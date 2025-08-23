You are Here
স্টার্টার খেলা থেকে বেরিয়ে আসার পরে ব্রাউনদের অপরাধে বড় আঘাতের উদ্বেগ রয়েছে

আক্রমণাত্মক লাইনের মূল অংশে আঘাতের পরে শনিবার ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের একটি বড় উদ্বেগ রয়েছে। ব্রাউনরা নিয়মিত মরসুমের আগে টিউন-আপ হিসাবে লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামসের বিপক্ষে তাদের শুরু করে।

এনএফএল এর ওয়েবসাইট অনুসারে, কেন্দ্র ইথান পোকিক ছিল আউট আউট র‌্যামসের বিরুদ্ধে শনিবারের খেলাটি যখন হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিল।

এনএফএল এর মাধ্যমে:

“সি ইথান পোকিক লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে হাঁটুর চোট পেয়েছিলেন এবং খেলায় ফিরে আসবেন না। পোকিক তার চোটের সাথে বেরিয়ে আসার আগে শুরু কোয়ার্টারব্যাক জো ফ্ল্যাঙ্কো দিয়ে আটটি স্ন্যাপ খেলেন। পোকিক প্রথম কোয়ার্টারে তৃতীয় ও 9 খেলায় আহত হয়েছিলেন যখন র‌্যামস ডিফেন্সিভ ট্যাকল জনসন যখন তিনি একটি ব্লক ছিলেন” তখন তিনি একটি ব্লকের সাথে জড়িত ছিলেন। “

পোকির চোট Brows সেপ্টেম্বর সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে তাদের প্রথম সপ্তাহের ম্যাচআপের আগে ব্রাউনদের পক্ষে উদ্বেগজনক। তিনি 2022 সাল থেকে ব্রাউনদের সাথে রয়েছেন।

পোকিক 101 টি গেমসে হাজির হয়েছে এবং লিগে তার প্রথম আট বছরের সময় 84 সালে শুরু হয়েছিল। আসন্ন মৌসুমটি 30 বছর বয়সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি তিন বছরের চূড়ান্ত বছরে, 2023 সালে স্বাক্ষরিত 18 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি।

যখন পোকিক খেলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, ব্রাউনরা লূক ওয়াইপ্লারকে কেন্দ্রে প্রবেশ করল। 2023 ষষ্ঠ রাউন্ডের পিকটি তার কেরিয়ারে মাত্র পাঁচটি খেলায় খেলেছে এবং একটি শুরু করেছে। ওয়াইপ্লার 2024 এর সমস্তকে গোড়ালি ইনজুরিতে মিস করেছেন যার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল।



