স্ট্যানোভস্কি স্বীকারোক্তিতে যাবেন? শপথের ব্যাকস্টেজ -ইন

জিরো চ্যানেলটি পোল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হিসাবে করল নওরোকিতে শপথ করার দিন ব্যাকস্টেজ থেকে একটি চলচ্চিত্র উপস্থাপন করেছে। রেকর্ডিংয়ের আকর্ষণীয় টুকরোগুলির অভাব নেই যা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোণ থেকে নতুন রাষ্ট্রের প্রধানকে দেখায়। আমরা নির্বাচন প্রচারের সময় ক্রজিসটফ স্টানস্কির প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অন্যদের মধ্যে শিখি। একটি গল্প সিনেটের ডেপুটি মার্শাল ম্যাগডালেনা বিজাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যিনি এই বছরের নির্বাচনে বর্তমান রাষ্ট্রপতির সাথেও অংশ নিয়েছিলেন।
সংসদীয় ভাষণ দ্বারা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতির প্রস্তুতি থেকে ছবি দিয়ে ছবিটি শুরু হয়েছিল। মেক-আপ প্রস্তুত করার সময়, করল নওরোকি শূন্য চ্যানেল সাংবাদিকের দিকে ফিরে গেলেন যিনি এই উপাদানটি উপলব্ধি করছিলেন।
স্বীকারোক্তি
আপনি কি জানেন না যে তিনি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছেন?
নওরোকি জিজ্ঞাসা করলেন।
তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমি যদি রাষ্ট্রপতি হয়ে যাই তবে তিনি স্বীকারোক্তিতে যাবেন। আমি ফোন করেছি যে তাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হয়েছিল। (…) আমি যেতে দেব না
– রাষ্ট্রপতি এলেক্ট।
ছবিতে আমরা সেজমের প্রেসিডিয়ামের সাথে একটি বৈঠকও দেখতে পাই, যেখানে কারোল নওরোকি ম্যাগডালেনা বিবেজাতকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বা শেষ প্রশিক্ষণের পরে ব্যথা করেছেন।
