স্পেস ফোর্স ওয়ারগেম মিত্র তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য কাঠামোকে অবহিত করতে পারে

স্পেস ফোর্স এই সপ্তাহে তার বার্ষিক, ভবিষ্যতের মুখোমুখি শ্রাইভার ওয়ারগেমস চালু করছে এবং পরিষেবাটির চিফ অপারেশন অফিসার বলেছেন যে অনুশীলনটি একটি কাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে মিত্র এবং অংশীদারদের সাথে আরও ভাল তথ্য ভাগ করে নেওয়া সংবেদনশীল প্রোগ্রাম এবং ক্ষমতা উপর।
দুই সপ্তাহের ওয়ারগেমটি স্পেস ফোর্সের ভবিষ্যতে 10 বছরের প্রয়োজন হতে পারে এমন ক্ষমতা এবং অপারেশনাল ধারণাগুলি বোঝার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
ভার্চুয়াল মিচেল ইনস্টিটিউট ইভেন্টের সময় সোমবার বক্তব্য রেখে লেঃ জেনারেল ডেনা বার্ট বলেছিলেন যে এই বছরের ওয়ারগেমে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সহ জোটের অংশীদারদের সাথে সংবেদনশীল ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ফোরাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
বিশেষত, ওয়ারগামে একটি বিশেষ অ্যাক্সেস সেল প্রদর্শিত হবে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর নিকটতম মিত্ররা এসএপিএস হিসাবে পরিচিত শ্রেণিবদ্ধ বা বিশেষ অ্যাক্সেস প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য ভাগ করতে পারে।
বার্ট আরও বলেন, “অংশীদাররা তাদের পক্ষ থেকে এসএপি ক্ষমতাও নিয়ে আসছে এবং আমরা তুলনা করছি,” বার্ট আরও বলেন, “আমরা দুজনেই কেবল একটি পক্ষ বা অন্যটি নয়, সক্ষমতা নিয়ে আসছি। সুতরাং, আমি মনে করি এখানে একটি দুর্দান্ত সুযোগ আছে।”
স্পেস ডোমেনে গোপনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত যখন বিদেশে এবং বাণিজ্যিক খাতে মিত্রদের সাথে সহযোগিতা করার কথা আসে। পেন্টাগন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নীতিগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে যে এটি কীভাবে স্পেস প্রোগ্রামগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করে বা ডোমেনে হুমকির বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে।
2024 সালের জানুয়ারিতে বিভাগ এর স্পেস শ্রেণিবিন্যাস নীতিটির একটি উল্লেখযোগ্য পুনর্লিখন সম্পন্ন করেছে এটি বিশেষত এসএপি উপাধি সম্বোধন করে। অতীতে, যখন পরিষেবাটি কোনও স্যাটেলাইট বা প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম শুরু করবে, তখন এটি এটিকে দুটি সুরক্ষা উপাধিগুলির মধ্যে একটি – শ্রেণিবদ্ধ বা এসএপি দেবে। একটি প্রোগ্রামের সাথে এসএপি লেবেল সংযুক্ত করা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে এবং প্ল্যাটফর্মগুলি এবং অন্যান্য সামরিক পরিষেবা এবং মিত্র দেশগুলির সাথে সংহত করা শক্ত করে তোলে।
নীতি পরিবর্তনের ফলস্বরূপ, স্পেস ফোর্স কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে এর বর্তমান সুরক্ষা উপাধি পর্যালোচনা করুনবার্ট বলেছিলেন, উল্লেখ করে যে কাজটি একটি চ্যালেঞ্জিং যা বাস্তবায়নে সময় নেয়।
“এটি এখনও যেখানে আমাদের যেতে হবে সেখানে নেই … তবে আমি মনে করি আমরা সেই দিকে কঠোর পরিশ্রম করছি,” তিনি বলেছিলেন।
শ্রাইভার ওয়ারগেমসের অংশ হিসাবে একটি বিশেষ অ্যাক্সেস সেলকে সংহত করা সেই প্রচেষ্টাটিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে, বার্ট বলেছিলেন, পরিষেবাটি অনুশীলনের প্রসঙ্গে বাইরের মিত্রদের সাথে এসএপি তথ্য ভাগ করে নেওয়ার বিকল্পগুলি বিবেচনা করার অনুমতি দেয়।
বার্ট উল্লেখ করেছেন যে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস বাধা হ্রাস করার মূল্য সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা রয়েছে, তবুও কিছু বোধগম্য প্রতিরোধ রয়েছে। তবে মার্কিন যদি তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে বিদেশী অংশীদারদের সাথে কথা বলতে না পারে তবে সহযোগিতা করা আরও কঠিন।
“বিশেষত যখন আমরা ভবিষ্যতের সামর্থ্যের কথা বলছি, আমি যদি সেই স্তরে আপনার সাথে কথা বলতে না পারি তবে আমি কীভাবে ফোর্স ডিজাইন করব? এবং তাই, আমি মনে করি এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা আমাদের বলের নকশা এবং জোটের অংশীদারদের সাথে ভবিষ্যতের কাজগুলিতে সত্যই পদক্ষেপ নিতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
কোর্টনি অ্যালবন সি 4 আইসরনেটের স্পেস এবং উদীয়মান প্রযুক্তি প্রতিবেদক। তিনি বিমান বাহিনী এবং মহাকাশ বাহিনীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ২০১২ সাল থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে covered েকে রেখেছেন। তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের কিছু উল্লেখযোগ্য অধিগ্রহণ, বাজেট এবং নীতিগত চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন।