স্টিভ কোহেন ‘ক্লান্তিকর’ পিট অ্যালোনসো আলোচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন

বোরাস কর্পোরেশনে মেটস এবং পিট অ্যালোনসোর এজেন্টদের মধ্যে আলোচনা গত সপ্তাহে সম্ভবত একটি অচলাবস্থা আঘাত করেছিল, কারণ মেটস প্রকাশিত হয়েছিল প্রত্যাশিত অ্যালোনসো প্রত্যেকের পরে অন্য কোথাও সাইন ইন করতে প্রত্যাখ্যান অন্যের চুক্তি অফার করে। দলের মালিক স্টিভ কোহেন এবং বেসবল অপারেশনের সভাপতি ডেভিড স্টার্নস এই সপ্তাহান্তে সিটি ফিল্ডে “অ্যামমিন ‘দিবস” ফ্যান ইভেন্টে পরিস্থিতি সম্বোধন করেছিলেন, কোহেন এই ধারণাটিকে আরও জোরদার করেছিলেন যে অ্যালোনসো পুনর্মিলনে দরজাটি বন্ধ নেই, তবে সম্ভাবনাগুলি একটি চুক্তি হ্রাস প্রদর্শিত হয়।

কোহেন সহ ভক্ত এবং গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, “আমরা পিটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছি।” অ্যাথলেটিকের উইল সামন। তবে, মালিক “আমাদের কাছে ফিরে উপস্থাপিত কাঠামোগুলি পছন্দ করেন না। আমি মনে করি এটি আমাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, এবং আমি এটি সম্পর্কে দৃ strongly ়ভাবে অনুভব করি। আমি কখনই না বলব না, আপনি জানেন, সবসময় সম্ভাবনা থাকে [of an agreement]। তবে বাস্তবতা হ’ল আমরা এগিয়ে চলেছি, এবং আমরা খেলোয়াড়দের আনতে থাকি, বাস্তবতা হ’ল পিটকে আমাদের ইতিমধ্যে থাকা খেলোয়াড়দের একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল গ্রুপের সাথে ফিট করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। “এবং আমরা এখানে আছি, এবং আমি নির্মমভাবে সৎ করছি। আমি আলোচনা পছন্দ করি না। আমাদের কাছে যা উপস্থাপন করা হয়েছে তা আমি পছন্দ করি না। শোনো, সম্ভবত এটি পরিবর্তন হয় এবং অবশ্যই, আমি সর্বদা নমনীয় থাকব। যদি এটি এইভাবে থাকে তবে আমি মনে করি যে আমাদের কাছে থাকা বিদ্যমান খেলোয়াড়দের সাথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এই সত্যটি আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। “

স্কট বোরাসের মেটসকে অফারগুলির সঠিক সুনির্দিষ্ট বিবরণগুলি জানা যায়নি, যদিও ধারণাটি ভাসমান কমপক্ষে একটি অপ্ট-আউট ক্লজের সাথে তিন বছরের চুক্তি ছিল, যা অ্যালোনসোকে পরবর্তী অফসেসন হিসাবে আবারও ফ্রি এজেন্সি পরীক্ষা করার অনুমতি দেবে । কাঠামোটি গত শীতকালে ম্যাট চ্যাপম্যান, কোডি বেলিংগার, ব্লেক স্নেল এবং জর্ডান মন্টগোমেরির মতো অন্যান্য বোরাস ক্লায়েন্টদের দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তির অনুরূপ, যা দেখেছিল যে খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে এই সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী চুক্তির কাঠামোর মধ্যে একটি উচ্চ গড় বার্ষিক মূল্য পান।

প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে মেটস ‘আলোনসো শিবিরের অফারটিকে তিন বছরের চুক্তির সাথে (সম্ভবত অপ্ট-আউটস সহ এখনও) $ 68 এর সাথে প্রতিহত করেছেমি-$ 70m, যা অ্যালোনসোকে 23 মিলিয়ন ডলার মোটামুটি এএভি দিয়েছিল। অ্যালোনসো এবং তার প্রতিনিধিগুলি সেই অফারটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং স্যামন লিখেছেন যে মেটস তারপরে অফারটি পুরোপুরি টেনে নিয়েছিল, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বর্তমান অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করে। স্যামনের মতে, “মেটস এবং অ্যালোনসো তখন থেকে পুনরায় বাগদান করে থাকলে এটি অজানা। সুতরাং দরজাটি অনুরূপ বা বিভিন্ন পরামিতিগুলির অধীনে খোলা আছে কিনা তা একটি প্রশ্ন থেকে যায়। “

While some gamesmanship could certainly have been at play in Cohen’s comments, the Mets owner didn’t mince words in saying “personally, this has been an exhausting conversation and negotiation.” কোহেন অনুভব করেছিলেন যে অ্যালোনসোর সাথে আলোচনাগুলি জুয়ান সোটোর সাথে “শক্ত” আলোচনার চেয়েও “খারাপ” ছিল যা সোটোর রেকর্ড $ 765M চুক্তিতে শেষ হয়েছিল। হাস্যকরভাবে, সোটো এবং অ্যালোনসো উভয়ই বোরাস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তবে স্পষ্টতই উভয় স্লাগারের বাজারগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

অফসিসন শুরুর আগেও কিছুটা ধারণা ছিল যে অ্যালোনসো (গত দুই মৌসুমে কিছুটা হ্রাসকারী সংখ্যা সহ একটি পাওয়ারকেন্দ্রিক প্রথম বেসম্যান হিসাবে) অপ্ট আউটগুলির সাথে একটি স্বল্প-মেয়াদী চুক্তির জন্য নিষ্পত্তি করতে হতে পারে, সুতরাং যে আলোচনাটি আলোচনা করে মেটস সহ এই জাতীয় চুক্তিতে মনোনিবেশ করেছে তা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। তবে যা পরিষ্কার নয় তা হ’ল অ্যালোনসোর আরও বেশি বছর প্রস্তাব দিতে ইচ্ছুক অন্যান্য মামলা রয়েছে, বা কমপক্ষে উচ্চতর গড় বার্ষিক বেতন রয়েছে কিনা। জায়ান্টস, অ্যাঞ্জেলস, রেড সোক্স এবং ব্লু জেস সকলেই অ্যালোনসোতে কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছেন, টরন্টো আপাতদৃষ্টিতে তৈরি করেছেন সবচেয়ে সাম্প্রতিক ধাক্কা প্রথম বেসম্যানের জন্য।

মেটস কীভাবে অ্যালোনসোর বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারে তার দিক থেকে, জেসি উইঙ্কারকে গত সপ্তাহে পুনরায় স্বাক্ষর করা হয়েছিল, পজিশন-প্লেয়ার পক্ষের আরও একটি গর্ত পূরণ করে। দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্টের জোয়েল শেরম্যান লিখেছেন যে মেটস মার্ক ভিয়েন্টোস এবং ব্রেট ব্যাটিকে উভয়কেই প্রথম বেসে কাজ শুরু করতে বলেছিল, ব্যাটিও দ্বিতীয় বেসম্যান হিসাবে কিছু প্রতিনিধি পেয়েছিল।

ভিয়েন্টোসের ইতিমধ্যে প্রথম বেসে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের 2025 লাইনআপের একটি নিয়মিত স্থানে লক হয়ে গিয়েছিলেন তৃতীয় বেসম্যান হিসাবে (যদি অ্যালোনসো পুনরায় স্বাক্ষরিত) বা প্রথমে (যদি অ্যালোনসো চলে যায় এবং অন্য প্রথম বেস-টাইপের টাইপ ছিল না ‘টি প্রাপ্ত)। ব্যাটি তার 169-গেমের এমএলবি ক্যারিয়ারের সময় এবং নাবালিকাদের সময় তৃতীয় বেসে প্রায় একচেটিয়াভাবে খেলেছেন, দ্বিতীয় বেসে এবং নাবালিকাদের বাম মাঠে কিছুটা সময় কাটানোর সময়। তিনি কখনও পেশাদার পর্যায়ে প্রথম বেস খেলেননি, ব্যাটি সামনকে বলেছিলেন যে তিনি যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের সোফমোর ছিলেন তখন তিনি সর্বশেষে পদটি খেলেন।

তবুও, ব্যাটি চ্যালেঞ্জটিকে “সত্যই মজাদার… .আমি আমার মতো অ্যাথলেটিক হওয়ার জন্য সর্বদা নিজেকে গর্বিত করে দেখেছি। এবং আমি অ্যাথলেটিকিজম মনে করি, আপনি এটি প্রথম বেস, দ্বিতীয় বেস, তৃতীয় বেস, আউটফিল্ড, যাই হোক না কেন তা যে কোনও অবস্থানে এটি প্রদর্শন করতে পারেন ””

এমএলবি স্তরে .215/.282/.325 স্ল্যাশ লাইনের সাথে 602 প্লেটের উপস্থিতি সহ, ব্যাটি এখনও শোতে তিনটি মরসুমের অংশের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, সুতরাং অবস্থানগত নমনীয়তা যুক্ত করা প্রাক্তন শীর্ষের জন্য কমপক্ষে একটি ভাল উপায়। রোস্টার তৈরির সম্ভাবনাগুলিকে সহায়তা করার সম্ভাবনা। ব্যাটি, লুইসেনজেল ​​আকুনা এবং রনি মরিসিওর মধ্যে, মেটস সেই তরুণদের তৃতীয় বেসে সময় খেলার জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারে, আদর্শভাবে নিয়মিত শুরুর কাজটি গ্রহণের জন্য একজন পদক্ষেপ নিয়ে। যদি কেউ প্রাইম টাইমের জন্য প্রস্তুত না হয় তবে মেটস ট্রেডের সময়সীমার কোনও ধরণের কোণার ইনফিল্ডারকে অনুসরণ করতে পারে, ভিয়েন্টোস সম্ভবত নিউইয়র্ক কে অর্জন করতে পারে তার উপর নির্ভর করে প্রথম থেকে তৃতীয় বেসে স্থানান্তরিত হতে পারে।