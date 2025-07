স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শো কেন বাতিল করা হয়েছিল

কলবার্ট একমাত্র দেরী নাইট হোস্ট নন যা প্যারামাউন্টকে তার 16 মিলিয়ন ডলার তথাকথিত বন্দোবস্তের সমালোচনা করে। জন স্টুয়ার্ট এ “ডেইলি শো “ এই সিদ্ধান্তের জন্য বারবার সংস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি প্রাক্তন “60 মিনিট” সংবাদদাতা স্টিভ ক্রফ্টকে দর্শকদের বোঝাতে সহায়তা করার জন্য যে বন্দোবস্তটি গৌরবময় ছিল তা বোঝাতে সহায়তা করে। ক্রফ্ট স্টুয়ার্টকে বলেছেন, “এটি একটি শেকডাউন ছিল, এটাই আমি এটি বলব।” “মানে কিছু লোক এটিকে চাঁদাবাজি বলে।” স্টুয়ার্ট সেই সাক্ষাত্কারের আগে ক্রমাগত সিদ্ধান্তের জন্য প্যারামাউন্টকে উপহাস করেছিলেন এবং তখন থেকে কেবল তা চালিয়ে যান। যদিও এটি সম্পর্কিত, কারণ শোয়ের হোম চ্যানেল, কমেডি সেন্ট্রালও প্যারামাউন্টের মালিকানাধীন এবং যেমন, এর জীবনটি একইভাবে প্যারামাউন্ট এক্সিকিউটিভদের হাতে রয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=7zdtffopw7s

আশার লক্ষণগুলির জন্য, “দ্য ডেইলি শো” এর ভক্তরা সিরিজটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ‘প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রেটিং: এটি সম্প্রতি দর্শনে 10 বছরের উচ্চতায় হিট। আরও চিত্তাকর্ষক: সোমবার, সপ্তাহে একদিন স্টুয়ার্ট হোস্ট, ধারাবাহিকভাবে সপ্তাহের সর্বোচ্চ রেটযুক্ত দিন। কেবল “দ্য ডেইলি শো” এর মূল্যবান রেটিং-ভিত্তিক প্রমাণিত নয়, তবে সংবাদদাতা যিনি সবচেয়ে বেশি অপমান করেছেন তিনিও এই গোষ্ঠীর সর্বনিম্ন প্রতিস্থাপনযোগ্য।

সমস্যাটি হ’ল দর্শকরা আসলে বিশ্বাস করতে পারে না যে এই সিদ্ধান্তগুলি খাঁটি সংখ্যার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। অনুযায়ী সাম্প্রতিক নীলসন রেটিংগুলিতে“স্টিফেন কলবার্টের সাথে দ্য লেট শো” এখনও নিয়মিত তার সময় স্লটে শীর্ষে রয়েছে এবং এই শেষ কোয়ার্টারে দর্শকদের অর্জন করেছে। যদি কলবার্ট ভিউয়ারশিপ হ্রাস বন্ধ করে দেওয়া তাকে বাঁচাতে না পারে, তবে আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি যে এটি স্টুয়ার্টকে বাঁচাতে পারে?

যখন স্টুয়ার্টকে নিজেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার পডকাস্টে “দ্য ডেইলি শো” এর সম্ভাব্য বাতিলকরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন কিনা, তার উত্তর আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল: “আমাকে আপনাকে কিছু বলি,” তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “আমাকে এর চেয়ে এস *** স্তরের প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের পায়ে অবতরণ করব।” তাঁর যুক্তি ছিল যে কর্পোরেশনগুলি দিনের শেষে লাভের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং তিনি মনে করেন যে এমি-বিজয়ী “দ্য ডেইলি শো” এখনও কমেডি সেন্ট্রালটিতে ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট মূল্যবান:

“যদি তারা এটিকে নিখুঁতভাবে একটি রিয়েল এস্টেট লেনদেন হিসাবে দেখছেন তবে আমি মনে করি আমরা অনেক মূল্য নিয়ে এসেছি That এটি তাদের বিবেচনা নাও হতে পারে They তারা অংশগুলির জন্য পুরো এফ *** আইং জায়গাটি বিক্রি করতে পারে And