স্টিভেন গিলবায়াল্ট মন্ত্রিসভায় থাকতে: উত্স

কর্পোরেট কানাডা লং অনুভব করেছিল যে ট্রুডোর অধীনে পূর্ববর্তী সরকারে এটির মিত্রের অভাব রয়েছে, যা এর সামাজিক এজেন্ডা ওভারগ্রোথ এবং কানাডার পিছিয়ে থাকা উত্পাদনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করেছিল।

হোমস বলেছিলেন যে বড় বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলি তৈরি করার জন্য কানাডার সংগ্রাম সম্পর্কে বহু বছর ধরে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়টি বিপদাশঙ্কা বাজছে – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য আগ্রাসনের কারণে এখন একটি সমস্যা যা এখন মাথায় আসছে।

“Those sorts of big things that have long tails for the economy, those have been really mired in a slow, sclerotic type of process with lots of redundancy, or argument between the federal government and provincial governments, a lot of opacity or process issues that don’t allow the business community to move quickly,” Holmes said.

কানাডা ওয়েস্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি গ্যারি মার বলেছেন যে কানাডিয়ানরা যখন বাহ্যিক হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন, তখন পশ্চিমা কানাডার বৃহত অঞ্চলে এবং অন্য কোথাও গভীর বিভাজন রয়েছে যে নির্বাচনটি খালি ছিল।