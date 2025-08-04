ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “নিষেধাজ্ঞাগুলি থাকবে তবে তারা নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে বেশ ভাল বলে মনে হচ্ছে।”
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার সভাপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে 30 নভেম্বর, 2018 এর বুয়েনস আইরেসে জি 20 লিডার্স সামিটের সময় দেখা গেছে; চিত্রণমূলক।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/মার্কোস ব্রিন্ডিকি/ফাইল ফটো)দ্বারারয়টার্সপ্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025