স্টিভ ব্যানন 2028 প্রেসিডেন্ট রানের প্রতিবেদনে ব্লান্টকে দ্বি-শব্দের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

ডেইলি মেইলের একটি প্রতিবেদনের পরে স্টিভ ব্যাননের নিকটবর্তী “সুপরিচিত” সূত্রগুলি উদ্ধৃত করার পরে যিনি দাবি করেছেন যে তিনি ২০২৮ সালের রাষ্ট্রপতি পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে রয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন প্রধান কৌশলবিদ এই দ্বি-শব্দের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
“ট্রাম্প 2028,” ব্যানন একটি প্রতিবেদনের জবাবে বলেছিলেন যে তিনি সম্ভাব্য রানের জন্য রাজনৈতিক পরামর্শ চাইছেন। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে ব্যানন ব্যক্তিগতভাবে উপ -রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানসকে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি ২০২৮ সালে জিওপি -র টিকিটে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার শীর্ষ প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচিত হন।
ব্যাননের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের একটি সূত্র ডেইলি মেইলকে জানিয়েছে ব্যানন বারবার বলেছে যে তিনি 2028 সালে ভ্যানস চালানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত বলে মনে করেন না।
তবে এই সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছেন, জেডি ভ্যানস সম্ভবত তাঁর উত্তরসূরি হবেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ভ্যানস এবং সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও একটি দুর্দান্ত টিকিট তৈরি করবেন, উল্লেখ করেছেন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা “খুব তাড়াতাড়ি” ছিল।
“আমি মনে করি লারা ট্রাম্পের সাথে এক সাক্ষাত্কারের সময় রুবিও বলেছিলেন, “জেডি ভ্যানস একজন দুর্দান্ত মনোনীত হবেন যদি তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি এটি করতে চান,” রুবিও বলেছিলেন।
ব্যাননের দ্বি-শব্দের প্রতিক্রিয়া রক্ষণশীল নিউজ আউটলেট দ্য ন্যাশনাল পালস দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, যা “পাতলা টকযুক্ত গল্প” এর জন্য ডেইলি মেলকে ব্লাস্ট করেছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে নিবন্ধটি রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে বিভাজন চালানোর প্রচেষ্টা ছিল।
ব্যানন মার্চ মাসে পলিটিকোকে বলেছিলেন যে “আমি যা করি সবই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং পপুলিস্ট এজেন্ডা এবং আমেরিকা প্রথম এজেন্ডাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। আমি রাজনীতিকের মতো মনে করি না।” ব্যানন রাষ্ট্রপতির হয়ে তাঁর ধারণাটিকে “অযৌক্তিক” হিসাবে চালানোর ধারণাটিও বর্ণনা করেছিলেন।
এপ্রিলে, ব্যানন নিউজ নেশনকে বলেছিলেন যে “অনেকগুলি বিভিন্ন বিকল্প” রয়েছে যা ট্রাম্পকে সাংবিধানিক মেয়াদী সীমাটি ছাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে, একই মাসে অন্য একটি সাক্ষাত্কারে লক্ষ্য করে যে “আমাদের একটি দল আছে” এই বিকল্পগুলির দিকে তাকিয়ে আছে।
ট্রাম্পের ২০২৫ সালের উদ্বোধনের তিন দিন পরে, রেপ। অ্যান্ডি ওগলস, আর-টেন।
অনুযায়ী কংগ্রেস। Govএই প্রস্তাবটি হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল তবে এখন পর্যন্ত আর কোনও বিবেচনা পাননি।
কর্মকর্তা ট্রাম্প স্টোর বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে “ট্রাম্প 2028” পণ্যদ্রব্য, যেমন 50 ডলারে একটি টুপি, যা তৃতীয় মেয়াদে সম্ভাব্য ট্রাম্প চালানোর বিষয়ে আরও জল্পনা কল্পনা করেছে।