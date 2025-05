স্ট্যাটিক সাইট কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস ব্যবহার করে

বন্ধুরা, আমি ক শালীন স্ট্যাটিক সাইটগুলির জন্য কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম … ঠিক আছে, যতক্ষণ না আমরা সকলেই তাদের “স্ট্যাটিক সাইটগুলি” বলেছি, সত্যই।

আমি জানি, আমি জানি: একটি আছে টন কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বিকল্পগুলি উপলভ্য, এবং আমি বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করার সময়, আসলে কোনওটিই হয়নি একতুমি? অদ্ভুত দামের মডেল, কঠিন কাস্টমাইজেশন, কিছু এমনকি একটি হয়ে ওঠে পুরো ‘নোটার জিনিস পরিচালনা করতে।

এছাড়াও, i সত্যিই সাইট জেনারেটর যেমন বিল্ডিং উপভোগ করুন অ্যাস্ট্রো বা উচ্ছ্বসিততবে বিষয়বস্তু পরিচালনার মাধ্যম হিসাবে মার্কডাউনকে পিচিং করা অনেক “অ-প্রযুক্তিবিদ” লোকদের জন্য কম-আদর্শ।

বিষয়বস্তু পরিচালনা সিস্টেমের জন্য কয়েকটি প্রত্যাশা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

ব্যবহার করা সহজ: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, আপনি কেন প্রথম স্থানে একটি সামগ্রী পরিচালনা সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন।

ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা: দেখুন, আমি কেবল কিছু এইচটিএমএল আপডেট করার চেষ্টা করছি, আমি ডাটাবেস টেবিলগুলি সম্পর্কে খুব বেশি ভাবতে চাই না।

সহযোগিতা: সিএমএস সরঞ্জামগুলি যখন একাধিক অবদানকারী একসাথে কাজ করে তখন সবচেয়ে ভাল কাজ করে, এমন অবদানকারীরা যারা সম্ভবত মার্কডাউন বা গিথুব জানেন না।

কাস্টমাইজযোগ্য: কোনও ওয়েবসাইট একই নয়, সুতরাং আমাদের বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীর জন্য কাস্টম ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।

দাবির ভয়াবহ দীর্ঘ তালিকা নয়, আমি বলব; মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত, এমনকি। এজন্য আমি আবিষ্কার করে খুশি ছিলাম পৃষ্ঠা সিএমএস।

নিজস্ব হোম পৃষ্ঠা অনুসারে, পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস হ’ল “স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটরগুলির জন্য নো-ঝামেলা সিএমএস”, এবং আমি এটি প্রমাণ করব। পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস মূলত একক বিকাশকারী দ্বারা বিকাশ করা হয়েছে, রোনান বেন্ডতবে এটি ওপেন সোর্স, এবং টান অনুরোধগুলি গ্রহণ করা গিরুব।

অন্যান্য সিএমএস সরঞ্জাম এবং একটি একক কনফিগারেশন ফাইলে পাওয়া প্রচুর “ভাল অংশ” গ্রহণ করা, পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস জিনিসগুলিকে একটি স্লিক ইউজার ইন্টারফেসের সাথে একত্রিত করে।

পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস কাস্টমাইজেশনের জন্য প্রচুর বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করে, আপনি আপলোড করতে পারেন মিডিয়াসম্পাদনাযোগ্য ফাইলগুলি তৈরি করুন এবং সামগ্রীর সম্পূর্ণ সংগ্রহ তৈরি করুন। এছাড়াও, সামগ্রীতে বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ক্ষেত্র থাকতে পারে, ডকস পরীক্ষা করুন সমর্থিত ধরণের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য, পাশাপাশি সম্পূর্ণরূপে কাস্টম ক্ষেত্র।

আপনার গিট সংগ্রহস্থলের অভ্যন্তরে ফ্ল্যাট ফাইল হিসাবে সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয় বলে চিন্তার জন্য সত্যিই কোনও “পিছনের প্রান্ত” নেই। পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস লোকেরা রেপোর মধ্যে সামগ্রী পরিচালনা করার ক্ষমতা সরবরাহ করে, আসলে কীভাবে গিট ব্যবহার করতে হয় তা জানার প্রয়োজন ছাড়াই এবং আমি মনে করি এটি ঝরঝরে।

ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ দুটি উপায়ে কাজ করে: অবদানকারীরা গিটহাব অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে লগ ইন করতে পারেন, বা অবদানকারীদের ইমেলের মাধ্যমে আমন্ত্রিত করা যেতে পারে, যেখানে তারা একটি পাসওয়ার্ড-কম, “ম্যাজিক-লিংক,” লগইন ইউআরএল পাবেন। এটি দুর্দান্ত, কারণ গিটহাব অ্যাকাউন্টগুলি দেব বিশ্বের বাইরে কম সাধারণ, মর্মাহত, আমি জানি।

ওহ, এবং পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস একটি আছে খুব সস্তা প্রবেশের জন্য বাধা, যেমন এটি ব্যবহার বিনামূল্যে।

আমি একটি তৈরি করেছি গিটহাবের উপর সংগ্রহস্থল অ্যাস্ট্রো এবং পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস সহ অ্যাস্ট্রোর ডিফল্ট ব্লগ স্টার্টার ব্যবহার করে এবং এটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য করে তোলে, তাই ক্লোন এবং অনুসরণ করতে নির্দ্বিধায়।

আমি অ্যাস্ট্রোর ভক্ত হয়েছি কিছুক্ষণের জন্যএবং পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস অ্যাস্ট্রোর সামগ্রী সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ভাল কাজ করে। সামগ্রী সংগ্রহগুলি অ্যাস্ট্রো জুড়ে সহজেই ডেটা গ্লোবগুলি উপলভ্য করে তোলে, যাতে আপনি অ্যাস্ট্রো পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সামগ্রী হাইড্রেট করতে পারেন। এই ডেটাগুলির গ্লোবগুলি বিভিন্ন উত্স যেমন তৃতীয় পক্ষের এপিআই থেকে হতে পারে তবে সাধারণত মার্কডাউন ফাইলগুলির ডিরেক্টরি হিসাবে। অনুমান করুন সিএমএস আসলে কোন পৃষ্ঠাগুলিতে ভাল? মার্কডাউন ফাইলগুলির ডিরেক্টরি পরিচালনা করাআর!

সামগ্রী সংগ্রহগুলি একটি সংগ্রহ কনফিগারেশন ফাইল দ্বারা সেট আপ করা হয়। চেক আউট src/content.config.ts প্রকল্পে ফাইল, এখানে আমরা নামযুক্ত একটি সামগ্রী সংগ্রহ সংজ্ঞায়িত করছি blog ::

import { glob } from 'astro/loaders'; import { defineCollection, z } from 'astro:content'; const blog = defineCollection({ // Load Markdown in the `src/content/blog/` directory. loader: glob({ base: './src/content/blog', pattern: '**/*.md' }), // Type-check frontmatter using a schema schema: z.object({ title: z.string(), description: z.string(), // Transform string to Date object pubDate: z.coerce.date(), updatedDate: z.coerce.date().optional(), heroImage: z.string().optional(), }), }); export const collections = { blog };

দ্য blog সামগ্রী সংগ্রহ চেক করে /src/content/blog ফাইলগুলির সাথে মেলে ডিরেক্টরি **/*.md ফাইলের ধরণ, মার্কডাউন ফাইল ফর্ম্যাট। দ্য schema সম্পত্তি al চ্ছিক, তবে, অ্যাস্ট্রো সহ সহায়ক প্রকার-চেকিং কার্যকারিতা সরবরাহ করে জডপৃষ্ঠাগুলি দ্বারা সংরক্ষণ করা ডেটা নিশ্চিত করা আপনার অ্যাস্ট্রো সাইটে প্রত্যাশিত হিসাবে কাজ করে।

ঠিক আছে, এখন যে অ্যাস্ট্রো জানেন কোথায় কোথায় সন্ধান করবেন blog সামগ্রী, আসুন সিএমএস কনফিগারেশন ফাইলটি একবার দেখে নেওয়া যাক, .pages.config.yml ::

content: - name: blog label: Blog path: src/content/blog filename: '{year}-{month}-{day}-{fields.title}.md' type: collection view: fields: (heroImage, title, pubDate) fields: - name: title label: Title type: string - name: description label: Description type: text - name: pubDate label: Publication Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: updatedDate label: Last Updated Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: heroImage label: Hero Image type: image - name: body label: Body type: rich-text - name: site-settings label: Site Settings path: src/config/site.json type: file fields: - name: title label: Website title type: string - name: description label: Website description type: string description: Will be used for any page with no description. - name: url label: Website URL type: string pattern: ^(https?:\/\/)?(www\.)?(a-zA-Z0-9.-)+\.(a-zA-Z){2,}(\/(^\s)*)?$ - name: cover label: Preview image type: image description: Image used in the social preview on social networks (e.g. Facebook, Twitter...) media: input: public/media output: /media

সেখানে অনেক কিছু চলছে, তবে ভিতরে content বিভাগ, আসুন জুম ইন করুন blog অবজেক্ট।

- name: blog label: Blog path: src/content/blog filename: '{year}-{month}-{day}-{fields.title}.md' type: collection view: fields: (heroImage, title, pubDate) fields: - name: title label: Title type: string - name: description label: Description type: text - name: pubDate label: Publication Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: updatedDate label: Last Updated Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: heroImage label: Hero Image type: image - name: body label: Body type: rich-text

আমরা ব্যবহার করে মার্কডাউন ফাইলগুলি সংরক্ষণ করতে চাই ডিরেক্টরিটিতে পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস নির্দেশ করতে পারি path সম্পত্তি, এটি মেলে /src/content/blog/ অবস্থান অ্যাস্ট্রো সামগ্রী সন্ধান করে।

path: src/content/blog

জন্য filename পৃষ্ঠাগুলি যখন সিএমএস সামগ্রী সংগ্রহের ডিরেক্টরিতে ফাইলটি সংরক্ষণ করে তখন আমরা ব্যবহারের জন্য একটি প্যাটার্ন টেম্পলেট সরবরাহ করতে পারি। এই ক্ষেত্রে, এটি ফাইলের তারিখের ব্যবহার করছে year , month এবং day পাশাপাশি ব্লগ আইটেমের শিরোনাম, ব্যবহার করে fields.title শিরোনাম ক্ষেত্রটি উল্লেখ করতে। ফাইলের নাম হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে কাস্টমাইজডআপনার দৃশ্যের ফিট করতে।

filename: '{year}-{month}-{day}-{fields.title}.md'

দ্য type সম্পত্তি পৃষ্ঠাগুলি সিএমএসকে বলে যে এটি একক সম্পাদনাযোগ্য ফাইলের পরিবর্তে ফাইলগুলির সংগ্রহ (আমরা এক মুহুর্তে এটি পৌঁছে যাব)।

type: collection

আমাদের অ্যাস্ট্রো সামগ্রী সংগ্রহের কনফিগারেশনে, আমরা আমাদের সংজ্ঞায়িত করি blog ফাইলগুলিতে মেটা ডেটার কয়েকটি বিট যেমন রয়েছে এমন প্রত্যাশা সহ সংগ্রহ: যেমন: title , description , pubDate এবং আরও কয়েকটি সম্পত্তি।

আমরা আমাদের পৃষ্ঠাগুলি সিএমএসে সেই প্রয়োজনীয়তাগুলি আয়না করতে পারি blog সংগ্রহ হিসাবে fields । আপনি যে ধরণের ডেটা সংগ্রহ করতে চাইছেন তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্র কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। এখানে, আমি অ্যাস্ট্রো ব্লগ স্টার্টারে পাওয়া ডিফল্ট মার্কডাউন ফ্রন্টমেটারের সাথে এই ক্ষেত্রগুলির সাথে মিলেছি।

fields: - name: title label: Title type: string - name: description label: Description type: text - name: pubDate label: Publication Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: updatedDate label: Last Updated Date type: date options: format: MM/dd/yyyy - name: heroImage label: Hero Image type: image - name: body label: Body type: rich-text

এখন, প্রতিবার আমরা একটি নতুন তৈরি করি blog পৃষ্ঠাগুলি সিএমএসে আইটেম, আমরা এস্ট্রোর জন্য প্রত্যাশিত স্কিমার সাথে মেলে এই ক্ষেত্রগুলির প্রতিটি পূরণ করতে সক্ষম হব।

সামগ্রী সংগ্রহগুলি বাদ দিয়ে পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস আপনাকে সম্পাদনাযোগ্য ফাইলগুলি পরিচালনা করতে দেয় যা বিভিন্ন জিনিসের জন্য দরকারী: সাইটের প্রশস্ত ভেরিয়েবল, বৈশিষ্ট্যযুক্ত পতাকা বা এমনকি সম্পাদনাযোগ্য নেভিগেশন।

একবার দেখুন site-settings অবজেক্ট, এখানে আমরা সেট করছি type যেমন file এবং path ফাইলের নাম অন্তর্ভুক্ত site.json ।

- name: site-settings label: Site Settings path: src/config/site.json type: file fields: - name: title label: Website title type: string - name: description label: Website description type: string description: Will be used for any page with no description. - name: url label: Website URL type: string pattern: ^(https?:\/\/)?(www\.)?(a-zA-Z0-9.-)+\.(a-zA-Z){2,}(\/(^\s)*)?$ - name: cover label: Preview image type: image description: Image used in the social preview on social networks (e.g. Facebook, Twitter...)

আমি অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রগুলি হ’ল সাইট-প্রশস্ত সেটিংস যেমন সাইটের মতো title , description , url এবং cover চিত্র।

চিত্রগুলির কথা বলতে গেলে, আমরা পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস বলতে পারি যেখানে ছবি এবং ভিডিওর মতো মিডিয়া সংরক্ষণ করতে হবে।

media: input: public/media output: /media

দ্য input সম্পত্তি কোথায় ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে /public/media আমাদের প্রকল্পের মধ্যে ডিরেক্টরি।

দ্য output সম্পত্তি হ’ল একটি সহায়ক ছোট বৈশিষ্ট্য যা সুবিধাজনকভাবে ফাইল পাথকে প্রতিস্থাপন করে, বিশেষত এমন সরঞ্জামগুলির জন্য যা নির্দিষ্ট কনফিগারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাস্ট্রো ব্যবহার করে দ্রুত হুডের নীচে, এবং ভাইট ইতিমধ্যে সম্পর্কে জানে public ডিরেক্টরি এবং অভিযোগ করে যদি এটি ফাইল পাথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরিবর্তে, আমরা সেট করতে পারি output সম্পত্তি তাই পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ থেকে শুরু করে চিত্রের পথের অবস্থানগুলি নির্দেশ করবে /media পরিবর্তে ডিরেক্টরি।

আমি কী বলতে চাইছি তা দেখতে, পরীক্ষার পোস্টটি দেখুন src/content/blog/ ফোল্ডার:

--- title: 'Test Post' description: 'Here is a sample of some basic Markdown syntax that can be used when writing Markdown content in Astro.' pubDate: 05/03/2025 heroImage: '/media/blog-placeholder-1.jpg' ---

দ্য heroImage এখন সম্পত্তি সঠিকভাবে নির্দেশ করে /media/... পরিবর্তে /public/media/... ।

যতদূর কনফিগারেশন সম্পর্কিত, পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস প্রয়োজনীয় হিসাবে সহজ বা জটিল হতে পারে। আপনি প্রয়োজনীয় হিসাবে অনেকগুলি সংগ্রহ বা সম্পাদনাযোগ্য ফাইল যুক্ত করতে পারেন, পাশাপাশি প্রতিটি ধরণের সামগ্রীর জন্য ক্ষেত্রগুলি কাস্টমাইজ করতে পারেন। এটি আপনাকে সাইট তৈরি করতে অনেক নমনীয়তা দেয়!

এখন আমাদের অ্যাস্ট্রো সাইট সেট আপ আছে এবং একটি .pages.config.yml ফাইল, আমরা আমাদের সাইটটি পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস অনলাইন অ্যাপের সাথে সংযুক্ত করতে পারি। বিকাশকারী হিসাবে যিনি সংগ্রহস্থল নিয়ন্ত্রণ করেন, ব্রাউজ করুন https://app.pagescms.org/ এবং আপনার গিটহাব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সাইন ইন করুন।

আপনাকে অনুমতি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা উচিত, আপনাকে সমস্ত ভাণ্ডার বা নির্দিষ্টগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়ার মধ্যে বেছে নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি কেবল একটি একক সংগ্রহস্থলে অ্যাক্সেস দিতে বেছে নিয়েছি, যা এই ক্ষেত্রে আমার astro-pages-cms-template রেপো

রেপোতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করার পরে, পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস অ্যাপ্লিকেশনটিতে ফিরে যান, যেখানে আপনি আপনার প্রকল্পটি “একটি প্রকল্প খুলুন” শিরোনামের অধীনে তালিকাভুক্ত দেখতে পাবেন।

ওপেন লিঙ্কটি ক্লিক করা আপনাকে ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা আমাদের সাইটে আপডেট করতে সক্ষম হব।

আমাদের সাইটের ড্যাশবোর্ডটি একবার দেখে নিই, আমরা কিছু পরিচিত জিনিস সহ বাম দিকে একটি নেভিগেশন দেখতে পাব।

ব্লগ আমরা যে সংগ্রহটি সেট আপ করেছি .pages.config.yml ফাইল, এটিই হবে যেখানে আমরা ব্লগে নতুন এন্ট্রি যুক্ত করতে পারি।

সাইট সেটিংস সাইট-প্রশস্ত ভেরিয়েবলগুলিতে পরিবর্তন আনতে আমরা যে সম্পাদনাযোগ্য ফাইলটি ব্যবহার করছি।

মিডিয়া যেখানে আমাদের চিত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী বেঁচে থাকবে।

সেটিংস এমন একটি জায়গা যেখানে আমরা আমাদের সম্পাদনা করতে সক্ষম হব .pages.config.yml সরাসরি ফাইল।

সহযোগী আমাদের অন্যান্য লোকদের সাইটে সামগ্রী অবদান রাখতে আমন্ত্রণ জানাতে দেয়।

আমরা ক্লিক করে একটি নতুন ব্লগ পোস্ট তৈরি করতে পারি এন্ট্রি যোগ করুন উপরের ডানদিকে বোতাম

এখানে আমরা আমাদের ব্লগের সামগ্রীর জন্য সমস্ত ক্ষেত্র পূরণ করতে পারি, তারপরে হিট করুন সংরক্ষণ করুন বোতাম

সংরক্ষণের পরে, পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস মার্কডাউন ফাইল তৈরি করবে, ফাইলটি যথাযথ ডিরেক্টরিতে সঞ্চয় করবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের সংগ্রহস্থলে পরিবর্তনগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবে। এইভাবে পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস আমাদের সরাসরি গিট ব্যবহার করার প্রয়োজন ছাড়াই আমাদের সামগ্রী পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

আপনার পছন্দের পরিষেবা সরবরাহকারীর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় মোতায়েন সেট আপ করা কেবলমাত্র বাকি জিনিসটি। নেটলাইফ, ক্লাউডফ্লেয়ার পৃষ্ঠাগুলি এবং ভার্সেলের মতো সরবরাহকারীদের সাথে অ্যাস্ট্রোর সংহতকরণ রয়েছে তবে আপনি যে কোনও জায়গায় হোস্ট করা যেতে পারে node অ্যাপ্লিকেশন।

অ্যাস্ট্রো সাধারণত তৈরি করতে খুব দ্রুত (ভাইটের জন্য ধন্যবাদ), তাই সাইট আপডেটগুলি হবে না তাত্ক্ষণিকতারা এখনও মোতায়েনের জন্য মোটামুটি দ্রুত হবে। যদি আপনার সাইটটি সম্পূর্ণ স্থির সাইটের পরিবর্তে অ্যাস্ট্রোর সার্ভার-সাইড রেন্ডারিং ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করার জন্য সেট আপ করা হয় তবে পরিবর্তনগুলি মোতায়েন করা আরও দ্রুত হতে পারে।

মোড়ানো আপ

ব্যবহার একটি টেমপ্লেট রেফারেন্স হিসাবে, আমরা পৃষ্ঠাগুলি সিএমএসের পাশাপাশি অ্যাস্ট্রো সামগ্রী সংগ্রহগুলি কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখেছি। আমরা কীভাবে আমাদের প্রকল্পের সংগ্রহস্থলকে পৃষ্ঠাগুলি সিএমএস অ্যাপের সাথে সংযুক্ত করতে এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কীভাবে সামগ্রী আপডেট করতে হয় তাও শিখেছি। অবশেষে, আপনি যদি সক্ষম হন তবে একটি স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা সেট আপ করতে ভুলবেন না, তাই সামগ্রী দ্রুত প্রকাশ করে।