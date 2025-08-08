আধুনিক বিশ্বে, যেখানে জীবনের গতি অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলি দৃ ly ়ভাবে দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করেছে, সেখানে স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার বিষয়টি বিশেষ তাত্পর্য অর্জন করে। জার্মানি – ইউরোপের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতি – একটি প্যারাডক্সিকাল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে: উচ্চ স্তরের চিকিত্সা যত্ন এবং তথ্যের অ্যাক্সেস সত্ত্বেও, বেশিরভাগ নাগরিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রাথমিক নীতিগুলি মেনে চলেন না।
জার্মানি একটি সেলফি তার নিজের কূপ তৈরি করেছে – এবং ছবিটি উদ্বেগজনকভাবে ঝাপসা হয়ে গেছে। নতুন ডি কেভি – ক্রপোর্ট – 2025 দেখায়: জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ কঠোর পাঁচ -মোড “স্বাস্থ্য পরীক্ষা” পাস করে, যার মধ্যে চলাচল, পুষ্টি, অ্যালকোহল এবং তামাকের প্রত্যাখ্যান, পাশাপাশি চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা সহ। গবেষণায় ২,৮০7 জন লোক উপস্থিত ছিলেন এবং পদ্ধতিবিদরা প্রথমে টেলিফোন এবং অনলাইন সাক্ষাত্কারে একত্রিত হন, যা “সামাজিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত উত্তর” এর প্রভাবকে হ্রাস করে এবং নাগরিকদের আসল অভ্যাস প্রকাশ করে।
নতুন ল্যান্ডমার্ক এবং সুইফট হ্রাস
অতি সম্প্রতি, পরিসংখ্যানগুলি আরও বেশি উত্সাহজনক বলে মনে হয়েছিল। 2023 এর প্রতিবেদনে, “অনুকরণীয়” নাগরিকদের অংশটি ছিল একটি চিত্তাকর্ষক 17 %। যাইহোক, দুটি মূল মানদণ্ডকে আরও শক্ত করা – অ্যালকোহলের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান (এখন এমনকি “শুক্রবারের উপর একটি গ্লাস” ঝুঁকি হিসাবে ধরা হয়) এবং বৈদ্যুতিন সিগারেট এবং ওয়ার্ড সহ ধূমপানের অ্যাকাউন্টিং প্রসারিত করা – একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় একটি প্রতীকী 2 %এর তীব্র হ্রাস পেয়েছে। আপনি যদি পূর্ববর্তী মানগুলি প্রয়োগ করেন এবং নিজেকে কেবল একটি টেলিফোন জরিপে সীমাবদ্ধ করেন, তবে 2025 সালে “স্বাস্থ্যকর” এর অংশটি প্রায় 12 %এ পৌঁছাবে।
নন -হেলথের ফটোবট: পাঁচটি কী স্ট্রোক
- আন্দোলন। জার্মানির গড় বাসিন্দা দিনে দশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বসার অবস্থানে ব্যয় করেন। 18 থেকে 29 বছর বয়সী যুবকরা এই সূচকটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা প্রতিদিন গড়ে 11.1 ঘন্টা বসে থাকেন। জার্মান স্পোর্টস একাডেমি অফ কোলোনের প্রফেসর ইনগো ফ্রোগোজের মতে, এই অবস্থার মূল কারণগুলির মূল কারণগুলি হ’ল স্টাডি, কম্পিউটারে কাজ করা এবং ডিজিটাল পর্দার সামনে ব্যয় করা প্রচুর সময়। একই সময়ে, গ্যাজেটগুলিতে সন্ধ্যার অবকাশ কেবল শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ঘাটতি বাড়িয়ে তোলে।
- পুষ্টি। পুরুষরা স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি বেছে নেওয়ার চেয়ে মহিলারা প্রায়শই বেশি হয় – তাজা শাকসবজি, ফল এবং ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার। কেবলমাত্র 3 % মহিলা স্বাস্থ্যকর ডায়েটের মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে কেবল 1 % রয়েছে। স্পিগেলের মতে আধুনিক প্রবণতা হ’ল জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, মাইক্রোবায়োমা এবং বায়োমারকারদের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিগতকৃত ডায়েট, যা বিশেষজ্ঞরা জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দিক হিসাবে বিবেচিত।
- অ্যালকোহল 2024 সাল থেকে, জার্মান ফুড সোসাইটি (ডিজে) সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহল ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়, যেহেতু এর ব্যবহারের কোনও নিরাপদ ডোজ নেই। যে কোনও পরিমাণ অ্যালকোহল স্বাস্থ্যের ঝুঁকির কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- ধূমপান বৈদ্যুতিন সিগারেট এবং ভেকিগুলির ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা নিবন্ধিত ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। যাইহোক, এই বৃদ্ধি অভ্যাসগুলির আরও সঠিক সনাক্তকরণকে প্রতিফলিত করে, এবং নিকোটিনের গ্রাহকদের সংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধি নয়।
- স্ট্রেস। প্রতি চতুর্থ জার্মান স্বীকার করে যে তিনি কাজের সময়সীমা এবং ডিজিটাল তথ্যের ধ্রুবক প্রবাহের কারণে সৃষ্ট একটি উচ্চ বা খুব উচ্চ স্তরের চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি ভাল বিশ্রাম এবং ধ্যান অ্যাক্সেসযোগ্য বিলাসিতা হয়ে যায়।
স্বাস্থ্যের ভূগোল
আপনি যদি মানচিত্রে অধ্যয়নের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করেন তবে জার্মানি একটি “সক্রিয়” দক্ষিণ -পশ্চিম এবং “ক্লান্ত” উত্তর -পূর্বে বিভক্ত। স্বাস্থ্যকর বাসিন্দাদের সংখ্যার নেতা বাডেন -ওয়ার্টেমবার্গ রয়েছেন – জনসংখ্যার স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কঠোর প্রয়োজনীয়তার প্রায় %% রয়েছে। কিছু পূর্ব জমিতে – যেমন ব্র্যান্ডেনবার্গ, স্যাক্সনি এবং সার – এমন কোনও একক ব্যক্তি ছিলেন না যিনি অধ্যয়নের সমস্ত মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সিন্ড্রোম «ক্র্যাকড»
জীবনের আধুনিক ছন্দ একটি নতুন ঘটনা তৈরি করেছে – “রিকুসানা” – এমন একটি ব্যক্তি যার দেহ ধীরে ধীরে বসার দীর্ঘ সময় ধরে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ধ্রুবক প্রভাবের নিপীড়নের অধীনে বাঁকছে। সন্ধ্যায় 10,000 টি পদক্ষেপের একটি সাধারণ সম্পাদন দিয়ে এই শর্তটি ঠিক করা অসম্ভব – একটি বিস্তৃত পরিবেশগত রূপান্তর প্রয়োজন: দাঁড়ানোর ক্ষমতা সহ আর্গোনমিক কর্মক্ষেত্র, স্কুলগুলিতে নিয়মিত জিমন্যাস্টিকস এবং একটি সাবধানে চিন্তাভাবনা -অবকাঠামো যা হাঁটাচলা আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় করে তোলে।
টানেলের ছাড়পত্র
স্পিগেল যেমন জানিয়েছেন, জার্মান সরকার স্কুলগুলিতে দৈনিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রোগ্রামগুলি প্রসারিত করে (“টলিচে বেগুঙ্গসেইনহাইট”) এবং সক্রিয়ভাবে কর্মীদের গ্রাফিক্সে তথাকথিত “সক্রিয়” বিরতি প্রবর্তন করতে সক্রিয়ভাবে উদ্দীপিত করে। তবুও, এখনও পর্যন্ত বাস্তব পরিবর্তনগুলি পরিকল্পনা এবং ঘোষণার স্তরে রয়ে গেছে – এটি অবশ্যই আন্দোলন এবং দীর্ঘস্থায়ী চাপের ঘাটতি যা জার্মান সমাজের জীবনযাত্রার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দিক হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।
এপিলোগের পরিবর্তে: মল ক্রনিকল
জার্মানি আবার ইউরোপীয় রেটিংয়ের কেন্দ্রে ছিল – তবে অর্থনৈতিক সাফল্যের দ্বারা নয়, সময় মতো বসার অবস্থানে ব্যয় করা হয়েছিল। প্রতিদিন দশ ঘন্টা অচলতা – ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ এবং হতাশার উত্সাহ দিয়ে দেশটি যে মূল্য দিতে পারে। যদি প্রতিটি নাগরিক বেড়াতে বসে কমপক্ষে আধা ঘন্টা প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন তবে স্বাস্থ্য সূচকগুলি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করতে পারে। এর মধ্যে, ডি কেভি – ক্রপোর্ট 2025 অনুসারে, স্বাস্থ্য সেট “বিরতি” তাত্ক্ষণিক চিত্রটি ঠিক করে না – এটি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়, পিক্সেলের পরে পিক্সেল।
