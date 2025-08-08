স্পেলবাইন্ডিং বল এক্স পিট 15 ই অক্টোবর পিসি এবং কনসোলগুলিতে আঘাত করবে

জুনে ফিরে, প্রকাশক ডিভলভার ডিজিটাল তার স্বাভাবিক গ্রীষ্মের গেম ফেস্ট শোকেস ফর্ম্যাটটি এবং একটি একক খেলায় স্যুইচ আপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বল এক্স পিট ইন্ডি বিকাশকারী কেনি সান এবং কয়েকজন সহযোগী লিখেছেন। ডেমো, এবং আমি তখন থেকেই পুরো গেমটির অপেক্ষায় ছিলাম। বৃহস্পতিবার নিন্টেন্ডোর ইন্ডি ওয়ার্ল্ড স্ট্রিম চলাকালীন এটি উত্থিত হয়েছিল বল এক্স পিট স্যুইচ করতে আসছে, পিএস 5, এক্সবক্স সিরিজ এক্স/এস এবং গেম পাস 15 অক্টোবর। একটি সুইচ 2 সংস্করণ এই বছরের শেষের দিকে উপস্থিত হবে।
বল এক্স পিট যদি কিছুটা হয় তবে ব্রেকআউট, ভ্যাম্পায়ার বেঁচে যাওয়া এবং স্পেস আক্রমণকারী ভাল পরিমাপের জন্য নিক্ষিপ্ত বেস বিল্ডিংয়ের সাথে একসাথে মিশ্রিত করা হয়েছিল। আপনার চরিত্রটি (ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে, এটি আপনার উপর নির্ভর করে) শত্রুদের waves েউয়ে ধ্বংসাত্মক বলগুলি আগুনের উপর দিয়ে যায় যা পর্দার শীর্ষ থেকে আগত, তারা নীচে পৌঁছানোর আগে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং আরও ক্ষতির কারণ হয়। আপনি প্রতিটি রান জুড়ে আরও বেশি ধরণের বল এবং বর্ধন সংগ্রহ করবেন এবং উভয়কে আপগ্রেড করবেন।
আপনি যখন দুটি বল ফিউজ করতে এবং তাদের প্রভাবগুলি একত্রিত করতে সক্ষম হন তখন ক্রিয়াটি সত্যিই একটি খাঁজকে লাথি মারবে। একটি ফিউশন আপনাকে একটি ভূতের বল মঞ্জুরি দিতে পারে যা শত্রুদের মধ্য দিয়ে যায় তবে প্রতিটিটিতে যোগাযোগ করে এমন প্রতিটিটিতে একটি বজ্রপাতের রডটি আটকে রাখে, সেই নির্দিষ্ট খারাপ লোক এবং নিকটবর্তী অন্যদের উভয়কেই পুনরাবৃত্তি ক্ষতি করে। একটি জুটির সাথে চারপাশে খেলতে এবং একত্রিত করার জন্য 60 টিরও বেশি বিভিন্ন বল রয়েছে যা অন্যটির জন্য একটি স্লটকে মুক্ত করে, যাতে আপনি সত্যই বুনো বিল্ডগুলি দিয়ে শেষ করতে পারেন। আপনি অনন্য দক্ষতার সাথে আরও বেশি অক্ষরও আনলক করবেন যা আপনি খুব পরীক্ষা করতে চাইবেন।
ইট ব্রেকিং অ্যাকশনের পাশাপাশি, একটি বেস-বিল্ডিং উপাদান রয়েছে বল এক্স পিট। আপনি কয়েক ডজন বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের সাথে নিউ বলিলন (সেই নামের উপর শেফের চুম্বন) বন্দোবস্তকে প্রসারিত করতে সহায়তা করতে পারেন যা আপনাকে আরও পাওয়ার-আপস, চরিত্রগুলি এবং আরও অনেক কিছু আনলক করতে সহায়তা করতে পারে। গেমের দুটি পক্ষই একে অপরকে খাওয়ায় এবং খুব আঠালো, সন্তোষজনক লুপের জন্য তৈরি করে।
ডিভলভার অনুসারে, বল এক্স পিট সাম্প্রতিকতম স্টিম নেক্সট ফেস্টের সময় দ্বাদশ সর্বাধিক প্লেড ডেমো ছিল। ২ 27০,০০০ এরও বেশি লোক বাষ্পে এটি চেষ্টা করে দেখেছেন (ডেমো অগ্রগতি পুরো গেমটিতে বহন করে)। বল এক্স পিট বছরের বাকি অংশের জন্য সহজেই আমার সবচেয়ে প্রত্যাশিত গেমগুলির একটি। আমার একমাত্র দ্বিধা এখন এটি কোন প্ল্যাটফর্মটি খেলতে হবে তা নির্ধারণ করা।