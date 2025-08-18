স্ট্যানলি টুকির আন্ডাররেটেড নেটফ্লিক্স সিরিজ, ইনসাইড ম্যান, এখনও তাঁর সেরা ভূমিকা

স্ট্যানলি টুকির এস ভিতরে মানুষতার অন্যতম সেরা টিভি শো, সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও শ্রোতারা টুকিকে অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে ক্ষুধা গেমস‘কাস্ট, যেখানে তিনি অনুষ্ঠানের ক্যারিশম্যাটিক মাস্টার, সিজার ফ্লিকারম্যান, স্ট্যানলির ভূমিকা পালন করেছেন ভিতরে মানুষ এটি তিনি অবিশ্বাস্য অভিনেতার সত্যিকারের প্রমাণ।
স্ট্যানলি টুকির অভিনয় কেরিয়ার 1982 সালে শুরু হয়েছিল। শান খেলা থেকে, টেসের (চের) দীর্ঘকালীন সেরা বন্ধু ইন বার্লেস্কএকজন সহায়ক পিতা ডিলের ভূমিকা গ্রহণ করা সহজ কটুকি তাঁর পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে দুর্দান্ত সিনেমা এবং টিভি শোতে হাজির হয়েছেন। যদিও সমস্ত অভিনয় প্রকল্পগুলি টুকি তার ক্যারিয়ারে এখনও পর্যন্ত একটি অংশ হয়ে গেছে, এটিই ভিতরে মানুষ এটি তার সেরা কাজ হিসাবে শীর্ষ স্থান নেয়।
স্ট্যানলি টুকি নেটফ্লিক্সের ইনসাইড ম্যানে একটি দার্শনিক খুনি চরিত্রে অভিনয় করেছেন
স্টিভেন মোফাত দ্বারা নির্মিত, ভিতরে মানুষ স্ট্যানলি টুকি জেফারসন গ্রিফের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, একজন অপরাধ বিশেষজ্ঞ এবং মৃত্যুদণ্ডে দোষী সাব্যস্ত খুনি। স্ত্রীকে হত্যার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করার আগে তাঁর কাজের প্রকৃতির কারণে, গ্রিফ এখনও আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ করা হয়। টুকির গ্রিফ একটি শার্লক হোমস-এস্কে চরিত্র যার উজ্জ্বল মন কিছুই মিস করে না বলে মনে হয়।
একটি ভয়াবহ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, এটি ভুলে যাওয়া সহজ যে টুকির চরিত্রটি আসলে একটি খলনায়ক। এটি, অংশ হিসাবে, এটি ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং কেবল নৈতিক মূল্য রয়েছে এমন মামলায় কাজ করার জন্য তাঁর দৃ determination ় সংকল্প, যা দেখায় যে তিনি একজন অবিশ্বাস্যভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি, যার সিদ্ধান্তগুলি তাকে নিজের আলাদা দিক দেখতে পরিচালিত করেছে।
ইনসাইড ম্যান প্রমাণ যে স্ট্যানলি টুকির আরও ভিলেন খেলতে হবে
জেফারসন শোকের ভূমিকা নেওয়ার 16 বছর আগে স্ট্যানলি টুকি প্রতিপক্ষ জর্জ হার্ভে হিসাবে উজ্জ্বল ছিলেন সুন্দর হাড়। তবে এটা ভিতরে মানুষ এটি সত্যই প্রমাণ করে যে টুকি, যদিও কৌতুক চরিত্রে দুর্দান্ত, আরও ভিলেন বাজানো উচিত। টুকি গ্রিফ হিসাবে দেখার জন্য একটি আনন্দ কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কী তার চরিত্রটিকে টিক দিয়েছে।
গ্রিফ একজন বহুমুখী নায়ক যিনি তিনি কে হচ্ছেন সে সম্পর্কে আশ্বাস দেওয়া হয় কারণ তিনি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ অপরাধ করেছিলেন। পরিবর্তে তাকে লেনদেন করার পরিবর্তে, তিনি নিজের বিরক্তিকর অংশগুলি এমন একটি শান্তির সাথে গ্রহণ করেন যা মাঝে মাঝে শীতল হতে পারেবিশেষত কারণ তার নির্মমভাবে খুন হওয়া স্ত্রীর কথা বলার সময় তিনি কতটা বিচ্ছিন্ন হতে পারেন।
কেন ভিতরে মানুষ এত আন্ডাররেটেড
67% পচা টমেটো স্কোর সহ, ভিতরে মানুষ নেটফ্লিক্সের সম্ভবত সবচেয়ে আন্ডাররেটেড শোগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি লজ্জাজনক কারণ এটিতে বেশ কয়েকটি হাইলাইট রয়েছে যা এটি ঘরানার অন্যান্য সিরিজ থেকে পৃথক করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সিরিজটির যদি রোটেন টমেটোতে উচ্চতর রেটিং থাকে তবে এটি যথাযথভাবে প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জন করতে পারত।
ভিতরে মানুষ এটি একটি সংক্ষিপ্ত এবং কখনও কখনও নিরবচ্ছিন্ন সিরিজ যা নৈতিকতাগুলি বিচ্ছিন্ন করে এবং লোকেরা যখন নিজেকে কোনও কোণে খুঁজে পায় তখন কী সক্ষম হয়। থ্রিলার সত্যই মানব মানসিকতায় ডুবে যায় এবং খারাপ দিনটি আরও খারাপ সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করার সময় কেউ কী করবে তা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।
ভিতরে মানুষ কোনওভাবেই প্রচার নয়, বা এটি অত্যধিক জটিল ভিত্তি বৈশিষ্ট্যযুক্তও নয়। পরিবর্তে, নেটফ্লিক্সের অন্যতম সেরা ব্রিটিশ শো একটি সাধারণ গল্পের সাথে উত্তেজনা তৈরি করে যা দেখায় যে ভাল এবং খারাপের মধ্যে একটি পাতলা রেখা রয়েছে। শোটি মুষ্টিমেয় রহস্য সরবরাহ করে যা দর্শকদের নিযুক্ত রাখবে, তবে এটি ভিতরে মানুষমানব মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে ভাষ্য যা এটিকে একটি মাস্টারপিস করে তোলে।
ভিতরে মানুষ
- প্রকাশের তারিখ
-
2022-2022-00-00
- লেখক
-
স্টিভেন মোফাত