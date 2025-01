স্টমপিন’ টম কনরসের দ্য হকি গানের প্রশংসা গাওয়া

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

নয় শতাধিক গেম লিফস অভিজ্ঞ মরগান রিলিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কতবার শুনেছেন হকির গান “Hello out there, we are on air …” এর উদ্বোধনী লাইন

“নিশ্চিতভাবে লক্ষ লক্ষ বার। আপনার বয়স কম হলে গেমে যাওয়া, জুনিয়র গেমসে যাওয়া, মাঝে মাঝে টিভিতে দেখা, এবং আমরা এটি শুনি (Scotiabank Arena এ)।

“আমি বলব এটি এমন একটি গান যা আমি গানের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো জানি।”

কনরস লর্ড স্ট্যানলিকে তুলেছেন

স্ট্যানলি কাপ, তাই বিশিষ্ট হকি গান স্টমপিন’ টমের সবচেয়ে বড় লাইভ পারফরম্যান্সের মধ্যে একটির সময় “সবাই ড্রিঙ্ক জেতার সুযোগে ভরা” হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।

“এটি ছিল জুলাই 1, 1993, আমরা অটোয়াতে কানাডা দিবস উদযাপনে ছিলাম,” ফ্রেমলিন স্মরণ করে। “মন্ট্রিল কানাডিয়ানরা সবেমাত্র কাপের জন্য এলএ কিংসকে পরাজিত করেছিল, যা আমরা তখন জানতাম না যে কানাডিয়ান দলের শেষ জয় হবে।