স্টিফেন কিং এর সিরিজের প্রতিটি পর্ব
স্টিফেন কিং এর সিরিজের প্রতিটি পর্ব

বহিরাগত অন্যতম সেরা স্টিফেন কিং অভিযোজন এবং সিরিজের প্রতিটি পর্বই এর প্রতিচ্ছবি। বেন মেন্ডেলসোহন, প্যাডি কনসিডাইন, জেসন ব্যাটম্যান এবং সিন্থিয়া এরিভো অন্তর্ভুক্ত একটি স্টার-স্টাড কাস্টের সাথে, হরর টিভি শো একটি অল্প বয়স্ক ছেলের নৃশংস হত্যার তদন্ত এবং পরবর্তীকালে বিরোধী প্রমাণ যা অতিপ্রাকৃত বাহিনী জড়িত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

এই স্টিফেন কিং টিভি অভিযোজনের প্রতিটি পর্ব ভয়াবহতা এবং অপরাধের সংমিশ্রণে গল্পটির প্রলোভনে যুক্ত হয়ে উদ্বেগজনক, অন্ধকার এবং সাসপেন্সে পূর্ণ। বহিরাগত কেবলমাত্র একটি মরসুম 1 রয়েছে 10 টি পর্ব যা 50 থেকে 60 মিনিটের মধ্যে চলে তবে এটি রহস্য, লোর এবং বাধ্যতামূলক চরিত্রগুলিতে পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ গল্প বলে যা তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তা প্রতিফলিত করতে হয়।

10

“পাইনে, পাইনে”

মরসুম 1, পর্ব 7

বহিরাগতদের মধ্যে হলি গিবনি চরিত্রে সিন্থিয়া এরিভো, সবুজ পাতাগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে

সমস্ত পর্বে যখন বহিরাগত তীব্র এবং শিশুদের হত্যার জন্য দায়ী অন্ধকার সত্তা সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য যুক্ত করুন এবং নিম্নলিখিত ধ্বংসের জন্য, সিরিজের সপ্তম পর্বটি অন্যের তুলনায় কিছুটা ধীর। বলা হচ্ছে, “পাইনে, পাইনগুলিতে” এখনও সিরিজের জন্য উপযুক্ত সংযোজন।

পর্বটি জ্যাকের যে আদেশগুলি জানত সে সম্পর্কে তিনি ভুল এবং এল কোকোর সাথে তাঁর যে জটিল সম্পর্ক রেখেছিলেন তার সাথে লড়াইয়ের আরও অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, “পাইনস ইন পাইনস” পর্বটি এমন একটি পর্ব যা একরকমভাবে প্রমাণ করে যে অন্ধকার সত্তা সম্পর্কে হোলির তত্ত্বটি সঠিক ছিল এবং তার পরবর্তী শিকারের সন্ধান শুরু করে, যা শোয়ের শেষ পর্বগুলিতে কেন্দ্রীয় ভিত্তি হয়ে ওঠে।

9

“দ্য ওয়ান দ্য ইয়েডিশ ভ্যাম্পায়ার”

মরসুম 1, পর্ব 6

বেন মেন্ডেলসোহন এবং সিন্থিয়া এরিভো বহিরাগতদের একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে

“দ্য ওয়ান অফ দ্য ইয়েডিশ ভ্যাম্পায়ার” হ’ল পর্ব যা হোলির সমস্ত অনুসন্ধান একত্রিত করে এবং সিরিজের শুরুতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। ষষ্ঠ কিস্তিটি একটি দুর্দান্ত চরিত্র অধ্যয়ন কারণ এটি তাদের প্রত্যেকে কী বিশ্বাস করে এবং যে পক্ষপাতিত্ব তারা তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখে তা প্রকাশ করে।

সিন্থিয়া এরিভো “দ্য ওয়ান দ্য ইয়েদিশ ভ্যাম্পায়ার” -তে উজ্জ্বল, কারণ এটি তার চরিত্রের কোনও আবেগ দেখায় এমন কয়েকবারের মধ্যে এটি একটি কারণ তিনি তার তদন্তকারী মামলাগুলি থেকে তার অনুভূতিগুলি বাইরে রাখতে ঝোঁকেন। ষষ্ঠ পর্বে হোলির জন্য সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয় কারণ তাকে তার অনুসন্ধানগুলি যে প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে তা মোকাবেলা করতে হয়।

8

“ফক্সহেড”

মরসুম 1, পর্ব 8

বহিরাগত পর্ব 8

অষ্টম পর্ব বহিরাগত সিরিজের অন্যতম তীব্র কিস্তি, কারণ দলটি এল কোকোকে থামাতে ঘড়ির বিপক্ষে দৌড়াতে হবে, যিনি এখন ক্লডের মুখের একটি বিকৃত সংস্করণ রয়েছে, তার পরবর্তী শিকার দাবি করা থেকে। “ফক্সহেড” এর প্রতি মিনিটে উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্রে পূর্ণ হয়, এইভাবে উদ্বেগের অনুভূতি তৈরি করে।

যদিও সিরিজের এই মুহুর্তে এটি স্পষ্ট যে আসল খুনি কে, “ফক্সহেড” এখনও উত্তেজনাপূর্ণ, এবং এখনও এটিতে অন্ধকার সুর রয়েছে যা হরর টিভি শো জুড়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্ভবত “ফক্সহেড” কে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে তা হ’ল টেরি মাইটল্যান্ডকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে এটি যে সমস্ত কিছু তৈরি করা হয়েছিল তার একটি সমাপ্তি, এল কোকো ক্লোডের উপস্থিতি গ্রহণ করে, টেরির নির্দোষতা প্রমাণ করে।

7

“বাঘ এবং ভালুক”

মরসুম 1, পর্ব 9

প্যাডি কনসিডাইন ক্লড বোল্টন হিসাবে বহিরাগতদের একটি জেল কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন

এইচবিও মিনিসারিগুলির প্রতিটি পর্বই সত্তার অপরিসীম শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছে, তবে “টাইগারস এবং বিয়ার্স” ছাড়া আর কিছুই নয়। পর্বটি এল কোকো সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য প্রকাশ করেছে, যখন তিনি দুটি যুবক ছেলেকে হত্যা করেছিলেন তখন 70 বছর পূর্বে। “টাইগারস অ্যান্ড বিয়ার্স” সম্ভবত সিরিজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পর্ব যা এলো কোকোকে জ্যাকের উপর অন্ধকার মুহুর্তগুলি তৈরি করতে ব্যবহার করে।

জ্যাক প্রথমে এল কোকোকে লড়াই করার চেষ্টা করার সময়, “টাইগারস অ্যান্ড বিয়ার্স” -তে, পুলিশ অফিসার তার ক্রিয়াকলাপের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন না করে সত্তার বিড করার কারণে তার যে কোনও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। “টাইগারস এবং বিয়ার্স” শোয়ের অন্যতম দুঃখজনক পর্বও কারণ এর অন্যতম সেরা চরিত্র মর্মাহতভাবে হত্যা করা হয়েছে, যা হৃদয় বিদারক দৃশ্যের দিকে পরিচালিত করে।

6

“টিয়ার-ড্রিনকার”

মরসুম 1, পর্ব 5

ইউনি এবং রাল্ফ

বহিরাগতটি নিঃসন্দেহে একটি ধীর-পোড়া সিরিজ যা আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে তবে এটি শেষ পর্যন্ত পরিশোধ করে। “টিয়ার-ড্রিঙ্কার” শোয়ের একটি টার্নিং পয়েন্ট কারণ টেরি এবং অন্যদের যারা তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি তাদের জন্য গ্রেপ্তার করা অন্যদের কী ঘটেছিল তার উত্তর অবশেষে দেওয়া হয়। হলি হিসাবে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেন তার একসাথে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো বহিরাগত আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

“টিয়ার-ড্রিংকার” দাঁড়িয়ে আছে বহিরাগত যেমন এটি হোলির আলাদা দিক দেখায়। স্টিফেন কিং অভিযোজন অন্ধকার, তবে হোলি এবং অ্যান্ডি ইন্টারঅ্যাক্ট দেখা মিষ্টি এবং হৃদয়গ্রাহী, বিশেষত কারণ অ্যান্ডি তার তদন্তের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

5

“যে নারকেল আসে”

মরসুম 1, পর্ব 4

বহিরাগত জ্যাক এবং তামিকা

চতুর্থ পর্ব বহিরাগত শোয়ের অন্যতম সেরা। “কুই ভায়েন এল কোকো” পুরোপুরি অতিপ্রাকৃত হরর এবং অপরাধকে মিশ্রিত করে, এই দুটি জেনার যা এই সিরিজটিকে স্ট্যান্ডআউট করে তুলেছে। হোলি “কুই ভায়েন এল কোকো” -তে তার সেরা এবং তিনি যে কারণ হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য বেসরকারী তদন্তকারী হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন তা দেখানো হয়েছে কারণ তিনি টেরির অপরাধের উপাদানগুলি উদঘাটন করতে পরিচালিত করেছেন যা রাল্ফ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এল কোকো সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে ডেটা দিয়ে হোলি চিরুনি দেখা কোনওভাবেই বিরক্তিকর নয়, বরং পরিবর্তে একটি উপভোগযোগ্য দেখার অভিজ্ঞতা তৈরি করে কারণ শেষ পর্যন্ত উত্তরগুলি রয়েছে, যদিও ফ্র্যাঙ্কিকে হত্যা করেছে, তা সম্পূর্ণ নয়। “কুই ভায়েন এল কোকো” বিশেষত ভয়ঙ্কর, কারণ শোতে এতদূর প্রকাশিত হুড চিত্রের মুখটি প্রকাশিত হয়েছে।

4

“অবশ্যই/পারে না”

মরসুম 1, পর্ব 10

আউটসাইডারে হলি এবং জ্যাক

বহিরাগতএর মরসুমের সমাপ্তি একটি মাস্টারপিস এবং শোতে একটি স্মরণীয় সংযোজন। সিরিজের পূর্ববর্তী পর্বগুলি মৃত্যুতে ভরা ছিল, তবে কেউই মূল চরিত্রগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত করে না। তবে শেষ কিস্তিতে বহিরাগত অ্যান্ডি এবং হাওয়ার্ডকে হত্যা করেছে।

এইচবিও বাতিল হয়েছে বহিরাগত এক মরসুমের পরে।

“অবশ্যই/ক্যান” একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল পর্ব কারণ অ্যান্ডি এবং হলি তাদের সম্পর্ক শুরু করেছিলেন। এটি এত ছোট কাটা দেখতে অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ছিল। এত দুর্দান্ত পর্বটি কী “আবশ্যক/করতে পারে না” তৈরি করে তা হ’ল এটি হোলির সাথে সত্তা দ্বারা স্ক্র্যাচ করা একটি ক্লিফহ্যাঞ্জারে শেষ হয়। যদিও আমরা তার ভাগ্য কী তা আমরা কখনই জানতে পারি না, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া এত খারাপ জিনিস নয়।

3

“অন্ধকার চাচা”

মরসুম 1, পর্ব 3

সিন্থিয়া এরিভো হলি গিবনি চরিত্রে স্টিফেন কিং বাই আউটসাইডার থেকে

এর দ্বিতীয় পর্বে টেরির মৃত্যুর পরে বহিরাগতরাল্ফ নিশ্চিত যে তিনি সত্যই নির্দোষ, ঠিক যেমনটি তিনি দাবি করেছিলেন। এ কারণে, পুলিশ অফিসারকে এরিভোর হলি গিবনির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন উজ্জ্বল বেসরকারী তদন্তকারী, যার মামলা সমাধানের জন্য একটি নকশাক রয়েছে অন্য কেউ পারেন না।

হোলি নিঃসন্দেহে “অন্ধকার চাচা” এর হাইলাইট। তিনি কৌতুকপূর্ণ এবং লাজুক, তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চোখ প্রায়শই মিস করে এমন বিশদগুলিও চিহ্নিত করতে পারেন। রাল্ফের সাথে তার গতিশীল একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে বহিরাগতযেমন তাদের পিছনে এবং মতবিরোধগুলি শোতে গভীরতা যুক্ত করেছে এবং শ্রোতাদের ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে অন্তর্নিহিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

2

“রোয়ানোক”

মরসুম 1, পর্ব 2

টেরি ম্যাটল্যান্ডের চরিত্রে জেসন ব্যাটম্যান আউটসাইডার পর্ব 1 -এ একটি পুলিশ গাড়ির পিছনে কথা বলছেন

যখন প্রথম পর্ব বহিরাগত শোটির একটি কার্যকর ভূমিকা ছিল, দ্বিতীয়টি উত্তেজনা এবং সাসপেন্স তৈরি করেছিল। “রোয়ানোক” পাইলটটিতে প্রবর্তিত উপাদানগুলিতে যুক্ত হয়েছিল এবং এমন বিশদ প্রবর্তন করেছিল যা টেরি আসলেই শীতল রক্তাক্ত খুনি কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

“রোয়ানোক” কে এত ভাল করে তোলে তা হ’ল বেন মেন্ডেলসোহন এবং জেসন ব্যাটম্যানের পারফরম্যান্স। দুই অভিনেতা বিচার ব্যবস্থার বিপরীত দিকের দু’জন পুরুষ হিসাবে অসামান্য অভিনয় দেন। ব্যাটম্যান একটি সংবেদনশীল রোলারকোস্টার রাইডে শ্রোতাদের নিয়ে যায় কারণ বিষয়গুলি তার চরিত্রের জন্য আরও খারাপ হতে থাকে, অন্যদিকে মেন্ডেলসোহনের র‌্যাল্ফের চিত্রায়ণ এমন একজন ব্যক্তির চিত্র চিত্রিত করে যে তার বিশ্বাসকে সন্দেহ করতে শুরু করে তা দেখতে আগ্রহী।

1

“একটি ব্যারেলে মাছ”

মরসুম 1, পর্ব 1

টেরি (জেসন ব্যাটম্যান) তার মুখের সাথে রক্তে covered াকা মুখে আউটসাইডারে ভয়ে ভীত।

একটি সিরিজ ‘পাইলট পর্ব একটি শো করে বা ভেঙে দেয় এবং ভাগ্যক্রমে, বহিরাগত‘এস “ফিশ ইন এ ব্যারেল” এর উদ্বোধনটি পেরেক করেছে। পর্বটি টেরির সাথে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেয়, একজন বেসবল কোচ এবং শিক্ষক, যার বিরুদ্ধে একটি ছোট ছেলেকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তখন তার জীবনকে আপ করা হয়। প্রাথমিকভাবে, সমস্ত প্রমাণ তাকে খুনি হিসাবে চিহ্নিত করে, তবে আরও ক্লু আসার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট যে অন্য কিছু চলছে।

“ফিশ ইন এ ব্যারেল” হ’ল নিখুঁত প্রথম পর্ব কারণ এতে একটি দৃ strong ় উদ্বোধন রয়েছে যা কৌতূহলকে সরিয়ে দেয়। শোতে উদ্বোধনী দৃশ্যগুলি পূর্বসূরী, শ্রোতাদের এই বিষয়টিকে আটকায় বহিরাগত কোনও সাধারণ সিরিজ নয়। টেরিকে আরও প্রমাণিত করার সাথে সাথে শোতে সাসপেন্সটি মাউন্ট করে যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে অপরাধের অভিযোগ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তিনি নির্দোষ।

