স্টিফেন কারি যোদ্ধাদের অফসিসন মুভগুলিতে সৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন

গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স একমাত্র এনবিএ দল হিসাবে রয়ে গেছে যা অফসিসনের সময় কোনও পরিবর্তন করেনি।
কোনও বড় ব্যবসা নেই, বায়আউট বাজার থেকে কোনও অধিগ্রহণ – কিছুই নয়।
যোদ্ধা সুপারস্টার স্টেফ কারি সহ প্রত্যেকে তাদের চলাচলের অভাব লক্ষ্য করেছেন।
কারি সম্প্রতি এই পছন্দটি সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং বলেছিলেন যে এটি “আলাদা” তবে তার এখনও তার দলে বিশ্বাস রয়েছে।
“এটি নিশ্চিতভাবে আলাদা। আমার আত্মবিশ্বাস গত বছরের নিয়মিত মরসুমের শেষ তৃতীয় স্থানে আমরা যে পরিচয়টি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি তার উপর নির্মিত। আমাদের একটি সত্যিই ভাল দল রয়েছে এবং আমরা জানি আমাদের পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য আমাদের কিছু টুকরো প্রয়োজন,” কারি বলেছেন, বাস্কেটবলের মাধ্যমে চিরতরে।
যোদ্ধাদের উপর স্টিফ তরকারি এখনও কোনও অফসিসন চালায় না:
“… এটি নিশ্চিতভাবে আলাদা। আমার আত্মবিশ্বাস গত বছরের নিয়মিত মরসুমের শেষ তৃতীয় স্থানে আমরা যে পরিচয়টি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি তার উপর নির্মিত। আমাদের একটি সত্যিই ভাল দল রয়েছে এবং আমরা জানি আমাদের সাহায্য করার জন্য কিছু টুকরো প্রয়োজন … pic.twitter.com/0wfmylsk13
– বাস্কেটবল চিরকাল (@bullforever_) আগস্ট 15, 2025
সুতরাং, কারি বিশ্বাস করেন যে তার দলের এখনও কিছু সহায়তা প্রয়োজন, এবং অতিরিক্ত টুকরা আসতে পারে।
কিন্তু তারা কখন আসবে?
প্রত্যেকেই গ্রীষ্মের সময় ওয়ারিয়র্স আরও সক্রিয় হওয়ার প্রত্যাশা করেছিল, তবে তারা গুজব এবং এর চেয়ে বেশি কিছুতে সংযুক্ত ছিল।
মনে হচ্ছে এখানে বড় সমস্যাটি হ’ল জোনাথন কুমিঙ্গা পরিস্থিতি।
কুমিঙ্গা ওয়ারিয়র্সের সাথে কিছু অংশ নিতে এবং এমন একটি দল খুঁজে পাচ্ছে যা তাকে মেঝেতে আরও মিনিট দেবে।
এখনও অবধি, কিছুই কার্যকর হয়নি, এবং এখন বেশিরভাগ লোকেরা ধরে নিয়েছে যে তিনি নতুন মৌসুমে ওয়ারিয়র্সের সাথে ফিরে আসবেন, এমনকি এটি সীমিত সময়ের জন্যও।
আল হরফোর্ডের মতো আরও বেশ কয়েকটি তারকা গোল্ডেন স্টেটের সাথে যুক্ত হয়েছে, তবে কোনও নির্দিষ্ট আন্দোলন করা হয়নি।
সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং প্রশিক্ষণ শিবির দ্রুত এগিয়ে আসছে।
ওয়ারিয়র্স কি কিছু ডিল বন্ধ করতে এবং তার যে ব্যাকআপটি চায় তা তরকারি পেতে সক্ষম হবে?
পরবর্তী: বকস অফসিসনে 1 ওয়ারিয়র্স খেলোয়াড়কে অনুসরণ করেছে বলে জানা গেছে