‘স্পেনের ফ্রাইং প্যান’ দেখায় যে কীভাবে শহরগুলি চরম উত্তাপের সাথে মোকাবেলা করতে পারে
'স্পেনের ফ্রাইং প্যান' দেখায় যে কীভাবে শহরগুলি চরম উত্তাপের সাথে মোকাবেলা করতে পারে

সেভিল শহরটি চরম উত্তাপে অভ্যস্ত, এত বেশি যে এটি প্রায়শই বলা হয় “স্পেনের ফ্রাইং প্যান।”

গ্রীষ্মের দুপুরে, বাতাসটি এত উষ্ণ যে দক্ষিণ স্পেনের এই historic তিহাসিক শহরের রাস্তাগুলি খালি হয়ে যায়, কারণ কেবল বাইরে শ্বাস ফেলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এবং এটি ভবিষ্যতে আরও খারাপ হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপের তরঙ্গগুলি বছরের প্রথম দিকে ঘটছে এবং আরও তীব্র হয়ে উঠছে। মধ্যে জুন, 46 সি এর রেকর্ড উচ্চ পর্তুগিজ সীমান্তের নিকটে হুয়েলভায় রেকর্ড করা হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে যে 2025 সালের সবচেয়ে উষ্ণতম জুনে স্পেনে রেকর্ড করা হয়েছে।

2050 সালের মধ্যে সেভিল গ্রীষ্ম রেকর্ড করতে পারে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং বৃষ্টিপাতের 20 শতাংশ হ্রাস, পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুসারে Eltiempo.esএকটি স্প্যানিশ আবহাওয়া নিউজ নেটওয়ার্ক। শহরটির তাই মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পানির উদ্ভাবনী ব্যবহারের আশেপাশে বেশ কয়েকটি সমাধান বিকাশের মাধ্যমে সেভিলি এখন শহরগুলির শীর্ষে রয়েছে যা ক্রমবর্ধমান তাপের সাথে মোকাবিলা করার উপায় খুঁজে পেয়েছে এবং সম্প্রতি তাকে ২০২৫ সংস্করণের বিজয়ী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল মিশন, জলবায়ু রূপান্তর সম্পর্কিত স্পেনীয় শহরগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা

ইসলা দে লা কার্টুজায়, সেভিল পাড়া যা এক্সপো’৯২ হোস্ট করেছিল, একদল গবেষক অভ্যন্তরীণ শহুরে জায়গাগুলি শীতল করার জন্য একটি প্রাচীন কৌশল রোপন করেছেন।

কানাত নামে পরিচিত, এই কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন পার্সিয়ান প্রায় 3,000 বছর আগে সেচ উন্নত করতে, কম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কম এবং শুষ্ক অঞ্চলে প্রাণীগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করে।

“মূলত, আমরা আমাদের একবিংশ শতাব্দীর সাথে এটি খাপ খাইয়ে নিতে এই প্রাচীন, প্রমাণিত কৌশলটি ব্যবহার করছি,” কার্টুজা কানাত নামক প্রকল্পের গবেষক মারিয়া দে লা পাজ মন্টেরো গুটিরিজ বলেছেন।

সেভিলের একটি সম্প্রদায় কাঠামো যা গরম দিনগুলিতে শীতল হওয়ার অনুমতি দেয়।
১৯৯২ সালের সর্বজনীন প্রদর্শনীর আয়োজনকারী সেভিলি জেলায় অবস্থিত কার্টুজা কানাত প্রকল্পের আগোরা স্পেসের একটি দৃশ্য। প্রকল্পের প্রযুক্তিটি 3,000 বছর আগে পার্সিয়ায় কল্পনা করা অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে। (রোমেন চৌভেট/সিবিসি)

মরুভূমির পৃষ্ঠের প্রায় 20 থেকে 200 মিটার নীচে অবস্থিত, সিস্টেমটি একটি সামান্য ope ালুতে নির্মিত ভূগর্ভস্থ খালগুলির একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত যা মহাকর্ষ দ্বারা উচ্চতর থেকে নীচের উচ্চতায় জল বহন করে।

একটি আগোরার দুপাশে সেভিলিতে বা জমায়েতের জায়গাগুলিতে দুটি কান্যাট ইনস্টল করা হয়েছিল, যা দুটি ফুটবল পিচের আকার। রাতের সময়, ভূগর্ভস্থ জল প্রাকৃতিকভাবে নিম্ন তাপমাত্রা দ্বারা শীতল হয়। সৌর চালিত পাম্পগুলি দিনের বেলা শীতল জলকে পৃষ্ঠের দিকে চালিত করে, যেখানে এটি উল্লম্ব ভেন্টগুলি দ্বারা ধাক্কা দেওয়া হয়, এটি স্থল তাপমাত্রাকে ছয় থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে হ্রাস করতে দেয়।

দেখুন | একটি নতুন সরঞ্জাম প্রকল্পগুলি কীভাবে কানাডা জুড়ে শহরগুলিতে গরম গ্রীষ্মগুলি পেতে পারে:

কত গরম কানাডিয়ান শহরগুলি 2100 দ্বারা পেতে পারে

আপনি সম্ভবত জানেন যে এটি হিটওয়েভ বা রেকর্ড-ব্রেকিং উচ্চতার মধ্য দিয়ে যেতে কেমন। তবে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে একক-অঙ্কের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির চারপাশে আপনার মাথাটি গুটিয়ে রাখা আরও কঠিন হতে পারে। সিবিসির নাইল শিয়াব আপনাকে একটি নতুন সরঞ্জামের মধ্য দিয়ে হাঁটছে যা শতাব্দীর শেষের দিকে কানাডা জুড়ে শহরগুলিতে কীভাবে গরম গ্রীষ্মগুলি পেতে পারে তা প্রকল্প করে।

গুটিরিজ বলেছেন যে তারা “সৌর প্যানেল থেকে উত্পন্ন বৃষ্টির জল এবং বিদ্যুতকে সংহত করে পার্সিয়ান কৌশলটিকে আধুনিকীকরণ করেছেন। পুরো প্রকল্পটি তাই শক্তি-নিবিড় প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী।”

স্থান – যার মধ্যে একটি আগোরা এবং একটি অ্যাম্ফিথিয়েটার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – এটি একটি সত্য ওসিসে পরিণত হয়েছে, যা স্থানীয়দের যারা সেখানে আসে তাদের সতেজ বিরতি নিতে বা ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ এবং ইভেন্টগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

গুটিরিজ বলেছিলেন, “আপনি যদি আগোরার মাঝখানে এখানে আসেন তবে আপনি তাজা বাতাস অনুভব করতে পারেন এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারেন, যখন বাইরে এটি দুপুরের সময় অসম্ভব,” “এই মডেলটি সত্যই প্রমাণ যে টেকসই সমাধান বিদ্যমান।”

একজন মহিলা স্পেনের একটি রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন।
সেভিলের কার্টুজা কানাত প্রকল্পের গবেষক মারিয়া দে লা পাজ মন্টেরো গুটিরিজ বলেছেন, ‘আমরা আমাদের একবিংশ শতাব্দীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এই প্রাচীন, প্রমাণিত কৌশলটি ব্যবহার করছি।’ (রোমেন চৌভেট/সিবিসি)

বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালগুলিতে লাগানো উদ্ভিদগুলি, সাদা বাহ্যিক যা তাপকে প্রতিফলিত করে এবং প্রবেশদ্বারগুলির ওরিয়েন্টেশনও তাপমাত্রা হ্রাস করতে অবদান রাখে।

2021 সালে এর বাস্তবায়নের পর থেকে, প্রকল্পটি, যা প্রায় ব্যয় পাঁচ মিলিয়ন ইউরো ইনস্টল করার জন্য, আরও শিখতে কৌতূহলী বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া, জার্মানি এবং দুবাইয়ের প্রতিনিধিদের অনুপ্রেরণা তৈরি করতে এসেছে।

“এই পার্সিয়ান কৌশলটি প্রযুক্তিগতভাবে সর্বত্র রোপন করা যেতে পারে,” সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক জোসে সানচেজ রামোস বলেছেন।

যাইহোক, একটি বড় চ্যালেঞ্জগুলি তাদের প্রকল্পগুলিতে এই সমাধানটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিকাশকারীদের বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে রয়ে গেছে, কারণ এটি নির্মাণ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত ব্যয় প্রয়োজন।

বায়োক্লিম্যাটিক স্কুল

আরেকটি জল-ভিত্তিক কুলিং সমাধান শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মের বাইরে উচ্চ তাপমাত্রা মোকাবেলায় সহায়তা করে, কারণ আন্দালুসীয় আঞ্চলিক সরকার স্কুলগুলিতে বায়োক্লিম্যাটিক এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমগুলি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

“এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা কেবল জল বাষ্পীভবনের সাথে খুব সহজ উপায়ে কাজ করে,” ম্যানুয়েল কর্টেস রোমেরো, অ্যান্ডালুসিয়ান পাবলিক এজেন্সি ফর এডুকেশন এর সাধারণ পরিচালক।

এটি করার জন্য, একটি অ্যাডিয়াব্যাটিক কুলিং মেশিন অবশ্যই স্কুলের ছাদে ইনস্টল করা উচিত। এই সিস্টেমটি, যা সৌর প্যানেল এবং জলের সাথে কাজ করে, বাইরে বাতাসের বাইরে গরম শোষণ করে এবং তারপরে এটি মেশিনের ভিতরে শীতল করে। তরল থেকে জলকে একটি গ্যাসে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চলাকালীন, বাষ্পীভূত জল একই সাথে বায়ু প্রবাহকে হিউডিফাই করে এবং শীতল করে।

তাজা বাতাসটি তখন পুরো স্কুল জুড়ে অসংখ্য উল্লম্ব ভেন্টের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এই কৌশলটি উইন্ডোগুলি খোলা থাকলেও অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাকে 12 ডিগ্রি পর্যন্ত হ্রাস করতে দেয়।

একজন ব্যক্তি সেভিলের একটি স্কুলের ছাদে ইনস্টল করা মেশিনগুলির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।
অ্যান্ডালুসিয়ান পাবলিক এজেন্সি ফর এডুকেশন এর জেনারেল ডিরেক্টর ম্যানুয়েল কর্টেস রোমেরো সেভিলের শহরতলির একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আইইএস ক্রিস্টাবাল ডি মনরোয়ের ছাদে ইনস্টল করা একটি অ্যাডিয়াব্যাটিক কুলিং মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। (রোমেন চৌভেট/সিবিসি)

এটি আন্ডালুসিয়া অঞ্চল জুড়ে 450 টিরও বেশি স্কুলে প্রয়োগ করা হয়েছে – সেভিলের চারপাশে 131 সহ – এবং প্রতিটি নতুন স্কুল এই সিস্টেমের সাথে নির্মিত।

সেভিলের শহরতলির একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আইইএস ক্রিস্টাবাল ডি মনরোয়ের অন্যতম কর্মচারী বলেছিলেন, “আমরা শিক্ষার্থীদের আচরণের মধ্যে পার্থক্যটি সত্যই দেখতে পাচ্ছি।” “আগে, উত্তাপের কারণে অনেক আচরণগত এবং মনোযোগের সমস্যা ছিল, তবে এখন এই সিস্টেমটি সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে।”

আইইএস ক্রিস্টোবাল ডি মনরোয়ে ইনস্টলেশনটির ব্যয়, যার 1,300 শিক্ষার্থী রয়েছে, এটি ছিল অর্ধ মিলিয়ন ইউরো।

রোমেরো বলেছেন, “এটি এয়ার কন্ডিশনার হিসাবে প্রায় একই দাম, তবে পার্থক্যটি মাসিক বিদ্যুতের বিলের ব্যয়। এটি একটি সাধারণ সিস্টেম কী হবে তার প্রায় দশমাংশ, কারণ এই সিস্টেমে ন্যূনতম বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ প্রয়োজন,” রোমেরো বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন এটি অন্য কোথাও প্রতিলিপি করা যেতে পারে। চ্যালেঞ্জটি এই কৌশলটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করছে, কারণ লোকেরা প্রথমে সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে।

রোমেরো বলেছিলেন, “একেবারে শুরুতেই, কেউ সত্যই এ সম্পর্কে জানত না এবং বাবা -মা কিছুটা সংশয়ী ছিলেন কারণ তারা এই নির্দিষ্ট কৌশলটির সাথে পরিচিত ছিলেন না,” রোমেরো বলেছিলেন। “ফলাফলগুলি দেখে, প্রত্যেকে এখন এই কৌশলটি শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়ে আসা স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে নিশ্চিত।”

শহুরে জায়গাগুলি অভিযোজিত

সেভিল রাস্তার ছায়া থেকে ডামাল পৃষ্ঠের হ্রাস বা নগর তাপ দ্বীপের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার জন্য হালকা এবং প্রবেশযোগ্য নগর পৃষ্ঠগুলির ব্যবহার পর্যন্ত তাপ তরঙ্গগুলিতে তাপ তরঙ্গগুলিতে নগর পরিকল্পনাকে অভিযোজিত করার সমাধানগুলিও বাস্তবায়ন করছে।

পরবর্তী ঘটনাটি ঘটে যখন তাপ ধরে রাখা হয় উপকরণ এবং পৃষ্ঠতল এবং তারপরে আশেপাশের অঞ্চলে বিকিরণপ্রতিবেশী গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় শহরটি অনেক উষ্ণ তাপমাত্রা অনুভব করে।

ক্রুজ রোজা অ্যাভিনিউ এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। লাইফ ওয়াটারকুল প্রকল্প, যা প্রায় ব্যয় 3.7 মিলিয়ন ইউরোবাষ্পীভবনের মাধ্যমে শহুরে তাপ প্রশমিত করা লক্ষ্য।

বাইক সহ একটি ইউরোপীয় প্লাজা।
সেভিলের নতুন প্লাজা লস নারানজোস ডি আরিয়াস মন্টানোতে একটি ঝর্ণা, ছায়া এবং উল্লম্ব ভেন্ট রয়েছে যা অঞ্চলটি শীতল করার জন্য তাজা বাতাসকে ছড়িয়ে দেবে। (রোমেন চৌভেট/সিবিসি)

অ্যাভিনিউটি একটি ব্যস্ত পুরো পথ থেকে একটি পথচারী জোনে ছায়ায় রূপান্তরিত হয়েছে যা রানঅফের জল সংগ্রহ করতে দেয়, একটি জলাধারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তারপরে পাবলিক স্পেসে পাম্প করা হয়।

“এই ভূগর্ভস্থ জলের কুলিং সিস্টেমটি আমাদের নতুন গাছগুলি সেচ দেওয়ার অনুমতি দেয় যা ছায়া তৈরি করে তবে একটি পাবলিক স্কোয়ারে একটি ঝর্ণার জন্য জল ব্যবহার করতে পারে। এটি আমাদের পাবলিক স্কোয়ারে এবং নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের উঠোনে উল্লম্ব ভেন্টের মাধ্যমে তাজা বাতাস বিতরণ করতে দেয়,” লাইফ ওয়াটারকুলের প্রকল্প পরিচালক টেরেসা পালোমো আমোরেস বলেছেন।

ঝর্ণার অবস্থানটি বর্গক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়া গরম বাতাসের শীতল হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্যও অধ্যয়ন করা হয়েছে। “সমস্ত প্রযুক্তির ইউনিয়ন আমাদের এই স্কোয়ারে তাপমাত্রা তিন বা চার ডিগ্রি হ্রাস করতে দেয়” “

একটি পথচারী অ্যাভিনিউ।
সেভিলের ক্রুজ রোজা অ্যাভিনিউতে ছায়া এবং একটি ভূগর্ভস্থ জল কুলিং সিস্টেম সহ সম্পূর্ণ পথচারী অ্যাভিনিউতে রূপান্তরিত হয়েছে। (রোমেন চৌভেট/সিবিসি)

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য, যা পরের শরত্কালে পুরোপুরি কার্যকর হবে, তা হ’ল একাধিক সমাধান বাস্তবায়ন করা যা বিশ্বের যে কোনও জায়গায় শহরগুলিকে একটি উষ্ণ জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে।

“এটি অনেক পদক্ষেপের সাথে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, তবে এটি অসম্ভব নয়,” আমোরস বলেছিলেন। “প্রথমত, আপনাকে সূর্যের বিকিরণ হ্রাস করতে এবং যে গাছগুলি বৃদ্ধি পাবে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে একটি অপসারণযোগ্য কভার বিকাশ করতে হবে Then

গবেষকরা এখন অধ্যয়ন করবেন যে এই পাবলিক স্কোয়ারটি কীভাবে শীতল করা আশেপাশের বাসিন্দাদের শীতল করতে পারে।

