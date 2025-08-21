You are Here
স্পিরিট হ্যালোইন সর্বাধিক সাশ্রয়ী মূল্যের ‘জুরাসিক পার্ক’ গগলস প্রতিলিপি তৈরি করেছে আমরা দেখেছি

আইকনিক টি। রেক্স এস্কেপ দৃশ্যের সম্মিলিত কোর মেমোরিতে সজ্জিত জুরাসিক পার্ক ভক্ত স্টিভেন স্পিলবার্গের ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি স্মরণীয় মুহুর্তগুলিতে পূর্ণ, জিগলিং জল থেকে শুরু করে আইনজীবী পর্যন্ত বাথরুমে দৌড়ে। তবে আপনি যদি আমার মতো, ছবিটি আপনার প্রথম দিকের এবং সর্বাধিক পরিবর্তনশীল সিনেমা-চলমান অভিজ্ঞতা হিসাবে রাখেন তবে কোনও বিশদ ভুলে যাওয়া নেই-বিশেষত গগলস নয়। টিম যেগুলি ধরে তা আপনি জানেন এবং আইনজীবী তাকে পিছনে রাখতে বলে, কারণ তারা যদি ভারী হয় তবে “তারা ব্যয়বহুল।”

এবং এটি প্রকৃতপক্ষে জীবনের একটি সত্য ছিল জুরাসিক ভক্তরা যারা তাদের নিজস্ব আইকনিক গগলগুলির নিজস্ব জুটির জন্য চেয়েছিলেন: সমস্ত উপলভ্য প্রতিলিপি হয়েছে ব্যয়বহুল। এখন অবধি, তা।

৩০ বছর পরে অপেক্ষা এখন শেষ হয়ে গেছে, যেহেতু স্পিরিট হ্যালোইন আমাদের শৈশব স্বপ্নের অত্যন্ত লোভনীয় গগলস প্রকাশ করেছে, যা আপনার কাছে মৌসুমী স্পুকি খুচরা বিক্রেতার পপ-আপে পাওয়া যায় এবং অনলাইন। সরকারীভাবে লাইসেন্সযুক্ত পোশাক প্রপটি 149.99 ডলার; একটি মূল্য পয়েন্ট যা কাস্টম প্রপ রেপ্লিকা বা 1: 1 ম্যান্টলেপিসের চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত, যেমন 2018 থেকে ক্রনিকল সংগ্রহযোগ্য প্রকাশ। এগুলি আমাকে ছোটবেলায় এক টন নিদ্রাহীন রাত বাঁচাতে পারত যদি তারা আমার নাইটস্ট্যান্ডে এক কাপ জল ছাড়াও হাতের কাছে থাকত, যা আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এটি স্থির থাকবে।

একমাত্র ধরা? তারা নাইট-ভিশন ক্ষমতাগুলি বিশদ দেয় না, তবে ওহে, এটি পোশাক-আপের জন্য এবং আসলে দূরত্বে রেক্সিকে চিহ্নিত করে না। সরকারীভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইউনিভার্সাল ছবিগুলি একবার দেখুন জুরাসিক পার্ক গগলস, যা এখন পর্যন্ত নিকটতম আমরা আসল জিনিসটির কাছে পৌঁছে যাব এবং আমরা এটি গ্রহণ করব!

