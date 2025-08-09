স্নায়বিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য এড়াতে চিকিত্সকরা 3 টি সাধারণ খাবার প্রকাশ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
চিকিত্সকরা স্নায়বিক স্বাস্থ্যের জন্য বেরি, বাদাম, ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এমনকি গা dark ় চকোলেট দিয়ে প্যাক করা মাছের মতো খাবারের পরামর্শ দেন। তারা চিনি এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত উচ্চ খাবারগুলিকেও নিরুৎসাহিত করে, যা স্ট্রোক এবং ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
তবে নিউরোলজিস্টদের মতে এমন কম পরিচিত খাবার রয়েছে যা সত্যিকারের মাথাব্যথাও তৈরি করতে পারে।
নিউ জার্সির হলি নেম মেডিকেল সেন্টারের নিউরোলজিস্ট ডাঃ মেরি অ্যান পিকোন বলেছেন, “যদিও খাদ্যজনিত অসুস্থতা প্রায়শই গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল লক্ষণগুলির সাথে জড়িত থাকে, কিছু রোগজীবাণু এবং টক্সিন সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, কখনও কখনও গুরুতর বা দীর্ঘমেয়াদী পরিণতির সাথে”।
যেহেতু অসুস্থতাগুলি কম সাধারণ এবং লক্ষণগুলি উপস্থিত হতে ধীর হতে পারে, এমনকি চিকিত্সকরা স্নায়বিক উপাদানকে অবমূল্যায়ন বা মিস করতে পারেন, পিকোন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং বাড়ির খাদ্য প্রস্তুতি আপনার তাদের চুক্তির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এখানে তিনটি সাধারণ খাবার রয়েছে যা নিউরোলজিস্টদের সাবধানতা আপনাকে টক্সিন এবং বাগের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
1। ক্যানড খাবার যা ক্ষতিগ্রস্থ বলে মনে হয়
মিশিগান নিউরোলজিস্ট এবং মৃগী বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেইবিং চেন, “যদি কোনও ক্যান বটিং, ফাটলযুক্ত বা মারাত্মকভাবে ডেনডেন্ট হয় তবে এটি বোটুলিনাম দূষণের জন্য একটি লাল পতাকা,” টিকটোক এবং ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা সাম্প্রতিক ভিডিওগুলিতে বলেছেন, যেখানে তিনি পরিচিত, যেখানে তিনি পরিচিত, যেখানে তিনি পরিচিত ডাঃ বিং।
বোটুলিনাম টক্সিন গন্ধহীন এবং স্বাদহীন, এবং দূষিত খাবার গরম করা এটিকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ করতে পারে না, চেন সতর্ক করেছিলেন। “সন্দেহ হলে, এটি ফেলে দিন,” তিনি বলেছিলেন।
শক্তিশালী নিউরোটক্সিন বোটুলিজমের কারণ হতে পারে, এটি একটি বিরল তবে গুরুতর অসুস্থতা যা স্নায়ুগুলিকে আক্রমণ করে, যা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) অনুসারে পেশী পক্ষাঘাত, শ্বাসকষ্ট এবং এমনকি মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে।
পিকোন জানিয়েছেন, সবুজ মটরশুটি, অ্যাস্পারাগাস, ভুট্টা, মাংস, রসুন এবং গাঁজনযুক্ত মাছ সহ হোম-ক্যানড, কম-অ্যাসিড খাবারগুলি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, পিকোন জানিয়েছেন।
বোটুলিজম প্রতিরোধের জন্য, সিডিসি রান্না করার পরে তাত্ক্ষণিকভাবে ফ্রিজে বা হিমায়িত করার পরামর্শ দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিগ্রস্থ বা বুলিং ক্যান ছুঁড়ে মারার এবং ইউএসডিএর হোম-জেনিংয়ের গাইড অনুসরণ করে।
2। রিফ ফিশ
চেন বলেছিলেন, “আমি মাছ খেতে পছন্দ করি তবে আমি সিগুয়াতক্সিন নামক নিউরোটক্সিনের কারণে ব্যারাকুডা, গ্রুপার এবং অ্যাম্বারজ্যাকের মতো বড় গ্রীষ্মমন্ডলীয় রিফ মাছ খাওয়া এড়াতে চেষ্টা করি,” চেন বলেছিলেন।
সিগুয়াটক্সিন হ’ল একটি নিউরোটক্সিন যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে প্রবাল প্রাচীরগুলিতে নির্দিষ্ট শৈবাল দ্বারা উত্পাদিত হয়। এটি ভেষজজীবন মাছ থেকে মাংসাশী মাছ এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলা ভ্রমণ করতে পারে।
সিগুয়াতক্সিন বিষের স্নায়বিক লক্ষণগুলির মধ্যে টিংগলিং এবং অসাড়তার অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তাপমাত্রা সংবেদনগুলি বিপরীত যেখানে গরম বস্তুগুলি শীতল এবং ঠান্ডা বস্তুগুলি গরম বোধ করে এবং প্রাণবন্ত দুঃস্বপ্ন বলে মনে করে, চেন বলেছিলেন।
সিডিসির মতে, সিগুয়েটার বিষের প্রায় 50,000 কেস বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী রিপোর্ট করা হয়, তবে সংখ্যাগুলি আরও বেশি হতে পারে কারণ এটি প্রায়শই ভুল রোগ নির্ণয় করা হয়।
টক্সিন তাপ-স্থিতিশীল, তিনি যোগ করেছেন, তাই মাছ রান্না করা এটি ধ্বংস করবে না। “এর অর্থ এই নয় যে আপনি মাছ খেতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “কেবল বড় শিকারী মাছের ব্যবহার এড়ানো বা সীমাবদ্ধ করুন, লিভার বা আরওইর মতো কিছু অংশ খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং স্থানীয় ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে সচেতন হন” “
সিগুয়েটেরা প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর এবং ক্যারিবিয়ান সাগরে সাধারণ, সিডিসি জানিয়েছে।
3। আন্ডার রান্না করা শুয়োরের মাংস
চেন বলেছিলেন যে তিনি নিউরোসিস্টিকোসিসের ঝুঁকির কারণে বিশেষত অনিয়ন্ত্রিত উত্স থেকে নীচে রান্না করা শুয়োরের মাংস খান না।
সিডিসি অনুসারে কোনও ব্যক্তি শুয়োরের মাংসের টেপওয়ার্ম ডিম গিলে ফেলার পরে নিউরোসিস্টিকোসিস হয়। লার্ভা মস্তিষ্কের মতো টিস্যুতে স্থানান্তরিত করে এবং সিস্টের ফর্মগুলি, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেলে নির্ণয় করা হয়।
চেন সংক্রমণের বিষয়ে বলেছেন, “একটি অল্প পরিচিত ঘটনা হ’ল এটি বিশ্বব্যাপী অর্জিত মৃগী রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।” “এবং এটি কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই নয়, দুর্বল স্যানিটেশনযুক্ত অঞ্চলে উন্নত দেশগুলিতেও দেখা যায়।”
সিডিসির মতে, প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউরোসিস্টিকোসিসের জন্য প্রায় এক হাজার নতুন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, এবং নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ওরেগন এবং ইলিনয়গুলিতে প্রায়শই রিপোর্ট করা হয়।
এটি হ্যান্ড ওয়াশিং, পরিষ্কার এবং খোসা ছাড়ানো ফল এবং শাকসব্জী দ্বারা প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং কেবল বোতলজাত জল বা পানীয় বা জল কমপক্ষে এক মিনিটের জন্য সিদ্ধ করা দেশগুলিতে পান করা যেখানে সরবরাহ অনিরাপদ হতে পারে।