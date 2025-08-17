স্টিফানো ক্যারিলো এফসি ডর্ড্রেচ্টের সাথে আত্মপ্রকাশ; কেসার মন্টেস লোকোমোটিভের সাথে একটি স্টার্টার

মেক্সিকান স্ট্রাইকার স্টিফেন ক্যারিলো এই শনিবার তাঁর সাথে তাঁর প্রথম মিনিট ছিল এফসি ডর্ড্রেচট ডাচ সকারের দ্বিতীয় বিভাগে। প্রাক্তন খেলোয়াড় সান্টোস লেগুনা তিনি তার দলের জয়ের সময় 61 তম মিনিটে পিচে প্রবেশ করেছিলেন এমভিভি মাষ্ট্রিচ্টদ্বৈত সম্পর্কিত প্রথম বিভাগ।
ক্যারিলো প্রতিস্থাপন একটি নিক ভেনেমাএইভাবে ক্লাবটির শক্তিবৃদ্ধি হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এটি তার প্রথম সরকারী সভাটিকে বিতর্ক করে। খেলোয়াড় দ্বারা loan ণে উপস্থিত হয় Feyenorord de róterdamযে টিম এটি এখনও অন্তর্ভুক্ত এবং যার সাথে আমি ইতিমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ ছিল এরিডিভিসি মাস আগে।
পার্টিটি দ্বিতীয় অংশে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, কখন জুপ ভ্যান ডার স্লুইজস তিনি 48 মিনিটে স্কোর করেছিলেন। গোলটি যথেষ্ট ছিল ডর্ড্রেচট তিনি মরসুমের শুরুতে টানা দ্বিতীয় জয় যুক্ত করেছিলেন, যা তাকে শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম স্থানে রাখতে দেয়।
ক্যারিলোর পক্ষে, ফলাফলটি তার কেরিয়ারের একটি নতুন মঞ্চের সূচনার প্রতিনিধিত্ব করে, যাতে তিনি ডাচ ফুটবলে ধারাবাহিকতা এবং বিশিষ্টতা চাইবেন। Loan ণ আল ডর্ড্রেচট প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মিনিট জমে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনাটি খুলুন।
থেকে Feyenorordক্রীড়া পরিচালক মার্ক ইউজল তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই কার্যভারের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে মেক্সিকান স্ট্রাইকারের বিকাশ রয়েছে। যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ক্লাব অফ রড বিশ্বাস করুন ক্যারিলো বৃহত্তর ফুটবল পরিপক্কতার সাথে ফিরে আসুন এবং প্রথম দলে কোনও জায়গার জন্য লড়াই করার জন্য প্রস্তুত।
কেসার মন্টেসও আত্মপ্রকাশ করেছেন
এর অংশ জন্য ডায়োকোটেটিভ তিনি 1-1 গোলে অঙ্কন করার পরে রাশিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তার অপরাজিত রেখেছিলেন বাল্টিকা কালিনিনগ্রাদ কালিনিংগ্রাড স্টেডিয়ামে। মেক্সিকান কেসার মন্টেস তিনি এয়ারিয়াল ডুয়েলস এবং বিভক্ত বলগুলিতে হাইলাইট করে 90 মিনিট শুরু করেছিলেন এবং খেলেন। বাল্টিকা তিনি একটি লক্ষ্য নিয়ে 3 মিনিটে এগিয়ে গেলেন ব্রায়ান গিলসহায়তা দ্বারা ম্যাক্সিম পেট্রভযা স্থানীয়দের উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেছিল।
টাইটি 80 মিনিটে এসে পৌঁছেছে নিকোলাই কমলিচেনকোএকটি নাটক পরে দিমিত্রি বারিনভ। এই ফলাফল সঙ্গে, লোকোমোটিভ 13 পয়েন্ট নিয়ে নেতৃত্ব দেয়, যখন ক্র্যাসনোদর 10 এর সাথে রাখুন। পরবর্তী প্রতিপক্ষ হবে রোস্তভ 23 আগস্ট।