স্টিলাররা প্রাক্তন ইউএফএল ডিফেন্ডারকে স্বাক্ষর করে

পিটসবার্গ স্টিলাররা তাদের প্রতিভা অর্জনে কোনও পাথর ছাড়ছে না।
এমনকি তারা ইউএফএল -এ ডুবছে।
ইউএফএল নিউজরুমের জেমস লারসেনের মতে, স্টিলাররা প্রতিরক্ষামূলক শেষ কেনি উইলেকসে স্বাক্ষর করেছে।
“উইলেকস মিশিগানে একটি দুর্দান্ত ইউএফএল প্রচার শুরু করছেন, তার নামে 31 টি ট্যাকলস, 4 টি বস্তা এবং 28 কিউবি চাপ নিয়ে।
এটি উইলকের পক্ষে এনএফএল -এ সফল হওয়ার আরেকটি সুযোগ হবে।
মিনেসোটা ভাইকিংস তাকে 2020 এনএফএল খসড়ার সপ্তম রাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিল।
তিনি তাদের 53 সদস্যের রোস্টার তৈরি করতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি অনুশীলন স্কোয়াডে থাকতে পারেন এবং তারপরে 2021 সালে ছয়টি খেলায় খেলেন।
তিনি 18 টি সম্মিলিত ট্যাকলস (11 একক), ক্ষতির জন্য দুটি ট্যাকল, সাতটি কিউবি হিট এবং 2.5 বস্তা লগ করেছেন।
ভাইকিংস তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং তিনি মিশিগান প্যান্থারদের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন।
ইউএফএলে তাঁর সংখ্যাগুলি এই মৌসুমে নয়টি খেলায় 31 টি ট্যাকল, 28 টি মোট চাপ এবং চারটি বস্তা সহ অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল।
তবুও, তিনি পিটসবার্গের জন্য 53 সদস্যের রোস্টার তৈরি করতে খুব কঠিন সময় কাটাবেন।
দলটি পাসের রুশার টিজে ওয়াট, অ্যালেক্স হাইস্মিথ, নিক হার্বিগ এবং জ্যাক সাওয়ের সবাইকে রোস্টারটিতে লক করে রেখে প্রতিরক্ষায় সজ্জিত।
উইলেকসের সম্ভবত চূড়ান্ত পূর্বসূরী খেলায় নিজের জন্য মামলা করার এবং একটি মামলা করার সুযোগ থাকবে, এমনকি যদি এটি কেবল অনুশীলন স্কোয়াডে কোনও জায়গা সুরক্ষিত করে।
