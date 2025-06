স্টিফেন এ। স্মিথ তার সিরিয়াসএক্সএম টাইম স্লটটি গ্রহণ করে ব্লাইন্ডসাইডেড বিডল

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

মিশেল বিডল এই সংবাদে অন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে সেপ্টেম্বরে চালু হওয়া স্টিফেন এ স্মিথের একটি নতুন প্রোগ্রাম সিরিয়াসএক্সএম ম্যাড ডগ স্পোর্টস রেডিওতে তার সময় স্লট গ্রহণ করবে।

বিডল বলেছিলেন যে তার শো, “বিডল এবং ডেকার” শিখতে “কিছুটা বিব্রতকর” ছিল, কোডি ডেকারের সাথে, স্মিথ শো রোটেশনে যোগ দেওয়ার কারণে প্রতি সপ্তাহে রাত 12-3 থেকে ইটি থেকে একই সময়ে প্রচারিত হবে না।

“হ্যাঁ, তাই বিড়ালটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে I

“আমাদের যেমন মাথা উঁচু করে উঠতে হবে না।

বিডল আরও যোগ করেছেন যে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে হলিউড রিপোর্টার এর স্মিথ সিরিয়াসএক্সএম -এ যোগদানের বিশদগুলির মাধ্যমে কী ঘটছে।

ইএসপিএন -এর স্টিফেন এ স্মিথ চার্লস বার্কলে ফিরে এসে গুলি চালিয়েছিল ওভারএক্সপোজড হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করার পরে

“আমাদের কাছে অজানা, হলিউডের প্রতিবেদকের অবশ্যই সমস্ত বিবরণ ছিল,” বিডল বলেছিলেন। “সুতরাং, এটি কিছুটা বিব্রতকর ছিল, আমি মিথ্যা বলব না। আমি 20-প্লাস বছর ধরে এই ব্যবসায়টিতে আছি। আমার কয়েকবার খারাপ আচরণ করা হয়েছে। এটি ভাল লাগেনি, আমি মিথ্যা বলব না।”

বাতাসে তার সময়কালে, বিডল কখনও স্মিথকে উল্লেখ করেননি, যিনি তার প্রাক্তন নিয়োগকর্তা ইএসপিএন -এর পক্ষে কাজ করেন। বিডল 2019 সালে নেটওয়ার্ক ছাড়ার আগে নেটওয়ার্কের “এনবিএ কাউন্টডাউন” হোস্ট করেছিল।

বিডল ফ্যানডুয়েল টিভির “রান ইট ব্যাক” এর হোস্টও, যা একটি এনবিএ-কেন্দ্রিক প্রোগ্রাম।

স্মিথ ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বুধবার “দ্য হাওয়ার্ড স্টার্ন শো” তে উপস্থিত হওয়ার সময় বহু বছরের চুক্তিতে সিরিয়াসএক্সএম-এ যোগ দেবেন। তিনি 2 সেপ্টেম্বর শুরু করার সময় নির্ধারিত হয়েছিলেন, তার বৃহত্তম ক্রীড়া বিষয়গুলি গ্রহণ করে, দ্বিতীয় শোতে তাঁর “সাপ্তাহিক বর্তমান ইভেন্টস, পপ সংস্কৃতি” এবং আরও অনেক কিছু গ্রহণ করা হবে। এই শোতে এখনও ঘোষিত কোনও প্রথম তারিখ নেই।

“আমি উচ্ছ্বসিত যে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হবে,” স্মিথ সিরিয়াসএক্সএম -এর সাথে তাঁর চুক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, অনুসারে নিউ ইয়র্ক পোস্ট। “আমি আগে পাগল কুকুরের উপর ছিলাম, আমার জীবনের সময় ছিল So সুতরাং, আমি এই সত্যটি ভালবাসি যে আমি আমার লোক, ম্যাড ডগের সাথে তার টার্ফের সাথে পুনরায় একত্রিত হতে পারি That এটি নিজেই একটি সুন্দর জিনিস But তবে তারপরে একটি সাপ্তাহিক শো যুক্ত করা যেখানে আমার কাছে পপ সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সামাজিক মন্তব্যগুলির জগতে রিভেটিং বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম রয়েছে … এটি ঠিক বলা যায় না।

ক্রিস “ম্যাড ডগ” রুসো ইএসপিএন -এর “প্রথম টেক” এর নিয়মিত অতিথি, যা স্মিথ নেতৃত্ব দেয়।

