You are Here
স্পেনের লাক্সারি হোটেলে পেড্রো হাজের জন্মদিনের অতিথি কে ছিলেন?
News

স্পেনের লাক্সারি হোটেলে পেড্রো হাজের জন্মদিনের অতিথি কে ছিলেন?

মোরেনিস্তা বিধায়ক এবং ইউনিয়ন নেতা পেড্রো হ্যাজেসের বিলাসিতা আবারও প্রকাশ্যে এসেছিল, এবার যখন তাকে বেতন দেওয়া হয়েছিল যে তিনি মাদ্রিদের রোজউড ভিলা ম্যাগনা হোটেলে (স্পেন) প্রায় 100 জন অতিথির কাছে তাঁর জন্মদিন উদযাপনের জন্য প্রায় 100 জন অতিথির কাছে এক ডজন কক্ষ প্রদান করেছিলেন।

সাংবাদিক ক্লোদিও ওচোয়া হুয়ার্তা জানিয়েছেন যে অতিথির মধ্যে ডেপুটিস চেম্বার অফ ডেপুটিস -এর মোরেনা বেঞ্চের সমন্বয়কারী ছিলেন রিকার্ডো মনরিয়েল, যিনি হ্যাচসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; এবং এছাড়াও তিনি স্পেনে ভ্রমণের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে বিতর্কে জড়িত ছিলেনদলের জাতীয় কাউন্সিলের একটি অসাধারণ অধিবেশন থেকে অনুপস্থিত।

যদিও মনরিয়াল বলেছেন যে এটি কাসাডোর একটি বার্ষিকী ভ্রমণের জন্য ছিল, যেহেতু এটি তার স্ত্রীর সাথে স্পেনের সাথে ছিল, তখন বিতর্কটি ঘোষণা করে যে তিনি একটি প্রাতঃরাশে প্রায় 100 ইউরো (প্রায় দুই হাজার পেসো) ব্যয় করেছিলেন, এমন একটি জায়গা যেখানে তিনি ছবি তোলেন এবং তারপরে হোটেল স্তর সমালোচনাটি ট্রিগার করেছিলেন।

মে মাসে মোরেনার ভিতরে থেকে এটি উচ্চ -স্টোরগুলিতে কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল।

ওচোয়া হুয়ের্তা, তাঁর কলামে "স্পেনের ফিয়েস্তা দে হ্যাজেস ... এবং মেক্সিকো", জানিয়েছেন যে পেড্রো হ্যাজেস পার্টিতে মনরিয়েল বাদে সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস অফ নেশন -এর বর্তমান এবং পরবর্তী মন্ত্রী ইয়াসমেন এস্কুইভেল এবং তার স্বামী জোসে মারিয়া রিওবোও অতিথি ছিলেন।প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ল্যাপেজ ওব্রাডরের প্রিয় ঠিকাদার; ডেপুটি এনরিক ভ্যাজকেজ ডি মোরেনা, যিনি একচেটিয়া নাইটক্লাবে আইবিজায় বন্দী হয়েছিলেন; এবং টেলিভিশন প্রযোজক টেলিভিশন, কার্লা এস্ট্রদা।
যদিও ফটোগ্রাফের প্রচার রোধ করতে সেল ফোনগুলি এই ইভেন্ট থেকে নিষিদ্ধ ছিল। জানা গেছে যে হোটেলটিতে গড়ে প্রতি রাতে দাম 15 হাজার পেসো, 2025 সালের জাতীয় পেশা ও কর্মসংস্থান জরিপ (ইএনওই) এর তথ্য অনুসারে এক মাসে জনসংখ্যার 71 % উপার্জনের চেয়ে বেশি, তার চেয়ে বেশি 15 হাজার পেসো
পরিবর্তে, সাংবাদিক যিনি লাতিনাসের কন্ডাক্টরও রয়েছেন, তিনি জানিয়েছিলেন যে মেক্সিকোয় কর্তৃপক্ষ তাকে মূল চালান হিসাবে চিহ্নিত করার পরে পেড্রো হেসেস তদন্ত করছে এবং দেশে আউটসোর্সিংয়ের দায়িত্বে রয়েছে, ব্যবসায়ী র‌্যাওল বেইরুটি এবং ভ্যাক্টর ম্যানুয়েল আলভারেজের মতো অন্যান্য ব্যক্তিত্বের পতনের পরে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।