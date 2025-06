স্পেনে আটককৃত সন্ত্রাসবাদ ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই পাকিস্তান পলাতক

নিবন্ধ শুনুন

Two of Pakistan’s most-wanted fugitives, accused of terrorism, murder, and kidnapping, have been arrested in Spain, officials said, marking a significant breakthrough in Islamabad’s efforts to apprehend high-profile criminals.

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা একটি সরকারী বিবৃতি অনুসারে, গ্রেপ্তারগুলি পাকিস্তানি এবং স্পেনীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সমন্বয়ের ফলাফল, মন্ত্রী তালাল চৌধুরীর সাম্প্রতিক স্পেন সফরকালে শুরু করা হয়েছিল।

সন্দেহভাজনদের, পাকিস্তানের দীর্ঘ পলাতক, প্রয়োজনীয় আইনী পদ্ধতি শেষ করার পরে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হবে।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তি, নওয়াজিশ আলী হানজরা এবং হারুন ইকবালকে ইন্টারপোল রেড নোটিশ অনুসারে আটক করা হয়েছিল। হানজরা সন্ত্রাসবাদ, হত্যা এবং মুক্তিপণের জন্য অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগের সাথে জড়িত ২৩ টি মামলার মুখোমুখি, অন্যদিকে ইকবালকে পৃথক ফৌজদারি তদন্তে চেয়েছিলেন।

এছাড়াও পড়ুন: বেলুচিস্তানের ডুকি জেলায় কমপক্ষে দু’জন সন্ত্রাসী নিহত: আইএসপিআর

তার সরকারী সফরের সময়, চৌধুরী স্পেনীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফার্নান্দো গ্র্যান্ডে-মারলাস্কার সাথে বৈঠক করেন, স্পেনে বসবাসরত পাকিস্তানি পলাতককে গ্রেপ্তার ও প্রত্যর্পণের জন্য দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই আলোচনার পরে, স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ তাত্ক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত নির্দেশনা জারি করে।

পাকিস্তান বেশ কয়েক বছর ধরে ইন্টারপোলের মাধ্যমে স্পেনের 38 জন ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণ করতে চাইছে। সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারগুলি এই চলমান প্রচেষ্টায় একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে।

মন্ত্রী সহযোগিতার জন্য তাঁর স্প্যানিশ সমকক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে স্পেনে লুকিয়ে থাকা অবশিষ্টাংশগুলি শীঘ্রই পাকিস্তানের বিচারের আওতায় আনা হবে।