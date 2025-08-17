স্পার্কস উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্স তারকা অপ্রত্যাশিত নতুন রোম্যান্সে প্রতিক্রিয়া জানায় সাবান

ইস্টেন্ডার্সের প্রিয় কলিন সালমন তার অন-স্ক্রিন ভাই কোজো আসারে (দয়ো কোলিওশো) এবং হ্যারি মিচেল (এলিজা হোলোয়) এর মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে জর্জ নাইটের পক্ষে বড় নাটকটি এগিয়ে নিয়েছেন। দ্য ব্রিউং কাহিনী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সালমন প্রকাশ করেছিলেন যে জর্জ কেন এই জুটির পুষ্পযুক্ত বন্ধুত্ব সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করছেন।
সালমন ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘কোজো তাদের ভাই কোবিনাকে তাঁর দেখাশোনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে কোজো বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং স্বাধীন হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন,’ সালমন ব্যাখ্যা করেছিলেন। ‘আমি আরও মনে করি জর্জের কাছ থেকে হ্যারির দিকে কিছুটা হিংসা থাকতে পারে কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি কোজোর সাথে কতটা ঘনিষ্ঠ। জর্জ হ্যাপি কোজোর এক বন্ধু আছে তবে দুঃখের বিষয় যে তিনি এই ব্রোমেন্সের বাইরের অংশে রয়েছেন। ‘
কোজোর জন্মদিন আসার সাথে সাথে জর্জ এটি মনে রাখার জন্য একটি দিন তৈরি করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ।
সালমন বলেছিলেন, ‘এই প্রথম জর্জ তাঁর সাথে কোজোর জন্মদিন উদযাপন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এটি তাদের সম্পর্কের একটি বড় মাইলফলক,’ সালমন বলেছিলেন। ‘তিনিও কোজোকে এমন একটি উপহার দেওয়ার সুযোগ পান যা তার কাছে অনেক অর্থ, তাই এই মুহুর্তগুলি পাওয়া জর্জের কাছে বিশেষ।’
যাইহোক, জর্জ যখন অন্য দিকে টানেন তখন আশাবাদী পরিকল্পনাগুলি দ্রুত উন্মুক্ত হয়।
সালমন প্রকাশ করেছেন, ‘তিনি নিকোলা দ্বারা বিচলিত হয়ে পড়েছেন কারণ তিনি মন খারাপ করেছেন।’ ‘যদিও জর্জ তার সাথে জিনিসগুলি শীতল করেছে, এর অর্থ এই নয় যে সে যত্ন করে না। জড়িত হওয়ার জন্য তিনি এমন ধরণের লোক নন এবং তারপরে কাউকে ফেলে দিন। নিকোলা তাকে বিশ্বাস করে, তাই যখন সে কী করছে সে সম্পর্কে যখন সে খুলবে তখন সে তার জন্য সেখানে রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এর অর্থ তিনি কোজোকে বাইরে নিয়ে যেতে দেরি করেছেন। ‘
ওয়ালফোর্ডের পরবর্তী আশ্চর্যজনক দম্পতি কি নিকোলা এবং জর্জ হতে পারে?
‘এগুলি একটি আকর্ষণীয় সংমিশ্রণ! ” সালমন স্বীকার করেছেন ‘আমি মনে করি জর্জের মনে হয় তিনি যখন নিকোলার আশেপাশে রয়েছেন তখন তিনি আবার 14 বছর বয়সী এবং তিনি একটি স্পার্ক অনুভব করছেন।’
জর্জ পরে কোজোকে স্কোয়ারের উদ্বেগজনক অবস্থায় খুঁজে পেলে নাটকটি আরও গা er ় মোড় নেয়।
‘সে পরম আতঙ্কে যায়,’ কলিন বলেছিলেন। ‘এটি জর্জের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন, এবং তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে ধরে নিয়েছেন যে হ্যারি দোষী। তিনি জানেন যে কোজো ড্রাগ নেবেন না, তাই তিনি মনে করেন যে তাকে স্পাইকড বা চালিত করা হয়েছে। কোজো মাদককে ঘৃণা করে, এবং জর্জ তা জানেন, তাই তিনি সরাসরি হ্যারির দিকে আঙুলটি দেখিয়েছেন। ‘
তাহলে জর্জ কেন হ্যারিকে সন্দেহ করেন?
অভিনেতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘জর্জ হ্যারির মতো প্রচুর ছেলের সাথে দেখা করেছেন যে কয়েক বছর ধরে তিনি বার চালাচ্ছেন,’ অভিনেতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ‘তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যারি মাদকের সাথে জড়িত থাকতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে জর্জ বিচারক হচ্ছেন, যেমন জিনার আসক্তির সমস্যা রয়েছে, তবে যখন কেউ সত্যবাদী না হচ্ছেন তখন তিনি জানেন। যা সত্যিই দুঃখজনক তা হ’ল তিনি বুঝতে পারছেন না হ্যারি আসলে কোজোকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। ‘
তবে জর্জের প্রতিরক্ষামূলক ধারাটি যখন কোজো তাকে দূরে সরিয়ে দেয় তখন পিছিয়ে যেতে পারে।
‘হ্যাঁ, জর্জের পক্ষে যখন কোজো হ্যারিকে রক্ষা করে এবং তাকে দূরে সরিয়ে দেয় তখন এটি কঠিন,’ কলিন স্বীকার করেছিলেন। ‘জর্জের গুট তাকে কিছু ঠিক বলছে না তবে কোজো তাকে জড়িত হতে দেবে না। সমস্যাটি হ’ল কোজোর একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং জর্জ কেবল তার সাথে সন্তানের মতো আচরণ করতে পারে না তাই এটি কারও পক্ষে সহজ উপায় না দিয়ে খুব কঠিন পরিস্থিতি ”
