‘স্নেক-কামড়’ আরগোস এডমন্টনে ক্ষতির সাথে একের পর এক তৃতীয় খেলা ফেলে

এডমন্টন-এডমন্টন এলকস দ্বিতীয়ার্ধের উত্থানের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।
স্টিভেন ডানবার জুনিয়রের চতুর্থ-কোয়ার্টারের প্রথম দিকের টাচডাউন ক্যাচটি পার্থক্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল কারণ শুক্রবার প্লে অফের আশা আটকে থাকা দুটি দলের মধ্যে দুটি দলের মধ্যে একটি খেলায় টরন্টো আর্গোনাটসের বিপক্ষে ২৮-২০ জয়ের সাথে এলকস ২৮-২০ ব্যবধানে জয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।
এলকস (৩–6) এখন পরপর দুটি গেম জিতেছে।
এলকস কোয়ার্টারব্যাক কোডি ফাজার্দো বলেছেন, “আমি এই ইউনিটটির জন্য সত্যিই গর্বিত।” “এই সপ্তাহে আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল এমন কিছু করা যা আমরা এই বছর করি নি, এবং এটি একে অপরের উপরে দুটি জয় স্ট্যাক করা” “
ফাজার্দো, যিনি ট্রে ফোর্ডের ব্যাকআপ হিসাবে মরসুমটি শুরু করেছিলেন, তিনি 273 গজের জন্য 25-অফ -31-এর পাশ দিয়ে ছিলেন।
এলকস প্রধান কোচ মার্ক কিলাম বলেছেন, “তিনি এখনই এই অপরাধটি নিয়ে দুর্দান্ত কাজ করছেন।” “তারা সত্যিই একে অপরের চারপাশে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম (জাস্টিনকে পিছনে দৌড়াচ্ছে) র্যাঙ্কিন একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে এবং রিসিভাররা সত্যিই পারমিটারে অবরুদ্ধ ছিল। অবশ্যই এই ছেলেদের কাছে একটি ক্রেডিট।”
তার দলের আগের খেলায় একক রাশিং ইয়ার্ড ছাড়াই আটকে থাকার পরে, র্যাঙ্কিনের মাটিতে 92 গজ এবং 87 গজ গ্রহণ করা হয়েছিল।
এর মধ্যে আরগোস (২-৮) এখন তিনটি সরাসরি হারিয়েছে।
“আমি ভেবেছিলাম লড়াইটি সেখানে রয়েছে এবং ছেলেরা লড়াই করছে এবং আমাদের সেই খেলাটি জয়ের সুযোগ ছিল,” আরগোসের প্রধান কোচ রায়ান ডিডুইডি বলেছেন, তার দলের আগের পরাজয়ের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে শান্ত। “তবে আমরা যেখানে মরসুমে এটিতে আছি, আমরা আর কোনও গেম হারাতে পারি না It এটি কেবল আমাদের দিন ছিল না।
“কখনও কখনও আমার মনে হয় আমরা কেবল সাপ-কামড়িত, তবে আমি ভেবেছিলাম (কোয়ার্টারব্যাক) নিক (আরবাকল) আমাদের জয়ের সুযোগ দিয়েছিল।”
আরবাকল রাতে 382 গজ ছুঁড়েছিল।
দলগুলি তাদের প্রথম সম্পত্তিতে মাঠের গোলের ব্যবসা করেছিল, টরন্টো কিকার লিরিম হাজরুল্লাহু ১৪ ইয়ার্ডের প্রয়াসকে রূপান্তর করেছিলেন যে আরগোসকে ডেভ আনগারারের ৫ 56-গজ ক্যাচ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল, এবং এডমন্টনের ভিনসেন্ট ব্লাঞ্চার্ডটি অপারাইটের মধ্য দিয়ে 30-গজ বুট করার জন্য তৈরি করেছিলেন।
ব্লাঞ্চার্ড উদ্বোধনী কোয়ার্টারের শেষের দিকে 20-গজের মাঠের গোলটি যুক্ত করেছে।
হাজরুল্লাহু দ্বিতীয়টি শুরু করার জন্য 45-গজের মাঠের গোলের সাথে সাড়া দিয়েছেন।
টরন্টোর প্রতিরক্ষা দ্বিতীয় দিকে পাঁচ মিনিট বড় খেলায় পদক্ষেপ নিয়েছিল, কারণ উইন্টন ম্যাকম্যানিস এডমন্টন ৩ 37-তে ফাজার্দোকে বাধা দিয়েছিলেন। তবে, আরগোসকে ২০ গজের মাঠের গোলে রাখা হয়েছিল।
এডমন্টন অবশেষে প্রথমার্ধে খেলতে মাত্র এক মিনিটেরও বেশি সময় নিয়ে গেমের প্রথম মেজর পেয়েছিলেন কারণ জাস্টিন র্যাঙ্কিনকে দুই গজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
টরন্টো হাফটাইমের আগে একটি পন্ট একক যুক্ত করেছে।
আরবাকল জ্যাক হার্স্লোতে নয়-গজের টাচডাউন পাসটি ভাসিয়ে দিয়ে তৃতীয় কোয়ার্টারের মধ্য দিয়ে আরগোস এগিয়ে এসেছিল।
এলকস 52-ইয়ার্ডের ব্লাঞ্চার্ড ফিল্ডের গোলের পিছনে একটি পয়েন্টের মধ্যে ফিরে এসেছিল এটি তৃতীয় স্থানে চার মিনিট বাকি রেখে 17-16 করে তোলে।
এলকসের প্রতিরক্ষা তৃতীয় স্থানে বড় হয়ে উঠল, এডমন্টন 17 -এ একটি আরবাকলকে জোর করে জোর করে, যা রবি স্মিথ পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
এডমন্টন মাঠের নীচে সমস্ত পথে যাত্রা করেছিলেন, ফাজার্দো থেকে ডানবার পর্যন্ত শেষ জোনের গভীরে চার গজ টিডি পাসে শেষ হয়। তারা 24-17 নেতৃত্বে আগত কিক অফের বাইরে একটি একক যুক্ত করেছে।
টরন্টো হাজরুল্লাহু থেকে 29-গজের মাঠের গোলটি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।
ব্লাঞ্চার্ড একটি 43-গজ মাঠের গোলের চেষ্টা করেছিল তবে এটি এককটির জন্য প্রশস্ত ছিল।
আরগোস চতুর্থ স্থানে দুই মিনিট বাকি রেখে একটি নকল পন্টের চেষ্টা করেছিল তবে সংক্ষিপ্তভাবে থামানো হয়েছিল এবং বলটি তাদের নিজের 35-এ ডাউনসকে সরিয়ে ফেলেছিল, যার ফলে ব্লাঞ্চার্ডের 22-গজের মাঠের গোলটি হয়েছিল।
গেমটি দূরে রাখতে এডমন্টন একটি দেরিতে টরন্টো ড্রাইভ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।
“বিশ্বাস সেখানে ছিল,” ফাজার্দো বলেছিলেন। “সাইডলাইনে কোনও আতঙ্ক ছিল না। গত সপ্তাহে এই অপরাধে ওয়াক-অফ টাচডাউন ছিল এবং তারপরে এই সপ্তাহে আমাদের একটি নাটক তৈরির জন্য প্রতিরক্ষা দরকার ছিল এবং তারা আমাদের জন্য একটি নাটক তৈরি করেছিল It এটি সত্যই একটি অবিশ্বাস্য রাত ছিল। আমি নিশ্চিত নই যে আমার হৃদয় এই সিএফএল গেমসকে তারের দিকে নেমে যাওয়ার জন্য আরও কতটা পরিচালনা করতে পারে But তবে আপনি এটি অন্য কোনও উপায়ে চান না।”
নোট
টরন্টো দুটি স্কোয়াডের মধ্যে আগের পাঁচটি বৈঠকের মধ্যে চারটি জিতেছিল। এটি তাদের মৌসুমের প্রথম সভা ছিল, আরও একটি 15 সপ্তাহে আসবে They তারা 2024 সালে মরসুমের সিরিজটি বিভক্ত করেছিল, গেমসটি মোট চারটি পয়েন্ট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। … ব্লাঞ্চার্ড মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে এলকসের শেষ খেলায় হাঁটুতে আঘাতের কারণে কোডি গ্রেসের সাথে পন্টিং দায়িত্বগুলিও পরিচালনা করেছিলেন।
পরবর্তী
আরগোস: শনিবার বিসি লায়ন্সকে হোস্ট করুন।
এলকস: শুক্রবার অটোয়া রেডব্ল্যাকস দেখুন।
