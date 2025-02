স্পেস আবর্জনা সম্পর্কে এই এনিমে আপনার নতুন সাই-ফাই আবেশ হওয়া উচিত

“Planetes” was directed by Goro Taniguchi 20 years before he helmed the fantastic “One Piece Film: Red” and written by Ichiro Okouchi, who later went on to write “Devilman Crybaby,” and “Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. ” This is to say, the show not only looks stunning but also has a great balance of interpersonal drama and high concepts sci-fi driven storytelling.

আসলে, এই এনিমে দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। Fans of old-school detailed mechanical animation should find plenty of mouth-watering visuals in “Planetes,” which is filled with analog sci-fi goodness like hand-drawn spaceships, computers, hundreds of buttons, switches, detailed space suits — and have আমি উল্লেখ করেছি জাহাজগুলি দেখতে কেমন ভাল? এই শোতে স্থানের গ্রাউন্ডেড, কৌতুকপূর্ণ নকশা সম্পর্কে সত্যই অনন্য এবং সন্তোষজনক কিছু রয়েছে, ওজন জিনিসগুলিতে কতটা বাস্তব এবং পূর্ণ প্রদর্শিত হয়। স্টুডিও সানরাইজ (“কাউবয় বেবপ,” “গুন্ডাম”) অ্যানিমেটেড “প্ল্যানেটস”, যা শতাব্দীর শতাব্দীর ভবিষ্যত শৈলীর একটি স্বতন্ত্রভাবে টার্ন রয়েছে। অতএব, শোয়ের মহাবিশ্বটি সম্পূর্ণ স্মার্টফোন থেকে বিহীন এবং এর পরিবর্তে পুরো জায়গা জুড়ে ভিডিও কল পেফোন রয়েছে। এছাড়াও হ্যান্ডহেল্ড গেমিং ডিভাইস রয়েছে (যদিও মাল্টিপ্লেয়ারের খেলার জন্য একটি কেবল প্রয়োজন) এবং প্রত্যেকে এখনও ডেটা স্টোরেজের জন্য ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করে।

তারিখ অনুভব করার পরিবর্তে, 2025 সালে “প্ল্যানেটস” দেখার সিরিজটি ‘নান্দনিকতার সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থের সাথে সজ্জিত করে। আরও “আধুনিক” প্রযুক্তির অভাব এটিকে আরও পরিষ্কার করে তোলে যে স্পেস ডেব্রিস বিভাগটি সত্যই কীভাবে আন্ডারফান্ডেড হয়েছে (তারা এখনও 2075 সালে ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করছে এমন ডিগ্রীতে)। একইভাবে, “প্ল্যানেটস” হ’ল একটি সুন্দর সম্পর্কিত এবং সময়োচিত অফিসের গল্প যা অন্য কারও কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে একসাথে আটকে থাকার এবং লড়াইয়ের জন্য লড়াই করে যাওয়ার সাথে জড়িত নাটকটির সাথে সম্পর্কিত। ফলস্বরূপ, প্রধান চরিত্রগুলি অগোছালো রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি করে যখন একজন সহকারী ব্যবস্থাপক নিয়মিত তাদের সঠিক কাজটি করার চেষ্টা করার জন্য তাদেরকে ঠাট্টা করেন (যখন তিনি যা করতে চান তা একটি বৃদ্ধি পাওয়া যায়)।

তবুও, এটি সমস্ত ডুম এবং অন্ধকার নয়। We also get a thrilling yet funny episode all about a woman desperately trying to find a place to smoke a cigarette when every smoking room has become the location of a terrorist attack. “প্ল্যানেটস” কে “মঙ্গলে বরখাস্ত করা” এর আরও গ্রাউন্ড চাচাত ভাইকে ভাবেন।