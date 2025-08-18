স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এআই-চালিত জালিয়াতির উপর অ্যালার্ম উত্থাপন করে

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তার ক্লায়েন্টদের “স্পুফিং” কেলেঙ্কারীগুলির উত্থানের বিষয়ে সতর্ক করেছে, যেখানে জালিয়াতিরা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশে এআই-উত্পাদিত ভয়েস এবং ই-মেইল ব্যবহার করে।
“এই কেলেঙ্কারীগুলি গ্রাহকদের সনাক্ত করা ক্রমশ কঠিন, কারণ কল এবং ই-মেইলগুলি তাদের ব্যাংকের বৈধ যোগাযোগের বিবরণ থেকে আসে বলে মনে হয়,” ব্যাংক সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে।
“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশের সাথে আমরা স্পুফিং কৌশলগুলিতে একটি উদ্বেগজনক বর্ধন দেখেছি,” ব্যাংকের জালিয়াতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রধান এথালি খান বলেছেন। “বর্তমান কেলেঙ্কারীগুলি আগের চেয়ে আরও বাস্তব দেখায় এবং শোনাচ্ছে।”
জালিয়াতিরা এআই ব্যবহার করছে ভয়েস ক্লোনিং, ডিপফেক ভিডিও, চ্যাটবটস এবং এআই-উত্পাদিত ফিশিং ই-মেইলগুলির মতো উন্নত প্রযুক্তিগুলিতে অ্যাক্সেস করতে এআই ব্যবহার করছে। এটি ভোক্তাদের সচেতনতাকে আগের চেয়ে আরও সমালোচিত করে তোলে, খান বলেছিলেন।
স্পুফিং একটি প্রতারণামূলক কৌশল যেখানে অপরাধীরা কলার আইডি বা ই-মেইল ঠিকানাগুলি বৈধ বলে মনে করার জন্য ব্যাংকের মতো বিশ্বস্ত সত্তাগুলিকে ছদ্মবেশ ধারণ করে, ব্যাংক বলেছে। এবং এটি “ভিশিং” কেলেঙ্কারীগুলির সাথে একত্রিত হচ্ছে, যেখানে অপরাধীরা গ্রাহকদের একটি বৈধ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক নম্বর বলে মনে হচ্ছে তা ব্যবহার করে কল করে।
“কলটি একটি আসল ব্যাংকের মিথস্ক্রিয়াটির সুর এবং কাঠামোর নকল করে, প্রায়শই স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা প্রশ্ন এবং অস্বীকৃতি সহ। বিশ্বাস তৈরি করতে, স্ক্যামাররা জন্মের তারিখ, ঠিকানা বা অ্যাকাউন্টের ধরণের মতো ব্যক্তিগত বিবরণ উল্লেখ করতে পারে This এই তথ্যটি নিরীহ মনে হতে পারে তবে এটি বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।”
‘শান্ত থাকুন’
“সাধারণত, কলার দাবি করে যে কোনও পরিষেবা অফার সম্পর্কে কল করা বা গ্রাহকের ব্যাংকিং প্রোফাইলে সনাক্ত করা সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপকে বৈধতা দেওয়ার জন্য, যেমন তাদের যোগাযোগের বিবরণে অননুমোদিত পরিবর্তনগুলি। আতঙ্ক একবারে সেট হয়ে গেলে তারা গ্রাহকদের একটি ‘নিরাপদ’ অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করতে বলার মতো জাল সমাধান সরবরাহ করে, একটি কিউআর কোড স্ক্যান করে, বা এক-সময় অর্থের মতো তথ্য ভাগ করে নেওয়া হয়, বা তাত্ক্ষণিক অর্থ, এটি অর্থের সময়, বা তাত্পর্যপূর্ণ তথ্য বা তাত্ক্ষণিক পিন বা তাত্পর্যপূর্ণ পিন বা তাত্ক্ষণিক পিনস বা তাত্ক্ষণিক পিনস।
“ফিশিং ই-মেইলগুলি কোনও ব্যাংকের কর্মচারীর কাছ থেকে বৈধ ই-মেইল থেকে এসেছে এবং ব্যাংকের ব্র্যান্ডিংয়ের প্রতিলিপি তৈরি করেছে বলে মনে হয় These এই বার্তাগুলি প্রায়শই গ্রাহকদের দ্রুত অভিনয়ের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য একটি জরুরি, হুমকিযুক্ত সুর ব্যবহার করে।
“সাধারণত এই ই-মেইলে এম্বেড করা লিঙ্কগুলি, সংযুক্তি, আইকন বা কিউআর কোডগুলিতে লুকানো ম্যালওয়্যার। এই উপাদানগুলি ক্লিক করা বা স্ক্যান করা কোনও গ্রাহকের ডিভাইসে ক্ষতিকারক সফ্টওয়্যার ইনস্টল করতে পারে বা লগইন শংসাপত্রগুলি এবং কার্ডের বিশদগুলি চুরি করার জন্য ডিজাইন করা বৈধ চেহারার জাল ওয়েবসাইটগুলিতে তাদের পুনঃনির্দেশ করতে পারে”
কি করতে হবে না
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক তার ক্লায়েন্টদের সতর্ক করেছে না থেকে:
- নির্দেশে অন্য অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করুন। আপনার ব্যাংক আপনার জড়িততা ছাড়াই আপনার তহবিলগুলি সুরক্ষিত করতে পারে।
- অন্য কারও অনুরোধে তাত্ক্ষণিক অর্থ ভাউচার তৈরি করবেন না। প্রমাণীকরণের জন্য লেনদেনের প্রয়োজন হয় না।
- লিঙ্কগুলি, আইকনগুলি ডাউনলোড করুন, সংযুক্তিগুলি ডাউনলোড করুন বা পাঠ্য বা ই-মেইলগুলি থেকে কিউআর কোডগুলি স্ক্যান করবেন না। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এগুলি ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরণ করে না।
এটি বলেছে যে ব্যাংক ক্লায়েন্টদের উচিত কখনও না::
- লগইন বিশদ, কার্ডের মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, সিভিভি (আপনার কার্ডের পিছনে তিনটি সংখ্যা), ওটিপি বা এটিএম পিন ভাগ করুন।
- আপনার বিনিয়োগের মতো বা যেখানে আপনি অন্যান্য আর্থিক পণ্যগুলি ধারণ করেন এমন আর্থিক তথ্য প্রকাশ করুন।
- আপনার অ্যাকাউন্টের বিশদ প্রকাশ করুন। আপনি অজান্তেই অর্থ খচ্চর হয়ে উঠতে পারেন।
“জালিয়াতি ব্যাপক এবং ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় C না করতে এবং কি না ভাগ করে নেওয়ার জন্য, ”স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বলেছে। © 2025 নিউজসেন্ট্রাল মিডিয়া
