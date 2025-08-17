You are Here
স্থানান্তর: ক্রিস্টাল প্যালেস নিশ্চিত করুন ইবেরেচি ইজের প্রকাশের ধারাটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে

ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যানেজার, অলিভার গ্লাসনার নিশ্চিত করেছেন যে ইবেরেচি ইজের প্রকাশের ধারাটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

রবিবার প্রিমিয়ার লিগে চেলসির সাথে তাদের ০-০ গোলে ড্রয়ের পরে গ্লাসনার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন।

ইজে এই গ্রীষ্মে আর্সেনাল এবং টটেনহ্যাম হটস্পারের উভয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। যাইহোক, স্পার্স ইতিমধ্যে প্যালেসের সাথে আলোচনা শুরু করেছে এবং 27 বছর বয়সী স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে খেলবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল।

গ্লাসনার ইজে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং মিডফিল্ডারের এমনকি একটি লক্ষ্যও প্রকাশ পেয়েছিল।

গ্লাসনার বলেছিলেন, “তিনি একজন ক্রিস্টাল প্যালেস খেলোয়াড় এবং তিনি খুব ভাল স্ফটিক প্যালেস খেলোয়াড়, কারণ তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

“তিনি পুরো সপ্তাহে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাই তাকে বাছাই না করার কোনও কারণ ছিল না।”

ইজের £ 68 মিলিয়ন রিলিজ ক্লজে গ্লাসনার যোগ করেছেন: “আমি বেশ শান্ত, তবে আমি আরও জানি, আমাদের যেতে দুই সপ্তাহ আছে, এবং আমি জানি ইবিএসের ধারাটি চলে গেছে, সুতরাং এটি ক্লাবের সিদ্ধান্ত, এবং আমরা কী ঘটবে তা দেখতে পাব।”



