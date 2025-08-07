‘স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস’ এ, বন্ধুদের মধ্যে একটি সামান্য ট্রমা বন্ধন কী?

স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস‘তৃতীয় মরসুমে কিছুটা বিশ্রী সুরের সমস্যা রয়েছে। ইতিমধ্যে চারটি পর্ব জুড়ে, আমরা খুব মারাত্মক পরিস্থিতি (এখানে একটি জঞ্জাল আক্রমণ, সেখানে একটি জম্বি প্রাদুর্ভাব) থেকে হালকা হৃদয়গ্রাহী নির্লজ্জতা (এখানে ট্রেলেনের সাথে একটি মুখোমুখি, সেখানে একটি হলোডেক হত্যার রহস্য) থেকে পর্ব থেকে পর্বের পর্ব থেকে এপিসোড পরিবর্তন করেছি। এমনকি এই পৃথক এপিসোডগুলি পুরোপুরি বিভিন্ন ডিগ্রীতে কাজ করতে পারে নি, এই পিছনে পিছনে এই শোটি কেবল শোকে কিছুটা লক্ষ্যহীন বোধ করতে সত্যই সহায়তা করেছে। সুতরাং যদিও এই সপ্তাহের পর্বটি প্রকৃতপক্ষে আলো থেকে অন্ধকার পর্যন্ত আরও একটি লঞ্চ, এটি যেভাবে এই অন্ধকারকে পরিচালনা করে এই মরসুমের জন্য অনেক আগ্রহী অনুস্মারক মনে হয়: যেটির ক্রুদের ক্রুদের জন্য সত্যিকারের ব্যয় হতে পারে এন্টারপ্রাইজ কি।
প্রাথমিকভাবে, “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” নিজেকে প্রায় সেট করে তোলে যেন এটি মরসুমের এপিসোডিক টোনাল স্যুইচ থেকে ঝাঁকিয়ে পড়েছে – স্পোক এবং লা’আনের মধ্যে গত সপ্তাহের হঠাৎ রোম্যান্সের হঠাৎ সমৃদ্ধি থেকে কিছুটা লাফিয়ে উঠেছে, প্রাথমিক ভিত্তিটি একটি বিশ্রী মিলনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। দ্য এন্টারপ্রাইজ তার সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সহায়তায় ডক্টর কর্বিকে তার পরিষেবাগুলি সরবরাহ করেছে: এমন একটি সিরিজ নিদর্শন যা তাকে একটি প্রাচীন ধ্বংসের অবস্থানে নিয়ে গেছে যা তিনি বিশ্বাস করেন যে অমরত্ব আনলক করার মূল চাবিকাঠি রয়েছে। নার্স চ্যাপেল স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গীকে সহায়তা করতে এসেছিল, পাশাপাশি তরুণ মেডিকেল এনসাইন গাম্বলের (অনিয়মিত মরসুম 3 অতিথি তারকা ক্রিস মায়ার্স) তার সাথে যেতে আগ্রহী খুব প্রথম দূরের মিশন–আরে, কেউ কি তাদের মাথায় একটি অ্যালার্ম বেল বাজছে শুনতে পাচ্ছে?-এই বিশ্রীতাটি এই সত্যটিতে আসে যে অবশ্যই, সুরক্ষা চিফ লা’আন এবং সিনিয়র সায়েন্স অফিসার স্পোক ল্যান্ডিং পার্টির পরামর্শ দিচ্ছেন, যার মধ্যে সম্ভাব্যভাবে জড়িত উহুরা এবং বেটো অর্টিগাসকেও সরকারীভাবে একটি স্টারফ্লিট অ্যাডমিনান্ডা ডকুমেন্টারি রেকর্ডিং শুরু করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে, আমাদের মূল চৌকোটি চিরস্থায়ী অবস্থায় রয়েছে “এটি ঠিক আছে, এটি ঠিক আছে, আমরা সব ঠিক আছি” কারণ তারা ক্রিস্টিন, লা’আন এবং স্পোকের চারপাশে দু’জন সবেমাত্র একে অপরের সাথে সবেমাত্র কথা বলেছে বলে ঘিরে নাচতে চেষ্টা করে। স্পোক একটি খুব নির্দিষ্ট পয়েন্ট তৈরি করে যা তিনি চ্যাপেল এবং কর্বির মিশন থেকে দূরে রাখছেন, এটি জাহাজে থেকে পরিচালনা করছেন এন্টারপ্রাইজ লা’আনের সাথে যখন তারা গাম্বল, উহুরা এবং বেতো পাশাপাশি খননকারের দিকে নেমে যায় এবং এটি স্পষ্ট যে বাতাসে একটি বিশ্রী উত্তেজনা রয়েছে, এটি আবার মূলত হালকাভাবে বাজানো হয়েছে। জড়িত প্রত্যেকেই জানেন যে এটি বিশ্রী এবং অদ্ভুত, তারা কেবল এক ধরণের চায় না বলুন এটি, বিশেষত যখন কর্বির মিশনে প্রচুর চড়েছে (বিশেষত তাই, তিনি স্টারফ্লিটকে সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছুক হওয়ার বিষয়ে চ্যাপেলের সাথে কথা বলার একটি বিষয় তৈরি করেছেন)।
যদিও “ওয়েডিং বেল ব্লুজ” এবং “একটি স্পেস অ্যাডভেঞ্চার আওয়ার” এর মতো বিস্তৃতভাবে হাইজিংকস-ভিত্তিক নয়, এটি সমস্তই মনে হয়, এমনকি এখানে হাতের মিশনের বিস্তৃত গুরুত্ব সহকারে-স্টার ট্রেক এটি কি ফেডারেশনের হাতের বাইরেও সম্ভাব্য বুনো উন্নত প্রযুক্তির সাথে একটি পুরানো সভ্যতার একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপকে ভালবাসে – আমরা এমন একটি পর্বের জন্য রয়েছি সম্পর্কে স্পোক, চ্যাপেল, কর্বি এবং লা’আন এবং বিশেষত প্রথম দুটি, ব্যক্তিগতভাবে তাদের মধ্যে কী চলছে তা সত্ত্বেও পেশাদারভাবে একে অপরের সাথে কাজ করতে শিখছে।
তবে “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” ছুরিটিকে এমন কিছু মুহুর্তে মোচড় দেয় যখন ল্যান্ডিং পার্টিটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে আসে, যখন এনসাইন গাম্বল অন্যথায় অচ্ছুত ধ্বংসাবশেষগুলিতে (সেই অ্যালার্ম বেলটি আবার বেজে ওঠে) তাদের চারপাশে তদন্ত করে (এটি কোনওভাবেই তাদের আঞ্চলিকতাগুলি (এটি) এর সন্ধান করে, (এটি) আপ… এবং এটি বিস্ফোরণছিন্নভিন্ন এবং হিংস্রভাবে এটি দিয়ে গাম্বলের চোখ বিস্ফোরিত।
এটি তাত্ক্ষণিক হরর। দরিদ্র গাম্বলের চিৎকার, তার মেডিকেল ইউনিফর্মের সাদা তার নিজের রক্ত দিয়ে দাগযুক্ত। এগুলি কেবল পোড়া বা অন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্থ নয়; তার চোখ চলে গেলএবং আমরা তাঁর মাথায় রেখে গর্তগুলির ভয়াবহ মাত্রা দেখতে পাই। হঠাৎ করে, দূরের দলে জড়িত রোম্যান্সের সাথে যে হতাশা বা ঘর্ষণ চলছে তা উইন্ডোটির বাইরে রয়েছে: হঠাৎ বিপদের কারণে কোর্বির মিশনে কোনও মোড়ানো না থাকলে লা’আন এবং স্পোক কমপক্ষে বিরতি দেওয়ার জন্য ল্যান্ড এবং স্পোককে কমপক্ষে বিরতি দেওয়ার জন্য গ্রহে নেমে আসে। সমস্ত কিছু আলাদা করে রাখা হয়েছে: এগুলি স্টারফ্লিট অফিসার, এমন একটি পরিস্থিতির সাথে কাজ করে যা দ্রুত দ্রুত চলে গেছে।
ভাল … বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। জিনিসগুলি স্বাভাবিকভাবেই অবিলম্বে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে চলে যায়: স্পোক এবং লা’আনের সাথে এখন বাকি ল্যান্ডিং পার্টিটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে নিজেকে আটকে রেখেছে, একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিংস্রভাবে তাদের এলিয়েন গাইডটি বাষ্পীভূত হওয়ার সময় শিখার সাথে সাথে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে এমন কাউকে দূর করে দেয়। জাহাজে এন্টারপ্রাইজ, এটি দ্রুতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এটি জুয়া খেলার প্রতিরূপ তৈরির ক্ষেত্রে একটি নতুন জোড়া চোখের একটি কেস হতে পারে না এবং আঘাতজনিত আঘাতের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে: কিছু তার দেহের অভ্যন্তরে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এবং জুয়া খেলায় এমনকি বেঁচে আছে কিনা তা থেকে আর বাঁচানো হয় কিনা তা পুরোপুরি আলাদা আলাদা প্রশ্ন এম’বেঙ্গা, পাইক, এবং বাকী ক্রুদের সাথে ডিলিং (ক্যাপ্টেন ব্যাটলকে (ক্যাপ্টেন ব্যাটলকেও (ক্যাপ্টেন ব্যাটলকে ডিলিং করা হয়েছিল ( এন্টারপ্রাইজ তার চলমান চিকিত্সার জন্য – আরও পরে)।
খুব তাড়াতাড়ি, এটি এমন একটি পর্ব হয়ে যায় যা জিজ্ঞাসা করে না, “ওহ হো, একে অপরের সাথে ডেটিং করার কারণে কি এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে এটি কি বিশ্রী হবে?” এবং হঠাৎ এমন একটি হয়ে ওঠে যা জিজ্ঞাসা করে, “এই চরিত্রগুলি কি এ থেকে জীবিত হওয়ার জন্য এটিকে একপাশে রাখতে পারে?” এর উত্তর হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ জড়িত চরিত্রগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সকলকে মূলটিতে উপস্থিত হতে হবে স্টার ট্রেক। তবে এটি “সময়ের লেন্সের মধ্য দিয়ে” থামে না কারণ জিনিসগুলি গ্রহের বাইরে এবং বাইরে উভয়ই অবনতি ঘটাতে পারে বলে কিছু উল্লেখযোগ্যভাবে উপভোগযোগ্য উত্তেজনা থেকে বিরত থাকে। ধ্বংসাবশেষগুলিতে, ক্রমহ্রাসমান দলটি কিছুটা সময়-উইমে প্ল্যানার সুরক্ষার জন্য আরও ধন্যবাদ জানায়, লা’আন এবং চ্যাপেলকে একে অপরকে স্থির করতে বাধ্য করে, স্পোক এবং কর্বিকে স্টারফ্লিটের পরের অবিশ্বাস এবং তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত হ্যাংআপগুলি একে অপরের সাথে আলাদা করে রাখতে এবং তারপরে স্টারফ্লে-অ্যাডজ্যাকেন্টকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে তবে সম্পূর্ণরূপে এডাজেসেন্টকে নিশ্চিত করে।
চালু এবং বাইরে এন্টারপ্রাইজপ্রত্যেকে লক করে রাখে। দূরের দল একে অপরের দিকে ফিরে তাদের ধাঁধা দেয় এবং প্রথম স্থানে ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বের পিছনে কারণটি আবিষ্কার করে, জাহাজে চড়ে, ভেজদা নামক একটি দুষ্টু প্রজাতির একটি প্রাচীন নন -কর্পোরিয়াল সত্তা – এটি পরিষ্কার করে দেয় যে এটি গাম্বলের করদকে চেষ্টা করে এন্টারপ্রাইজটি গ্রহণ করছে এবং গ্রহণ করছে এবং হঠাৎ একটি ফেরাল ব্যাটেল, যিনি তার পরীক্ষামূলক চিকিত্সা দ্বারা একটি সুপ্ত গর্ন-রাগ দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। ডক্টর এমবেঙ্গা ভেজদা (পেলিয়া থেকে একটি ছোট্ট গানপ্লে সহ), গাম্বলের দেহ মুক্ত করে এবং মারাত্মক আত্মা ধারণ করে পরিস্থিতি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এটি সমস্ত উত্তেজনা, এমনকি পর্বটি ধ্বংসাবশেষ এবং এর মধ্যে পিং-পংগুলি হিসাবে এন্টারপ্রাইজতবে এটি যুক্তিযুক্তভাবে স্টার ট্রেক যোগ্যতা পর্নো করা সবচেয়ে ভাল: এক মুহুর্তে, এক মুহুর্তে, কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কের পতনের সামাজিক ছদ্মবেশে নেভিগেট করতে পারে এমন একদল লোক এবং তার পরের দিকে, যখন একটি অবর্ণনীয় বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন তাদের কাজগুলি করার জন্য এবং তাদের দক্ষতার সর্বোত্তমভাবে করার জন্য এটি একপাশে রেখে দেয়।
এটি কথা বলে, যেমন স্পোক চ্যাপেলকে বলে যে তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি তাদের দ্বারা ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে আসার মূল চাবিকাঠি শেষ ক্রুসেড-আন অদৃশ্য সেতু ওয়াক অফ বিশ্বাস, বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দুটি উপায়ে যেতে। এই সমস্ত স্টারফ্লিট অফিসাররা তাদের জীবনে এবং এমনকি তাদের মধ্যে যা চলছে তা নির্বিশেষে স্পষ্টতই জানেন যে দিনের শেষে, যখন তাদের পিঠে তাদের স্টারশিপের ঝাঁকের বিরুদ্ধে থাকে, তারা একে অপরকে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে এবং এটির সাথে মোকাবিলা করতে বিশ্বাস করতে পারে। যা এই মহাবিশ্বের কথা আসে তা দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এটি একটি দুর্দান্ত বার্তা এবং এই পর্বটি কর্বি, চ্যাপেল, স্পোক এবং লা’এনের মধ্যে নাটক দ্বারা গ্রাস করা আরও অনেক ভাল বিকল্প।
তবে এটি “সময়ের মধ্য দিয়ে” এর আসল হৃদয়ের একটি গৌণ বিষয়: আমাদের স্টারফ্লিট নায়কদের মধ্যে এই সংকট মুহুর্তগুলিতে যতই লক করা হোক না কেন, তারা প্রতিদিন যা করে তার জন্য একটি ব্যয়ও রয়েছে এবং এমনকি শেননিগানরা যেমন ঘন ঘন ছিল ততই তারা যেমন ঘন ঘন ছিল অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস ইদানীং, তারা অবিশ্বাস্যভাবে বিপজ্জনক জীবনযাপন করে। এমন জীবন যা জুয়া হিসাবে খুব শীঘ্রই শিখেছে, তাত্ক্ষণিকভাবে নির্মমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।
তরুণ এনসাইনের মৃত্যুর উপর আপনি কতটা প্রভাব ফেলছেন তা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকছেন – তিনি কেবল কয়েকটি পর্বের জন্যই ছিলেন এবং যদি “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” এর কোনও বড় দুর্বলতা থাকে তবে এটি এমন কিছু ইঙ্গিত করে যে এটি কোনও কিছুর ইঙ্গিত দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগজনকভাবে অসম্ভব অত্যন্ত খারাপ এটি প্রায় দ্বিতীয় থেকে এই চরিত্রটিতে ঘটতে চলেছে এটি ব্যক্তিগত লগ রেকর্ডিং তার উপর খোলে। অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস বিশেষত নাটকীয় প্যাথোগুলির জন্য তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়ার চেষ্টা করে না বা চরিত্রগুলি এমনভাবে কাজ করে না যেমন তারা তাকে বছরের পর বছর ধরে চেনে – তার মৃত্যুর শকটির অংশ, এই সমস্ত কিছুর মরণোত্তর ভূতের পুতুলের বাইরেও, তিনি এখনও ক্রুদের তুলনামূলকভাবে নতুন সদস্য, এবং এখন তিনি খুব হিংস্রভাবে, নন।
তবে তাঁর মৃত্যু এমন একটি সিরিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা এখন পর্যন্ত এই মরসুমে সম্ভবত কিছুটা দূরে একটি টোনাল ফ্লিপেন্সির দিকে ঝুঁকেছিল যেখানে এমনকি রুক্ষ পরিস্থিতিতেও, দ্য এন্টারপ্রাইজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনাবৃত জিনিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাম্বলের মৃত্যু একটি প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্ন পয়েন্ট স্টার ট্রেকঅত্যাশ্চর্য লোকদের তাদের কাজগুলি অত্যন্ত ভালভাবে সম্পাদন করার ভালবাসা: কখনও কখনও এমনকি এটি করা যথেষ্ট হবে না যখন সাহসের সাথে আপনার বোঝার সীমান্তগুলিকে ধাক্কা দেওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। কখনও কখনও আপনি সহস্রাব্দে দেখা কোনও কিছুর বিপরীতে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন; অন্য সময় আপনি আপনার বিষ্ঠা একটি স্পষ্টত দুষ্ট আত্মা দ্বারা কাঁপতে পারেন। তারা যে সম্ভাবনা নির্বিশেষে তা চালিয়ে যায় স্টার ট্রেক এটি সিরিজ।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।