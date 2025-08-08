স্টক প্রশ্ন আছে? গুগল ফিনান্স পরীক্ষা নতুন এআই চ্যাটবট

জেডডনেটের মূল গ্রহণযোগ্যতা:
- গুগল ফিনান্স একটি চ্যাটবট সহ একটি এআই আপগ্রেড পাচ্ছে।
- আপগ্রেড একটি লাইভ নিউজ ফিড, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সহ আসে।
- এটি আগামী সপ্তাহগুলিতে মার্কিন ব্যবহারকারীদের কাছে রোল আউট হবে।
আপনি শীঘ্রই একটি নতুন এআই চ্যাটবোটের মাধ্যমে আপনার সমস্ত অর্থের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হবেন, সংস্থাটি একটি ব্লগ পোস্টে ঘোষণা শুক্রবারে। গুগল বলেছে যে বট “আর্থিক জগত সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্নের” উত্তর দিতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক ওয়েব লিঙ্কগুলির সাথে প্রতিক্রিয়াগুলি ফিরিয়ে দিতে পারে।
এছাড়াও: এআই কীভাবে আপনাকে আপনার আর্থিক পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে (এবং কীসের জন্য নজর রাখবেন)
ফিনান্সিয়াল মার্কেট নিউজ এবং আপডেটস প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের কীভাবে তাদের সম্পদগুলি সম্পাদন করছে তার আরও সূক্ষ্ম সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার জন্য ক্যান্ডলস্টিক চার্টের মতো নতুন ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলি পাচ্ছে। ব্লগ পোস্টটি বলেছে যে ব্যবহারকারীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ আরও বিস্তৃত পণ্য, পাশাপাশি একটি লাইভ নিউজ ফিড যা “মিনিটের শীর্ষস্থানীয় শিরোনামগুলি সরবরাহ করে এবং সর্বশেষতম বাজারের ইন্টেলটি ট্র্যাক করে,” এর উপর নজর রাখতে সক্ষম হবে।
ব্লগ পোস্ট অনুসারে, আগামী সপ্তাহগুলিতে মার্কিন ব্যবহারকারীদের কাছে পরিবর্তনগুলি চালু করা হবে। এবং সেখানে আপনার সমস্ত লুডাইটাইটের জন্য, আপগ্রেড করা সরঞ্জামটি মূল, চ্যাটবোটলেস ফর্ম্যাটে ফিরে টগল করার বিকল্পটি নিয়ে আসবে।
এছাড়াও: আমি রেস্তোঁরা সংরক্ষণের জন্য বিভ্রান্তি ব্যবহার করেছি – এখন আমি ভাবছি গুগল আমাদের পিছনে ধরে আছে কিনা
সিলিকন ভ্যালি যখন এআই তৈরির চেষ্টা করে যা পরিচালনা করবে – বা কমপক্ষে সহায়ক হবে – আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিকই, ফিনান্সে এআইয়ের একটি গা er ় দিক তার মাথাটি পিছু হটতে শুরু করেছে। এমনকি এটি জালিয়াতিদের হাত থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষার জন্য নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ করার পরেও প্রযুক্তিটি নিজেই জালিয়াতি করেছে।
আমরা এআই রাখতে পারি!
এই সংবাদটি এমন এক সময়ে উপস্থিত হয় যখন প্রযুক্তি বিকাশকারীরা তাদের যতটা সম্ভব পণ্য এবং পরিষেবাদিতে এআইকে এম্বেড করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে, এই ধারণাটি দ্বারা চালিত যে প্রযুক্তিটি মূলত ভবিষ্যতের জন্য অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে কাজ করবে।
এছাড়াও: মাইক্রোসফ্ট তার কপাইলট স্যুট জুড়ে জিপিটি -5 রোল আউট করে – এখানে আপনি এটি খুঁজে পাবেন
গুগল, ২০২২ সালের শেষদিকে চ্যাটজিপিটি-র ভাইরাল সাফল্যের দ্বারা বন্ধ-গার্ডের পরে ধরা পড়ার পরে, এআইকে যতটা সম্ভব ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় বিশেষত শক্তিশালী ছিল। এর এআই ওভারভিউগুলি তার অনলাইন অনুসন্ধান ইঞ্জিনের একটি মূল অংশে পরিণত হয়েছে – এটির ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড – যখন এর জেমিনি চ্যাটবটটি গুগল ওয়ার্কপ্লেস অ্যাপ্লিকেশনগুলির সম্পূর্ণ স্যুটে যুক্ত করা হয়েছে।
ওপেনএআই, মাইক্রোসফ্ট, মেটা, অ্যামাজন, নৃতাত্ত্বিক, সেলসফোর্স এবং অন্যান্যরা অনুরূপ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। অ্যাপল, উল্লেখযোগ্যভাবে, তার নিজস্ব জেনারেটর এআই-চালিত সফ্টওয়্যার স্যুট গ্রহণের জন্য ঠোঁট পরিষেবা দিয়েছে, যা এটি অ্যাপল বুদ্ধি বলে ডাব করেছে, তবে এটির জন্য এখনও তেমন কিছু নেই।
বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে এআই প্রসারণ দৌড়টি এআই এজেন্টদের উত্থানের দ্বারা আরও উত্সাহিত করা হয়েছে, যা চ্যাটবটের চেয়ে বেশি গতিশীল এবং অ্যাকশন-ভিত্তিক এবং উত্পাদনশীলতা-বুস্টার হিসাবে ব্যবসায়ের কাছে বিপণন করা হচ্ছে।