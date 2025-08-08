স্টার লাইনম্যান রাশভান স্লেটার মাঠের বাইরে কার্টেড করার পরে প্রান্তে চার্জারগুলি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
লস অ্যাঞ্জেলস চার্জার্স অল-প্রো আক্রমণাত্মক লাইনম্যান রাশভান স্লেটার বৃহস্পতিবার অনুশীলনটি একটি মেডিকেল কার্টের পিছনে স্পষ্টতই তার বাম পায়ে আহত করার পরে একটি মেডিকেল কার্টের পিছনে ছেড়ে গেছে।
চার্জারগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে স্লেটারের স্থিতি সম্পর্কে কোনও আপডেট সরবরাহ করে নি।
প্রতিরক্ষামূলক সমন্বয়কারী জেসি মিন্ট বলেছেন যে স্লেটারকে আঘাত করা নাটকটি তিনি দেখেন নি। কেনান অ্যালেন, যিনি সম্প্রতি চার্জারগুলিতে পুনরায় যোগদান করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তার সতীর্থ আহত হওয়ার মুহুর্তটিও তিনি মিস করেছেন।
অ্যালেন বলেছিলেন, “আমি নাটকটিতে ছিলাম, তাই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, এবং সে নীচে ছিল। কী হয়েছে তা আমি জানতাম না।”
কার্ট মাঠ ছাড়ার আগে স্লেটারের সতীর্থরা আলিঙ্গন এবং শুভেচ্ছার প্রস্তাব দেয়।
“আমরা তার জন্য প্রার্থনা করছি, মানুষ। আমরা আশা করি তিনি ভাল করছেন,” বাইরের লাইনব্যাকার টুলি তুইপুলোটু বলেছিলেন। “এটি এমন কিছু যা আপনি দেখতে চান না।”
স্লেটার চার্জারগুলির সাথে লাভজনক চুক্তির সম্প্রসারণে দু’সপ্তাহেরও কম সময় পরে ভীতিজনক মুহূর্তটি ঘটেছিল।
টেকসই স্লেটারটি ২০২১ সালে প্রথম রাউন্ডে খসড়া হওয়ার পর থেকে 52 টি ক্যারিয়ারের সাথে ক্রেডিট করা হয়। তিনি একটি চার্জারদের আক্রমণাত্মক লাইনটি নোঙ্গর করেছেন যা গত কয়েক মৌসুমে স্টার কোয়ার্টারব্যাক জাস্টিন হারবার্টকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।
গত মৌসুমে, স্লেটারের উপস্থিতি সহ, অপরাধটি মাত্র আটটি টার্নওভার করেছে, এটি একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি-রেকর্ড নিম্ন। চার্জারগুলি এনএফএল ইতিহাসের একক মরসুমে দ্বিতীয়-প্রথম আক্রমণাত্মক টার্নওভারের জন্য জড়িত।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
