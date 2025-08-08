স্টারমার ইস্রায়েলের গাজায় যুদ্ধ বাড়ানোর পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে এবং সতর্ক করে দিয়েছে যে এটি ‘আরও রক্তপাত নিয়ে আসবে’

স্যার কেয়ার স্টারমার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেছেন যে গাজা শহর দখল করার জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলি “ভুল” এবং “আরও রক্তপাত নিয়ে আসবে”, কারণ তিনি ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে “ধ্বংসের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার” আহ্বান জানিয়েছেন।
ইস্রায়েলি নেতার সুরক্ষা মন্ত্রিসভা শুক্রবারের প্রথম দিকে এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে একটি বড় বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এসেছে
ইস্রায়েলি পরিকল্পনাটি সমস্ত গাজাকে পুরোপুরি দখল করে নেওয়ার অভাবকে থামিয়ে দেয়, যেমন যুদ্ধের মন্ত্রিসভা বৈঠকের আগে বলা হয়েছিল।
তবে ইস্রায়েলি বিরোধী নেতা ইয়ার ল্যাপিড টেকওভার পরিকল্পনাকে একটি “বিপর্যয়” এবং “হামাস যা চেয়েছিলেন ঠিক তা” হিসাবে নিন্দা করেছেন।
এক বিবৃতিতে স্যার কেয়ার বলেছিলেন: “ইস্রায়েলি সরকারের গাজায় এর আক্রমণকে আরও বাড়িয়ে তোলার সিদ্ধান্তটি ভুল, এবং আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।
“এই পদক্ষেপটি এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে বা জিম্মিদের মুক্তি সুরক্ষিত করতে সহায়তা করার জন্য কিছুই করবে না। এটি কেবল আরও রক্তপাত নিয়ে আসবে।”
তিনি গাজায় অবনতিশীল মানবিক সংকট সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং হামাসের দ্বারা গৃহীত জিম্মিদের “ভয়ঙ্কর ও অমানবিক পরিস্থিতিতে” ধরে রাখা হচ্ছে, কারণ তিনি যুদ্ধবিরতি এবং এই অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও সহায়তার জন্য তাঁর আহ্বান পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।
তিনি আবার হামাসকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এটি “গাজার ভবিষ্যতে কোনও অংশ নিতে পারে না” এবং বলেছিল যে এটি অবশ্যই অঞ্চলটি ছাড়ার পাশাপাশি নিরস্ত্রীকরণও করবে।
যুক্তরাজ্য এবং এর সহযোগীরা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের অংশ হিসাবে এই অঞ্চলে শান্তি সুরক্ষিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় কাজ করছে, তিনি বলেছিলেন, “তবে উভয় পক্ষই আলোচনায় ভাল বিশ্বাসে জড়িত না হয়ে আমাদের চোখের সামনে বিলুপ্ত হচ্ছে। আমাদের বার্তাটি পরিষ্কার: একটি কূটনৈতিক সমাধান সম্ভব, তবে উভয় পক্ষকে অবশ্যই ধ্বংসের পথ থেকে দূরে সরে যেতে হবে।”
কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ার কেভিন হোলিনরেক বলেছেন, তাঁর দল যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান দেখতে চায়নি তবে যোগ করেছে যে “লোকেরা মনে রাখতে হবে যে এখনও হামাসের হাতে থাকা গাজায় 50 জন জিম্মি এখনও বন্দী রয়েছে।”
“ইস্রায়েল তার জীবনের জন্য লড়াই করছে,” তিনি স্কাই নিউজকে বলেছেন।
যুদ্ধবিরতি না থাকলে পরের মাসে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার স্যার কেয়ারের পরিকল্পনাও তিনি বলেছিলেন: “ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কোনও ধরণের শর্তহীন যুদ্ধ বা স্বীকৃতি এই সময়ে ভুল হতে পারে, এটি এমন একটি চুক্তি হয়ে উঠেছে যা হামাসকে তার অস্ত্র ফেলে দেয় না, আমি টেবিলের উপরে কোনও প্রস্তাব দেখিনি যা এটি করবে।”
লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা স্যার এড ডেভি বলেছিলেন যে এটি গাজায় মিঃ নেতানিয়াহুর “লক্ষ্য হ’ল জাতিগত নির্মূল” এবং স্যার কেয়ার স্টারমারকে ইস্রায়েলে সমস্ত যুক্তরাজ্যের অস্ত্র রফতানি বন্ধ করতে এবং প্রিমিয়ারকে অনুমোদিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ডায়ান অ্যাবট, যাকে সম্প্রতি শ্রমের দ্বারা স্থগিত করা হয়েছিল, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রাক্তন পার্টিতে আঘাত করেছিলেন: “নেতানিয়াহু সবই পাশাপাশি চেয়েছিলেন। গণহত্যা, সম্মিলিত শাস্তি, অনাহার, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত।
ইস্রায়েল গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একাধিক শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
গাজা শহরের আক্রমণ যদি এগিয়ে যায় তবে তার পরিস্থিতি পূরণের সম্ভাবনাটি সম্ভবত হ্রাস পাবে।
ইস্রায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে যে গাজার পুরো জনসংখ্যার দক্ষিণে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়ে পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হবে, তারপরে হামাসের রক্তাক্ত October অক্টোবর হামলার বার্ষিকীর জন্য সময়মতো গাজা শহরে অবরোধ করা হবে।
মিঃ নেতানিয়াহু বলেছেন যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ উভয়কেই নাগরিক প্রশাসনের সাথে জড়িত থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না যা গ্রহণ করবে।
জবাবে হামাস বলেছিলেন যে নেতানিয়াহুর মন্তব্য “নিশ্চিত করুন যে তিনি তার বন্দীদের থেকে মুক্তি পেতে এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং চরমপন্থী আদর্শিক এজেন্ডাগুলি সেবা করার জন্য তাদের ত্যাগ করার চেষ্টা করছেন”।