স্ক্র্যাপড এইচএস 2 লাইন দ্বারা গ্রামটি ‘ছিঁড়ে গেছে’ – যখন খালি বাড়ির জন্য করদাতাদের ফুট বিল

একটি “রত্ন” গ্রামটি এইচএস 2 লাইনের জন্য স্ক্র্যাপড পরিকল্পনাগুলি দ্বারা ছিঁড়ে গেছে, স্থানীয়রা দাবি করেছেন যে, সামগ্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে খালি রেখে দেওয়া সম্পত্তিগুলি রক্ষার জন্য করদাতারা একটি সাত-চিত্রের বার্ষিক বিলের পদক্ষেপ নিচ্ছেন।
হুইটমোর হিথের ৫০ টি বাড়ির মধ্যে প্রায় ৩৫ টি বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত উচ্চ-গতির রেল লিঙ্কের জন্য পাহাড়ের হ্যামলেটের নীচে একটি বিশাল সুড়ঙ্গের পরিকল্পনার মাঝে বিক্রি করতে ইচ্ছুক বাসিন্দাদের কাছ থেকে সরকারের পক্ষে কেনা হয়েছিল।
তবে সম্পত্তি হিসাবে – তাদের মধ্যে অনেকে বড় বড় বাগান সহ আড়ম্বরপূর্ণ মেনশনগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, বিলম্ব এবং সর্পিল ব্যয়গুলি স্টাফর্ডশায়ারের মাধ্যমে লাইনের অংশটি সন্দেহের মধ্যে রেখেছিল, 2023 সালের অক্টোবর পর্যন্ত এটি অক্ষত ছিল।
“এটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে,” গ্রাহাম হাটন বলেছিলেন, যিনি দুই মাইল দূরে থাকেন এবং লাইনটি বিল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, যা স্টাফর্ডশায়ারের হ্যান্ডস্যাকার থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত চলত।
“গ্রামটি এমন একটি সমৃদ্ধ জায়গা ছিল যেখানে লোকেরা তাদের অর্থোপার্জন করে এমন লোকেরা বাঁচতে গিয়েছিল। তবে এইচএস 2 এর পরিকল্পনাগুলি তাদের চলে যেতে চায় এবং তারপরে তাদের বাড়িগুলি ভাড়া নেওয়া হয় বা খালি রেখে দেওয়া হয়।”
বাসিন্দারা বলছেন যে একটি বাড়ি একটি গাঁজা কারখানায় পরিণত হয়েছিল, অন্যরা তাদের রক্ষার জন্য ভাড়া নেওয়া 24/7 সুরক্ষা দলকে ভাড়া দেওয়ার জন্য ভাড়া নেওয়ার অনুপযুক্ত বলে মনে করে।
হুইটমোর হিথের গল্পটি প্রাথমিক রুটের পাশের পরিস্থিতির একটি স্ন্যাপশট, যা পশ্চিমের পায়ে ম্যানচেস্টারে পৌঁছানোর পাশাপাশি লন্ডন এবং বার্মিংহামকে লিডসের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল।
বার্মিংহাম সহ স্টাফোর্ডশায়ারের লন্ডন থেকে হ্যান্ডস্যাক্রে কেবল লাইনটি নির্মিত হবে।
মোট, এইচএস 2 অক্সেড রুটের সাথে 1,021 টি সম্পত্তিতে £ 633m সহ পরিবহন বিভাগের (ডিএফটি) এর পক্ষে 1,727 টি সম্পত্তি কেনার জন্য £ 3.7bn ব্যয় করেছে।
এগুলি স্বেচ্ছাসেবী ক্রয় এবং “বিক্রয় করার প্রয়োজন” সহ একাধিক স্কিমের অধীনে কেনা হয়েছিল, যেখানে বিক্রেতাকে খোলা বাজারে বিক্রয় করতে না পেরে সরানোর জন্য একটি বাধ্যতামূলক কারণ সরবরাহ করতে হয়েছিল। কিছু বাধ্যতামূলক ক্রয় আদেশ (সিপিও) এর অধীনে কেনা হয়েছিল।
তবে ক্রয়কৃত সম্পত্তিগুলির প্রায় এক চতুর্থাংশ – প্রায় 430 – খালি রয়েছে, সুরক্ষা দলগুলির কয়েকটি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়।
ডেটা দ্বারা প্রাপ্ত স্বাধীন প্রকাশিত 2023-2024-এক সপ্তাহে £ 37,000 এ সম্পত্তিগুলি রক্ষা করতে £ 1.9m ব্যয় হয়েছিল।
স্টাফর্ডশায়ারে, 481,000 ডলার ব্যয় করা হয়েছিল।
অ্যাশফিল্ডের জেলা কাউন্সিলর পল নর্থকোট বলেছেন, “কী অপচয়, অর্থের নিরঙ্কুশ অপচয়।” “আমাদের এখন একটি রেজোলিউশন দরকার যাতে আমরা সেই সম্পত্তিগুলি তাদের কাছ থেকে কেনা বা বাজারে ফিরে তাদের কাছে বিক্রি করতে পারি – আসুন আমরা সম্প্রদায়কে আবার একসাথে ফিরিয়ে আনুন।”
“হুইটমোর হিথ এই অঞ্চলের রত্ন ছিল, তবে সম্প্রদায়টি খণ্ডিত হয়েছে। লোকেরা স্বল্পমেয়াদী ভাড়া নিয়ে লোকেরা আসছে এবং গিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে।
“গ্রামবাসীরা ডাউনবিট; তাদের মনে হয় তারা লম্বা রয়েছে।”
হুইটমোর প্যারিশ কাউন্সিলর আয়ান ওয়েব বলেছেন, পরিস্থিতি “আদর্শ থেকে অনেক দূরে”। তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি বেশ কয়েকটি বাড়ি জানি যা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য খালি রেখে দেওয়া হয়েছে।”
গত বছরের প্রস্তাবিত একটি সস্তা উচ্চ-গতির বিকল্পের সাথে ভবিষ্যতের স্কিমগুলির সাথে বিরোধ করবে এমনভাবে জমিটি এমনভাবে বিকশিত হতে বাধা দেওয়ার জন্য সুরক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা অনিশ্চয়তা সহায়তা করে না।
যারা অপেক্ষা করছেন তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড ক্যাভেনাগ মেইনওয়ারিং, যিনি এইচএস 2 এর সিপিওর মাধ্যমে স্টাফর্ডশায়ারে তাঁর পরিবারের প্রায় 250 একর ফার্ম হারিয়েছিলেন।
তবে এই অঞ্চলের অন্যদের মতো, তিনি এখন আশঙ্কা করছেন যে প্রদত্ত পরিমাণটি বাজারের হারের নীচে ছিল এবং যদি সুযোগটি আসে তবে তিনি জমিটি ফিরিয়ে কিনতে সক্ষম হবেন না।
তিনি আগে বলেছিলেন, “অনেক লোককে মানসিকভাবে আহত করা হয়েছে।” স্বাধীন।
গত মাসে, বার্মিংহাম এবং লিডসের মধ্যে পূর্ব লেগের জন্য জমি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা ২০২১ সালের নভেম্বরে বাতিল করা হয়েছিল।
ডিএফটি জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের উত্তরে রেল রুটের প্রস্তাবের পাশাপাশি ওয়েস্টার্ন লেগ লাইন অঞ্চল সুরক্ষার বিষয়ে একটি আপডেট যথাযথভাবে দেওয়া হবে।
এইচএস 2 লিমিটেডের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “রেলপথ তৈরির জন্য অর্জিত সমস্ত জমি ও সম্পত্তির সুরক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য এইচএস 2 লিমিটেডের একটি দায়িত্ব রয়েছে।
“পূর্বের দ্বিতীয় পর্বের লেগের মধ্যে থাকা সংস্থাগুলি – বর্তমানে সংস্থাগুলি দ্বারা বর্তমানে 1,700 টিরও বেশি সম্পত্তি পরিচালিত হয় – এবং এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের, প্রকল্প বিতরণ এবং করদাতার সবচেয়ে ভাল স্বার্থে রয়েছে যে তারা নিরাপদ এবং ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।”
গত মাসে, পরিবহন সচিব হেইডি আলেকজান্ডার বলেছিলেন যে তার বিভাগ এইচএস 2 লিমিটেডের সাথে “বছরের পর বছর অব্যবস্থাপনা, ত্রুটিযুক্ত প্রতিবেদন এবং অকার্যকর তদারকি” এর পরে প্রকল্পটি “পুনরায় সেট” করতে কাজ করছে।
তিনি বলেছিলেন যে 2033 সালের মধ্যে এইচএস 2 পরিষেবা চলার লক্ষ্য তারিখটি পূরণের জন্য “কোনও রুট” নেই।