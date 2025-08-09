You are Here
স্পেস আক্রমণকারীদের মুভি দৃশ্যত এখনও ঘটছে

আমরা শেষ পর্যন্ত কিছু শুনেছি এমন কিছু শুনেছি বলে কয়েক বছর হয়ে গেছে, তবে একটি নতুন প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে জিনিসগুলি আবার এগিয়ে চলেছে। অনুযায়ী বেন জাজোভ এবং ইভান টার্নার (আউট-লস) ওয়ার্নার ব্রোসের জন্য সিনেমাটি লেখার জন্য এখন বোর্ডে রয়েছেন ” নতুন লাইন সিনেমা।

টাইটোর ক্লাসিক আর্কেড গেমের একটি চলচ্চিত্রের অভিযোজন এখন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৈরি হচ্ছে, ২০১৪ সালে এটি একটি ছবিতে স্পিন করার পরে। 2019 সালে দেখা গেছে যে চিত্রনাট্যকার গ্রেগ রুসো (মর্টাল কম্ব্যাট 2021) স্ক্রিপ্টটি লেখার জন্য ট্যাপ করা হয়েছিল, তবে মনে হয় বছরের পর বছরগুলিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। মুক্তির তারিখে এখনও কোনও শব্দ নেই বা এটি কীভাবে এলিয়েন আক্রমণের গল্পের কাছে পৌঁছাবে। ভিডিও গেমের অভিযোজনগুলি ইদানীং কিছুটা মুহূর্তে চলেছে, যদিও তারা সম্ভবত এই গতিবেগ চালাতে চাইছে এবং বাস্তবে এটিকে এখন প্রাণবন্ত করে তুলবে। সময় বলবে।

