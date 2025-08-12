স্টারগাজাররা পার্সিড পিক হিসাবে বছরের উল্কা ঝরনার জন্য প্রস্তুত উল্কা

বছরের সেরা উল্কা ঝরনা হিসাবে বিবেচিত যা উপভোগ করার চেষ্টা করার জন্য স্টারগাজারদের ডেকচেয়ারগুলি খনন করার সময় এসেছে।
পার্সিডগুলি 12 আগস্ট রাতে শীর্ষে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও তারা জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সক্রিয় ছিল এবং আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে দৃশ্যমান হতে থাকবে।
উত্তর গোলার্ধে সর্বাধিক দৃশ্যমান বার্ষিক ইভেন্টটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধূমকেতু ধ্বংসাবশেষ জ্বলতে দেখা দেয়।
“প্রতি বছর, পৃথিবী একটি প্রাচীন স্বর্গীয় দেহ, ধূমকেতু 109 পি/সুইফট-টিটল দ্বারা চালিত উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে যায়, যা অনুমান করা হয় যে এটি 5 বিলিয়ন বছরেরও বেশি পুরানো-এমনকি পৃথিবীর চেয়েও পুরানো,” শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ রিচার্ড পার্কার বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে ধূমকেতু প্রতি ১৩৩ বছরে অভ্যন্তরীণ সৌরজগতে পরিদর্শন করেছে এবং এরপরে 2126 সালে পৃথিবীর নিকটতম দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে।
“উল্লেখযোগ্যভাবে, ধূমকেতু হ’ল বৃহত্তম বস্তু যা পৃথিবীর কাছে পৌঁছায় – তবে ধন্যবাদ, এটি হাজার হাজার বছর ধরে বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি,” পার্কার যোগ করেছেন।
পার্সিডগুলি উত্থিত হয় কারণ ধূমকেতুগুলি স্থানের মধ্যে রেখে দেয়।
গ্রিনউইচের রয়্যাল অবজারভেটরি -র জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ এড ব্লুমার বলেছিলেন, “যেহেতু আমরা বছরের পর বছর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আমরা একই সময়ে এবং একই অভিমুখীকরণ থেকে এটিতে আঘাত করতে থাকি।” “সুতরাং আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দেখে মনে হচ্ছে (পার্সিড) প্রতি এক বছরে আকাশের একই অংশ থেকে এসেছে।”
এই আলোকসজ্জাটি পার্সিয়াসের নক্ষত্রমণ্ডলে রয়েছে বলে মনে হয় – উল্কা ঝরনাটিকে তার নাম দেয়।
পার্সিয়াস এখন উত্তর-পূর্ব আকাশে দৃশ্যমান। তবে উল্কার দেখার সর্বোত্তম সুযোগের জন্য ব্লুমার বলেছিলেন যে এটি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঘুরে, শনি বা আরও উত্তর দিকে আরও বেশি দিকে তাকিয়ে উরসা মেজরের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল।
“আপনার সম্ভাবনাগুলি সর্বাধিক করে তোলার জন্য, আপনি যদি পার্সিয়াস থেকে কিছুটা দূরে সরে যান তবে আপনি সম্ভবত তাদের আপনার চোখের কোণটি ধরতে পারেন,” তিনি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে পেরিফেরিয়াল ভিশন সহ কম হালকা পরিস্থিতিতে দেখা সহজ ছিল।
পূর্ণিমার ঠিক কয়েক দিন পরে শিখরটি ঘটছে, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন বেহাল উল্কার এই বছরটি দেখতে জটিল হতে পারে।
ব্লুমার বলেছিলেন যে গভীর রাতে যতটা সম্ভব অন্ধকারে যতটা সম্ভব একটি দিগন্ত পরিষ্কার করা এবং আপনার চোখ সামঞ্জস্য করার জন্য 30 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল।
তিনি বন্ধুদের সাথে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে বলেছিলেন যে পৃথক উল্কাগুলি কেবল এক সেকেন্ডের জন্য বা তারও কমের জন্য জ্বলতে পারে।
“এটি সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি যেখানে আপনি সত্যিই এটি চিহ্নিত করতে পারবেন না, আপনার পাশের কারও কাছে ঘুরে দেখুন, কাঁধে আলতো চাপুন এবং চেষ্টা করুন এবং তাদের আকাশের একই অংশটি দেখার জন্য পান It’s এটি ততক্ষণে সম্পন্ন হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং একরকম, এটি বেশ নির্জন জিনিস, কারণ আপনাকে কেবল বসে থাকতে হবে এবং আপনার চোখ খোলা থাকতে হবে এবং এটিই।”