারীর স্ক্রোল অবস্থানে বেঁধে দেয়। এই কৌশলটি ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা তৈরির জন্য নতুন উপায়গুলি উন্মুক্ত করে, উপস্থিত হওয়ার জন্য চিত্রগুলি কুইন করা, মঞ্চ জুড়ে গ্লাইড করার জন্য পাঠ্য এবং সূক্ষ্মভাবে শিফটে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি উন্মুক্ত করে। চিন্তাভাবনা করে ব্যবহৃত, স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলি (এসডিএ) আপনার ওয়েবসাইটটিকে আরও গতিশীল, আকর্ষক এবং প্রতিক্রিয়াশীল বোধ করতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ আগে, আমি স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলির সাথে চারপাশে খেলছিলাম, কেবল এটির সাথে আপনি যে সমস্ত ধরণের এলোমেলো জিনিস করতে পারেন তা অনুসন্ধান করে। আমি যখন মূল শিরোনামটির পাঠ্যটি অ্যানিমেট করার ধারণাটি নিয়ে এসেছি ( h1 ) এবং, এসডিএ ব্যবহার করে, পৃষ্ঠায় ব্যবহারকারীর স্ক্রোল অবস্থানের ভিত্তিতে শিরোনামটি নিজেই পরিবর্তন করুন। এই নিবন্ধে, আমরা সেই ধারণাটি ভেঙে ধাপে ধাপে এটি পুনর্নির্মাণ করতে যাচ্ছি। এটিই সাধারণ দিকটি আমরা যাচ্ছি, যা আরও ভাল দেখাচ্ছে পূর্ণ স্ক্রিনে এবং একটি ক্রোমিয়াম ব্রাউজারে দেখা:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই উদাহরণের প্রভাবটি কেবল ব্রাউজারগুলিতে কাজ করে যা স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলিকে সমর্থন করে। যেখানে এসডিএ সমর্থিত নয়, সেখানে স্থির শিরোনামগুলির একটি সঠিক ফলব্যাক রয়েছে। অ্যাক্সেসযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি ব্রাউজারটি গতি সক্ষম করে বা পৃষ্ঠাটি সহায়ক প্রযুক্তির সাথে অ্যাক্সেস করা হয় তবে প্রভাবটি অক্ষম করা হয় এবং ব্যবহারকারী সমস্ত সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে শব্দার্থক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য উপায়ে পান।

কেবল একটি দ্রুত নোট: এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে “যাদু সংখ্যা” কীফ্রেমগুলির জন্য, যা আমরা পরে কথা বলব। যদিও তারা আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, এই পদ্ধতিটি স্ট্যাটিক সামগ্রীর জন্য সত্যই উপযুক্ত এবং এটি অত্যন্ত গতিশীল ওয়েবসাইটগুলির জন্য আদর্শ নয়।

আমরা স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলিতে ডুব দেওয়ার আগে, আসুন পাঠ্য অ্যানিমেশনটি নিজেই দেখতে এবং এটি আসলে কীভাবে কাজ করে তা দেখতে এক মিনিট সময় নিই। এটি যখন আমি একটি টাইপরাইটার প্রভাব তৈরি করতে চাইছিলাম তখন আমার কয়েক বছর আগে একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে, আমি বেশিরভাগ পদ্ধতিগুলি আমি এলিমেন্টের প্রস্থকে অ্যানিমেটেড করার সাথে জড়িত, একটি মনোস্পেস ফন্ট ব্যবহার করে বা একটি শক্ত রঙের পটভূমি ব্যবহার করতে জড়িত। যার কোনওটিই সত্যই আমার পক্ষে কাজ করে না। সুতরাং আমি নিজেই বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত করার জন্য একটি উপায় সন্ধান করেছি এবং সমাধানটি প্রায়শই যেমন ছিল তেমনি সিউডো-উপাদানগুলিতে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সিউডো-উপাদানগুলির একটি রয়েছে content সম্পত্তি, এবং আপনি সেই পাঠ্যটি অ্যানিমেট করতে পারেন (ধরণের)। এটি হুবহু অ্যানিমেশন নয়, তবে আপনি গতিশীলভাবে সামগ্রী পরিবর্তন করতে পারেন। শীতল অংশটি হ’ল একমাত্র জিনিস যা পরিবর্তিত হয় তা হ’ল পাঠ্য নিজেই, অন্য কোনও কৌশল প্রয়োজন।

এখন আপনি পাঠ্য অ্যানিমেশনের পিছনে কৌশলটি জানেন, আসুন আমরা কীভাবে এটি একটি স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনের সাথে একত্রিত করবেন তা দেখুন এবং আমাদের পাশাপাশি একটি শক্ত, অ্যাক্সেসযোগ্য ফলব্যাকও রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

আমরা কিছু প্রাথমিক শব্দার্থক মার্কআপ দিয়ে শুরু করব। আমি একটিতে সবকিছু গুটিয়ে রাখব main উপাদান, ভিতরে পৃথক বিভাগ সঙ্গে। প্রতিটি section পাঠ্য এবং চিত্রগুলির মতো নিজস্ব শিরোনাম এবং সামগ্রী পান। এই উদাহরণের জন্য, আমি চারটি বিভাগ সেট আপ করেছি, যার মধ্যে প্রতিটি কিছু পাঠ্য এবং কিছু চিত্র রয়েছে, সমস্ত প্রাথমিক রঙ।

<main> <section> <h1>Primary Colors</h1> <p>The three primary colors (red, blue, and yellow) form the basis of all other colors on the color wheel. Mixing them in different combinations produces a wide array of hues.</p> <img src="https://css-tricks.com/scroll-driven-sticky-heading/./colors.jpg" alt="...image description"> </section> <section> <h2>Red Power</h2> <p>Red is a bold and vibrant color, symbolizing energy, passion, and warmth. It easily attracts attention and is often linked with strong emotions.</p> <img src="https://css-tricks.com/scroll-driven-sticky-heading/./red.jpg" alt="...image description"> </section> <section> <h2>Blue Calm</h2> <p>Blue is a calm and cool color, representing tranquility, stability, and trust. It evokes images of the sky and sea, creating a peaceful mood.</p> <img src="https://css-tricks.com/scroll-driven-sticky-heading/./blue.jpg" alt="...image description"> </section> <section> <h2>Yellow Joy</h2> <p>Yellow is a bright and cheerful color, standing for light, optimism, and creativity. It is highly visible and brings a sense of happiness and hope.</p> <img src="https://css-tricks.com/scroll-driven-sticky-heading/./yellow.jpg" alt="...image description"> </section> </main>

স্টাইলিং হিসাবে, আমি এই পর্যায়ে বিশেষ কিছু করছি না, কেবল বেসিকগুলি। আমি ফন্টটি পরিবর্তন করেছি এবং পাঠ্য এবং শিরোনাম আকারগুলি সামঞ্জস্য করেছি, সেট আপ করুন display জন্য main এবং section এস, এবং চিত্রের আকারগুলি স্থির করে object-fit ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সুতরাং, এই মুহুর্তে, আমাদের কাছে স্ট্যাটিক, শব্দার্থক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য সামগ্রী সহ একটি সাধারণ সাইট রয়েছে, যা দুর্দান্ত। এখন লক্ষ্যটি হ’ল আমরা আমাদের প্রভাব যুক্ত করা শুরু করার সাথে সাথে এটি সেভাবেই রয়েছেন তা নিশ্চিত করা।

আমরা অন্য যুক্ত করে শুরু করব h1 শীর্ষে উপাদান main । এই নতুন উপাদানটি আমাদের অ্যানিমেটেড পাঠ্যের জন্য স্থানধারক হিসাবে কাজ করবে, ব্যবহারকারীর স্ক্রোল অবস্থান অনুসারে আপডেট হবে। এবং হ্যাঁ, আমি জানি ইতিমধ্যে একটি আছে h1 প্রথম দিকে section ; এটি ঠিক আছে এবং আমরা এটি এক মুহুর্তে সম্বোধন করব যাতে একবারে কেবল একটিই অ্যাক্সেসযোগ্য।

<h1 class="scrollDrivenHeading" aria-hidden="true">Primary Colors</h1>

আমি যোগ করেছি লক্ষ্য করুন aria-hidden="true" এই শিরোনামে, সুতরাং এটি স্ক্রিন পাঠকদের দ্বারা নেওয়া হবে না। এখন আমি স্ক্রিন পাঠকদের জন্য বিশেষত একটি ক্লাস যুক্ত করতে পারি, .srOnly অন্য সমস্ত শিরোনাম। এইভাবে, যে কেউ “সাধারণত” সামগ্রীটি দেখছেন তা কেবল অ্যানিমেটেড শিরোনাম দেখতে পাবে, যখন সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারকারীরা নিয়মিত, স্থির শব্দার্থক শিরোনাম পাবেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

দ্রষ্টব্য: জন্য স্টাইল .srOnly ক্লাস ভিত্তিক “অন্তর্ভুক্তি লুকানো” স্কট ও’হারা লিখেছেন।

অ্যাক্সেসযোগ্যতার বিষয়গুলি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের মনে রাখা দরকার: সমর্থন: সমর্থন। সিএসএস স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলি দুর্দান্ত, তবে সেগুলি এখনও সর্বত্র পুরোপুরি সমর্থিত নয়। এজন্য এসডিএ সমর্থন করে না এমন ব্রাউজারগুলির জন্য স্ট্যাটিক সংস্করণ সরবরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পদক্ষেপটি হ’ল অ্যানিমেটেড শিরোনামটি লুকিয়ে রাখা যা আমরা সবেমাত্র ব্যবহার করে যুক্ত করেছি display: none । তারপরে, আমরা একটি নতুন যুক্ত করব @supports এসডিএ সমর্থন চেক করতে ব্লক করুন। সেই ব্লকের অভ্যন্তরে, যেখানে এসডিএ সমর্থিত, আমরা শিরোনামের জন্য প্রদর্শনটি আবার পরিবর্তন করতে পারি।

দ্য .srOnly ক্লাস এছাড়াও প্রবেশ করা উচিত @supports ব্লক করুন, যেহেতু আমরা কেবল তখনই এটি প্রয়োগ করতে চাই যখন প্রভাবটি সক্রিয় থাকে, যখন এটি সমর্থিত হয় না। এইভাবে, ঠিক সহায়ক প্রযুক্তির মতো, এসডিএ সমর্থন ব্যতীত ব্রাউজারে পৃষ্ঠাটি পরিদর্শন করা এখনও স্থির বিষয়বস্তু পাবে।

.scrollDrivenHeading { display: none; } @supports (animation-timeline: scroll()) { .scrollDrivenHeading { display: block; } /* Screen Readers Only */ .srOnly { clip: rect(0 0 0 0); clip-path: inset(50%); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; } }

আমাদের পরবর্তী কাজটি হ’ল শিরোনামটির আঠালোতা পরিচালনা করা। শিরোনামটি সর্বদা পর্দায় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য, আমরা এটি সেট করব position থেকে sticky সঙ্গে top: 0 সুতরাং এটি ভিউপোর্টের শীর্ষে লেগে থাকে।

আমরা যখন এটিতে আছি, আসুন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সহ কিছু বেসিক স্টাইলিং যুক্ত করুন যাতে পাঠ্যটি শিরোনামের পিছনে যা কিছু থাকে তার সাথে মিশ্রিত হয় না, কিছুটা padding ব্যবধানের জন্য, এবং white-space: nowrap একক লাইনে শিরোনাম রাখতে।

/* inside the @supports block */ .scrollDrivenHeading { display: block; position: sticky; top: 0; background-image: linear-gradient(0deg, transparent, black 1em); padding: 0.5em 0.25em; white-space: nowrap; }

এখন সবকিছু সেট আপ: সাধারণ পরিস্থিতিতে, আমরা পৃষ্ঠার শীর্ষে একটি একক স্টিকি শিরোনাম দেখতে পাব। এবং যদি কেউ সহায়ক প্রযুক্তি বা কোনও ব্রাউজার ব্যবহার করে যা এসডিএ সমর্থন করে না তবে তারা এখনও নিয়মিত স্থির সামগ্রী পাবেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখন আমরা পাঠ্য অ্যানিমেট করা শুরু করতে প্রস্তুত। প্রায়…

পাঠ্য অ্যানিমেশনটি তৈরি করতে, আমাদের পাঠ্যটি কোথায় পরিবর্তন করা উচিত তা ঠিক জানতে হবে। এসডিএ দিয়ে, স্ক্রোলিং মূলত আমাদের টাইমলাইন হয়ে যায় এবং অ্যানিমেশনটি ট্রিগার করার জন্য আমাদের সেই সময়রেখার সঠিক পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে হবে।

এটি আরও সহজ করার জন্য এবং আপনাকে এই অবস্থানগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে, আমি নিম্নলিখিত স্ক্রিপ্টটি প্রস্তুত করেছি:

@property --scroll-position { syntax: "<number>"; inherits: false; initial-value: 0; } body::after { counter-reset: sp var(--scroll-position); content: counter(sp) "%"; position: fixed; top: 0; left: 0; padding: 1em; background-color: maroon; animation: scrollPosition steps(100); animation-timeline: scroll(); } @keyframes scrollPosition { 0% { --scroll-position: 0; } 100% { --scroll-position: 100; } }

আমি এই কোডটিতে খুব গভীর হতে চাই না, তবে ধারণাটি হ’ল একই স্ক্রোল টাইমলাইনটি গ্রহণ করা যা আমরা পাঠ্যটি অ্যানিমেট করার জন্য ব্যবহার করব এবং এটি একটি কাস্টম সম্পত্তি অ্যানিমেট করতে ব্যবহার করব ( --scroll-position ) থেকে 0 থেকে 100 স্ক্রোল অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এবং সামগ্রীতে সেই মানটি প্রদর্শন করুন।

যদি আমরা আমাদের কোডের শুরুতে এটি যুক্ত করি তবে আমরা স্ক্রিনের শীর্ষ-বাম কোণে একটি ছোট লাল বর্গক্ষেত্র দেখতে পাব, বর্তমান স্ক্রোল অবস্থানটি শতাংশ হিসাবে দেখিয়েছি (কীফ্রেমগুলির সাথে মেলে)। এইভাবে, আপনি যে কোনও বিভাগে স্ক্রোল করতে পারেন এবং প্রতিটি শিরোনাম শুরু হওয়া উচিত এমন শতাংশটি সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এই পদ্ধতি এবং কিছুটা পরীক্ষা এবং ত্রুটি সহ, আমি দেখতে পেয়েছি যে আমি চাই যে শিরোনামগুলি 30%, 60%এবং 90%এ পরিবর্তিত হোক। সুতরাং, আমরা আসলে এটি কীভাবে করব? আসুন অ্যানিমেটিং শুরু করা যাক।

প্রথমত, আমরা এর ভিতরে থাকা সামগ্রীটি পরিষ্কার করব .scrollDrivenHeading উপাদান তাই এটি খালি এবং গতিশীল সামগ্রীর জন্য প্রস্তুত। সিএসএসে, আমি শিরোনামে একটি সিউডো-উপাদান যুক্ত করব, যা আমরা পাঠ্যটি অ্যানিমেট করতে ব্যবহার করব। আমরা এটি খালি দেব content সেট আপ animation-name এবং অবশ্যই, বরাদ্দ animation-timeline থেকে scroll() ।

এবং যেহেতু আমি অ্যানিমেট করছি content সম্পত্তি, যা একটি পৃথক প্রকার, এটি মানগুলির মধ্যে সুচারুভাবে রূপান্তর করে না। এটি কেবল এক থেকে পরের দিকে লাফ দেয়। সেট করে animation-timing-function সম্পত্তি step-end আমি নিশ্চিত করেছি যে প্রতিটি পরিবর্তন আমি সংজ্ঞায়িত কীফ্রেমে ঠিক ঘটে, তাই পাঠ্যটি যেখানে আমি এটি চাই সেখানে স্পষ্টভাবে স্যুইচ করে।

.scrollDrivenHeading { /* style */ &::after { content: ''; animation-name: headingContent; animation-timing-function: step-end; animation-timeline: scroll(); } }

কীফ্রেমগুলি হিসাবে, এই অংশটি বেশ সোজা (এখনকার জন্য)। আমরা প্রথম ফ্রেম সেট করব ( 0% ) প্রথম শিরোনামে, এবং অন্যান্য শিরোনামগুলি আমরা পূর্বে পাওয়া শতাংশে বরাদ্দ করি।

@keyframes headingContent { 0% { content: 'Primary Colors'} 30% { content: 'Red Power'} 60% { content: 'Blue Calm'} 90%, 100% { content: 'Yellow Joy'} }

সুতরাং, এখন আমরা একটি স্টিকি শিরোনাম সহ একটি সাইট পেয়েছি যা আপনি স্ক্রোল করার সাথে সাথে আপডেট হয়।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

তবে অপেক্ষা করুন, এখনই এটি তাত্ক্ষণিকভাবে স্যুইচ করে। অ্যানিমেশন কোথায়?! এখানে এটি আকর্ষণীয় হয়ে যায়। যেহেতু আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট বা কোনও স্ট্রিং ম্যানিপুলেশন ব্যবহার করছি না, তাই আমাদের নিজেরাই কীফ্রেমগুলি লিখতে হবে। সর্বোত্তম পদ্ধতির হ’ল আপনি যে লক্ষ্যটি পৌঁছাতে চান তা থেকে শুরু করা এবং পিছনের দিকে তৈরি করা। সুতরাং, আপনি যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় শিরোনামের মধ্যে অ্যানিমেট করতে চান তবে এটি দেখতে এটির মতো হবে:

@keyframes headingContent { 0% { content: 'Primary Colors'} 9% { content: 'Primary Color'} 10% { content: 'Primary Colo'} 11% { content: 'Primary Col'} 12% { content: 'Primary Co'} 13% { content: 'Primary C'} 14% { content: 'Primary '} 15% { content: 'Primary'} 16% { content: 'Primar'} 17% { content: 'Prima'} 18% { content: 'Prim'} 19% { content: 'Pri'} 20% { content: 'Pr'} 21% { content: 'P'} 22% { content: 'R'} 23% { content: 'Re'} 24% { content: 'Red'} 25% { content: 'Red '} 26% { content: 'Red P'} 27% { content: 'Red Po'} 28%{ content: 'Red Pow'} 29% { content: 'Red Powe'} 30% { content: 'Red Power'} 60% { content: 'Blue Calm'} 90%, 100% { content: 'Yellow Joy'} }

আমি কেবল প্রতিবার 1% দ্বারা ফিরে গিয়েছিলাম, প্রয়োজন হিসাবে একটি চিঠি অপসারণ বা যুক্ত করে। মনে রাখবেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রে, আপনি আলাদা পদক্ষেপের আকার ব্যবহার করতে চাইতে পারেন, এবং সর্বদা 1%নয়। উদাহরণস্বরূপ, আরও শব্দের সাথে দীর্ঘ শিরোনামগুলিতে, আপনি সম্ভবত আরও ছোট পদক্ষেপ চাইবেন।

যদি আমরা অন্যান্য সমস্ত শিরোনামের জন্য এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করি তবে আমরা সম্পূর্ণ অ্যানিমেটেড শিরোনামটি শেষ করব।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমরা অ্যাক্সেসযোগ্যতা সম্পর্কে আগে কথা বলেছি এবং নিশ্চিত করা বিষয়বস্তু সহায়ক প্রযুক্তির সাথে ভালভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করে, তবে আপনার আরও একটি বিষয় মনে রাখা উচিত: prefers-reduced-motion । যদিও এটি এই ধরণের অ্যানিমেশনের জন্য কঠোর ডাব্লুসিএজি প্রয়োজনীয়তা না হলেও এটি ভেস্টিবুলার সংবেদনশীলতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় পার্থক্য আনতে পারে, তাই অ্যানিমেশনগুলি ছাড়াই সামগ্রীটি দেখানোর উপায় সরবরাহ করা ভাল ধারণা।

আপনি যদি একটি অ-অ্যানিমেটেড বিকল্প সরবরাহ করতে চান তবে আপনাকে যা করতে হবে তা হ’ল আপনার মোড়ানো @supports একটি সঙ্গে ব্লক prefers-reduced-motion কোয়েরি:

@media screen and (prefers-reduced-motion: no-preference) { @supports (animation-timeline: scroll()) { /* style */ } }

সমতলকরণ

আসুন বিভিন্নতা সম্পর্কে কথা বলা যাক। পূর্ববর্তী উদাহরণে, আমরা পুরো শিরোনাম পাঠ্যটি অ্যানিমেটেড করেছি, তবে আমাদের এটি করতে হবে না। আপনি আপনার পছন্দসই অংশটি সঞ্চার করতে পারেন এবং প্রভাবটি বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত অ্যানিমেশনগুলি ব্যবহার করতে এবং জিনিসগুলি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমি পাঠ্যটি “প্রাথমিক রঙ” স্থির রেখেছি এবং একটি যুক্ত করেছি span এর পরে এটি অ্যানিমেটেড পাঠ্য পরিচালনা করে।

<h1 class="scrollDrivenHeading" aria-hidden="true"> Primary Color<span></span> </h1>

এবং যেহেতু আমার এখন একটি পৃথক আছে span আমি প্রতিটি মানের সাথে মেলে এর রঙটিও অ্যানিমেট করতে পারি।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

পরবর্তী উদাহরণে, আমি পাঠ্য অ্যানিমেশনটি রেখেছি span তবে পাঠ্যের রঙ পরিবর্তন করার পরিবর্তে, আমি এর পটভূমির রঙ পরিবর্তন করতে নিজেই শিরোনামে আরও একটি স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশন যুক্ত করেছি। এইভাবে, আপনি যতটা অ্যানিমেশন যুক্ত করতে পারেন এবং আপনার পছন্দ মতো পরিবর্তন করতে পারেন।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সিএসএস স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলি কেবল একটি দুর্দান্ত কৌশল ছাড়াও বেশি; তারা একটি গেম-চেঞ্জার যা ওয়েব ডিজাইনের পুরো নতুন জগতের দরজা খুলে দেয়। কিছুটা সৃজনশীলতার সাথে, আপনি এমনকি সর্বাধিক সাধারণ পৃষ্ঠাগুলিকে ইন্টারেক্টিভ, স্মরণীয় এবং সত্যই আকর্ষক কিছুতে পরিণত করতে পারেন। সম্ভাবনাগুলি সত্যই অবিরাম, সূক্ষ্ম প্রভাবগুলি থেকে শুরু করে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ায়, বন্য, অ্যানিমেটেড ট্রানজিশনগুলিতে যা আপনার সাইটকে আলাদা করে তোলে।

সুতরাং, আপনি স্ক্রোল চালিত অ্যানিমেশন দিয়ে কী তৈরি করবেন? আপনি এই নতুন পরাশক্তি দিয়ে কী তৈরি করবেন? এটি চেষ্টা করে দেখুন, পরীক্ষা করুন এবং আপনি যদি শীতল কিছু নিয়ে আসে তবে কিছু ধারণা, বন্য পরীক্ষা -নিরীক্ষা বা এমনকি অদ্ভুত ব্যর্থতাও রয়েছে, আমি সেগুলি সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী। অন্যরা কী নিয়ে আসে তা দেখে আমি সর্বদা উচ্ছ্বসিত, তাই নীচে আপনার কাজ, প্রশ্ন বা প্রতিক্রিয়া ভাগ করে নিতে নির্দ্বিধায়।

বিশেষ ধন্যবাদ ক্রিস্টিয়ান দাজ উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করার জন্য, সবকিছু অ্যাক্সেসযোগ্য তা নিশ্চিত করে এবং মূল্যবান পরামর্শ এবং উন্নতি অবদান।