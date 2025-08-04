You are Here
স্টিফেন কলবার্টের সাথে ‘দ্য ভিউ’ সহ-হোস্ট স্ল্যামস কমলা হ্যারিস ‘সাক্ষাত্কার
News

স্টিফেন কলবার্টের সাথে ‘দ্য ভিউ’ সহ-হোস্ট স্ল্যামস কমলা হ্যারিস ‘সাক্ষাত্কার

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

“দ্য ভিউ” সহ-হোস্ট অ্যালিসা ফারাহ গ্রিফিন স্টিফেন কলবার্টের সাথে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সাক্ষাত্কারকে ২০২৪ সালে পার্টির হেরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যে ভুল আছে তার “মাইক্রোকোজম” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“আমি এতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমি এ সম্পর্কে খুব কঠোর না হওয়ার চেষ্টা করতে যাচ্ছি। এই সাক্ষাত্কারটি ডেমোক্র্যাটস-নির্বাচনের পরে যে ভুল আছে তার একটি মাইক্রোকোজমের মতো অনুভূত হয়েছিল I’m শনিবার সিএনএন এর “পাঁচটির জন্য টেবিল”।

সিবিএস জুলাইয়ে ঘোষণা করেছিল যে তারা আর্থিক কারণে উল্লেখ করে পরবর্তী সম্প্রচার মরসুমের শেষে কলবার্টের গভীর রাতে শো শেষ করবে। তবে, কলবার্টের উদার মিত্ররা বিশ্বাস করে যে এই বাতিলকরণটি রাজনৈতিক ছিল, কারণ তিনি সিবিএসের মূল সংস্থা প্যারামাউন্টকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বসতি স্থাপনের জন্য সমালোচনা করার কয়েক দিন পরে এসেছিলেন।

“তিনি এক বছরে ৪০ মিলিয়ন ডলার হারাচ্ছিলেন। তিনি এড সুলিভান থিয়েটারে ছিলেন, যা ব্যয়বহুল, সিবিএস-এ গণতন্ত্রের দুর্দশার বিষয়ে কথা বলার জন্য, এমন একটি নেটওয়ার্ক যা এই মুহূর্তে তার নিজস্ব সংগ্রাম রয়েছে, পরিস্থিতিটির অর্থনীতি সম্পর্কে কথা বলার পরিবর্তে এবং এমন একটি সঙ্কুচিত শ্রোতাদের সাথে খেলতে না পারা, যারা 20 জন ভোটারদের মধ্যে রয়েছে, যেখানে এটি আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে রয়েছে,” গ্রিফিনে রয়েছে, “গ্রিফিন,” গ্রাইফিন, “গ্রাইফিন,” গ্রাইফিন, “।

২০২৪ প্রচারের সময় নিজেকে আলাদা করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কমলা হ্যারিস জো বিডেনের বিরুদ্ধে ‘পাইলিং’ এ ‘পাইলিংকে’ স্কলড করে

“দ্য ভিউ” সহ-হোস্ট অ্যালিসা ফারাহ গ্রিফিন শনিবার স্টিফেন কলবার্টের শোতে কমলা হ্যারিসের সাক্ষাত্কারের নিন্দা করেছেন। (সিএনএন/টেবিলফোরফাইভ)

গ্রিফিন বলেছিলেন যে কলবার্টে হাজির হওয়ার হ্যারিসের সিদ্ধান্তটি ছিল “টাইটানিকের ডুবে যাওয়া ডেক সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধানী কমিটি ঘোষণা করার মতো।”

সিএনএন ডেটা বিশ্লেষক হ্যারি এন্টেন একটি ভাঙা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাত্কারের সময় হ্যারিসের মন্তব্যগুলি বরখাস্ত করেছিলেন।

“সম্প্রতি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ঠিক – আপাতত আমি সিস্টেমে ফিরে যেতে চাই না। আমার মনে হয় এটি ভেঙে গেছে,” হ্যারিস কলবার্টকে তার ক্যালিফোর্নিয়ার সম্ভাব্য গার্নেটরিয়াল রান হ্রাস করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পরে বলেছিলেন।

“আমি সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারি না যে একজন ভাল সময়ের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন, একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর, একটি ভাল সময়ের জন্য এবং তারপরে চার বছরের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তারপরে রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়ে এসেছিলেন, হঠাৎ করেই এটি সমাধান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সিস্টেমের বাইরে থাকা থেকে। ওহ, দয়া করে। God শ্বরের সবুজ পৃথিবীতে একটি সুযোগ নয়,” রেমারিসকে বলা হয়, “রেটারসকে বলা হয়।

সিএনএন প্যানেল হ্যারিসের ‘কলবার্ট সাক্ষাত্কারটি তার সমাধানের অভাবের জন্য’ ছয় মাস এটি বের করার জন্য ‘ছাড়িয়েছে’

“সম্ভবত যা চলছে তা তিনি দেখেছেন যে পোলিং সংখ্যাগুলি ছিল, সম্ভবত ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের হয়ে তাঁর দৌড়ানোর জন্য। হ্যাঁ, তিনি এই ধারণাটি উন্মুক্ত করেছেন যে সম্ভবত তিনি ২০২৮ সালে ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়নের জন্য দৌড়াতে পারবেন। সিস্টেমের বাইরে থাকতে চান, “সিএনএন ডেটা বিশ্লেষক যোগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার হ্যারিস ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার ব্যর্থ 2024 প্রচারে একটি বই প্রকাশ করবেন।

মিডিয়া এবং সংস্কৃতির আরও কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

বৃহস্পতিবার 31 জুলাই, 2025 শোতে স্টিফেন কলবার্ট এবং অতিথি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সাথে দেরী শো। (ছবি স্কট কোয়ালচাইক/সিবিএস গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে হ্যারিস ঘোষণা করেছিলেন যে “107 দিন” শিরোনামে তার নতুন বইটি সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে এবং তিনি “আধুনিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম রাষ্ট্রপতি প্রচার” বলে কী বলেছেন সে সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করবেন।

হ্যারিস বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে আমি যা দেখেছি, আমি কী শিখেছি এবং আমি কী জানি তা ভাগ করে নেওয়ার মূল্য রয়েছে।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

হান্না প্যানরেক ফক্স নিউজের সহযোগী সম্পাদক।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts