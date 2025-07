স্টিম একটি নতুন ডিজাইন করা স্টোরফ্রন্ট পরীক্ষা করছে যা আপনার পছন্দ মতো গেমগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোলে

যেন আমাদের স্টিম লাইব্রেরিগুলি গেমগুলির সাথে বাড়ানোর আরও উপায়গুলির প্রয়োজন হয় আমরা কখনই শেষ করব না বা খেলব না। এখন, বাষ্প তার অংশ হিসাবে একটি নতুন ডিজাইন করা স্টোরফ্রন্ট মেনু নিয়ে পরীক্ষা করছে সর্বশেষ বিটা আপডেট আরও গেম বিক্রি করতে সহায়তা করতে। বর্তমান সংস্করণে পাঠ্য লিঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলাযুক্ত মেনু বোতামগুলির সাথে অভিভূত হওয়ার পরিবর্তে, স্টিমের স্টোর পৃষ্ঠা রিমোডেল সবকিছুকে শীর্ষে আরও বেশি পালিশ এবং সংগঠিত মেনুতে একত্রিত করে।

In its blog post, Steam said that the redesign is supposed to “provide easier access to the places Steam users most frequently visit.” শীর্ষে, নতুন ব্রাউজ বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে শীর্ষ বিক্রেতাদের, নতুন রিলিজ বা ছাড়ের মতো বিকল্পের ভিত্তিতে গেমগুলির মাধ্যমে খনন করতে যেতে দেয়। ব্রাউজ করার পরে, প্রস্তাবনা বোতামটি আপনাকে আপনার লাইব্রেরির অন্যান্য গেমগুলির উপর ভিত্তি করে, আপনার গেমসের প্লেটটাইম বা এমনকি সম্প্রদায়ের সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করে স্টিম কী মনে করে তা আবিষ্কার করতে দেয়। আরও উপযুক্ত অনুভূতি পেতে, বিভাগগুলি মেনু বোতামটি আপনাকে আপনার শীর্ষ ঘরানার দিকে নজর দেবে এবং অনুরূপ গেমগুলি খুঁজতে কিছু প্রস্তাবিত ট্যাগ সরবরাহ করবে।

সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুসন্ধানগুলি, আপনার সম্প্রতি দেখা গেমস এবং শীর্ষ জেনারগুলি দেখানোর জন্য স্টিম স্টোরের অনুসন্ধান ফাংশনটি পুনর্নির্মাণ করেছে। এমনকি নির্দিষ্ট ফিল্টার এবং ট্যাগ সহ গেমগুলির মাধ্যমে বাছাই করতে চান এমন ব্যবহারকারীদের উন্নত অনুসন্ধানের জন্য একটি বোতামও রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটিই নতুন নয়, তবে স্টিমের নতুন চেহারাটি স্টোর পৃষ্ঠার সর্বাধিক দরকারী অংশগুলিতে পৌঁছানো সহজ করে তোলে।

স্টিম তার ব্লগ পোস্টে লিখেছেন, “এই পরিবর্তনগুলির সাথে আমরা আপনার অভিজ্ঞতাটিকে মসৃণ এবং আপনার প্রয়োজন অনুসারে আরও তৈরি করার লক্ষ্য রেখেছি।” “আমরা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে শুনছি, এবং নিজেরাই অভিজ্ঞতা অর্জন করছি যে বাষ্পের সর্বাধিক পরিদর্শন করা কিছু অঞ্চল পাওয়া খুব কঠিন ছিল।”

আমরা স্টিমের স্টোরফ্রন্টের সাথে অনুসন্ধানের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারি, তবে এটি স্টিমের সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তনের কারণে হতাশার মধ্যে এসেছে। এই মাসের শুরুর দিকে, স্টিম ভিসা এবং মাস্টারকার্ডের মতো জনপ্রিয় পেমেন্ট প্রসেসরগুলি সন্তুষ্ট করার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক বা এনএসএফডাব্লু সামগ্রীর সাথে প্রচুর পরিমাণে শিরোনাম তালিকাভুক্ত করে, সেন্সরশিপের উদ্বেগজনক নজির স্থাপনের সমালোচনা করে। আপাতত, স্টোর পৃষ্ঠা পুনরায় নকশা এখনও একটি অংশ বাষ্প ক্লায়েন্ট বিটাযেখানে আপনি চূড়ান্ত চেহারাটি গঠনে সহায়তা করতে প্রতিক্রিয়া জমা দিতে পারেন।